OTS: Bain & Company / Bain-Studie zur Telekommunikationsbranche / Die Zukunft ...

Bain-Studie zur Telekommunikationsbranche / Die Zukunft ist einfach

und digital

München/Zürich (ots) - Die meisten Telekommunikationsanbieter sind

sehr komplex organisiert und nutzen die Chancen der Digitalisierung

zu wenig

- Die erfolgreichsten Unternehmen begeistern ihre Kunden mit

personalisierten Angeboten und einfachen, digitalen Prozessen

- Diese Vorreiter wachsen schneller, verdienen mehr Geld und haben

treuere Kunden als das Gros der Branche

Ob Amazon, Netflix oder Uber - Kunden sind personalisierte

Angebote und die reibungslose digitale Abwicklung von Transaktionen

gewöhnt.



Dagegen stecken die Telekommunikationsanbieter, die diese

Services überhaupt erst ermöglichen, zumeist in komplizierten,

althergebrachten Abläufen fest. Die Potenziale der Digitalisierung

nutzen sie noch viel zu wenig. Zu diesem Ergebnis kommt die

internationale Managementberatung Bain & Company in ihrer aktuellen

Studie "Simple and Digital Is Calling - Will Telcos Answer?", für die

mehr als 150 Telekommunikationsunternehmen in zwölf Ländern

analysiert wurden, darunter auch Deutschland und die Schweiz.

Die erfolgreichsten Unternehmen bedienen ihre Kunden mit

passgenauen, einfachen und digitalen Produkten und Prozessen. Das

belohnen diese mit hoher Loyalität. Im Vergleich zu den digitalen

Nachzüglern verzeichnen die stärksten 20 Prozent der

Telekommunikationsanbieter einen um 35 Prozentpunkte höheren Net

Promoter Score®. Dank der größeren Kundenzufriedenheit und Treue

erfreuen sich die Spitzenreiter auch einer stärkeren Dynamik bei

Umsätzen und Gewinnen. Ihre Einnahmen wachsen um 1,3 Prozentpunkte

schneller als die der schwächsten 20 Prozent der Unternehmen. Die

Gewinnmargen liegen sogar um 10,4 Prozentpunkte über dem Durchschnitt

des untersten Fünftels (Abbildung).

Zu viel des Guten

"In ihrem Bemühen, individualisierte Dienste für jeden ihrer

Millionen Kunden anzubieten, haben viele Anbieter ihr Marketing stark

fragmentiert", erklärt Daniel Milleg, Leiter der Praxisgruppe

Telekommunikation bei Bain im deutschsprachigen Raum. "Dieser

Übereifer hat zu einer überbordenden Komplexität geführt."

Die Vorreiter haben indes realisiert, dass eine zu große

Angebotsvielfalt nicht nur die Kunden überfordert, sondern auch

Vertrieb und Service des eigenen Unternehmens. Dem steuern sie

entschieden entgegen. Folgende Maßnahmen sind der Schlüssel zum

Erfolg:

1) Einfaches Produktportfolio: Mit einer klar definierten, eng

begrenzten Anzahl modularer Produktbausteine lassen sich

Kundenwünsche einfach und schnell erfüllen. Bestehende Angebote

und überholte Technologien gilt es ebenso abzuschaffen wie

redundante und komplexe Regeln bei Preis- und

Vertragsgestaltung. Vorreiter haben darüber hinaus Mechanismen,

die verhindern, dass sich Komplexität wieder einschleicht.

2) Erstklassiges Kundenerlebnis: Kundeninteraktionen müssen

einfach und digital sein. Die einzelnen Episoden der

Kundenreise wie Information, Vertragsabschluss,

Rechnungslegung, Service, Beschwerdemanagement oder Mahnwesen

werden voll und ganz auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet und

nach ihrer Bedeutung klassifiziert - sowohl für den Kunden als

auch für das Unternehmen.

3) Omnikanal-Strategie: Der digitale Auftritt des Unternehmens

rückt immer mehr in den Mittelpunkt von Marketing, Vertrieb und

Kundendienst. Dennoch haben die besten Unternehmen neben

Websites, Apps oder Sprachassistenten auch ihre Ladengeschäfte

und Servicezentren im Blick. Entscheidend ist ein nahtloses

Ineinandergreifen aller Kommunikations- und Vertriebskanäle.

4) Moderne IT und Organisation: Mit Hilfe von künstlicher

Intelligenz lassen sich die gigantischen Datenmengen, die in

Telekommunikationsunternehmen entstehen, optimal nutzen. Die

Vorreiter verknüpfen Marketing, Produktentwicklung, operatives

Geschäft und IT miteinander und richten diese Bereiche

vollständig auf die Kundenbedürfnisse aus.

Mit diesen Maßnahmen können auch weniger progressive Anbieter ihre

Wettbewerbsposition deutlich verbessern. Nach der Erfahrung von Bain

sind diese Unternehmen in der Lage, ihre operativen Kosten um bis zu

30 Prozent zu senken und Umsatzsteigerungen von 2 bis 5 Prozent zu

erzielen.

"Die Transformation hin zu einem einfachen und digitalen

Telekommunikationsanbieter ist eine enorme Herausforderung für das

Management, da es oft zunächst große Beharrungskräfte im Unternehmen

zu überwinden gilt", betont Jens Engelhardt, Partner und

Telekommunikationsexperte bei Bain. Doch die Mühe lohne sich, weil

Umsätze und Margen steigen sowie Kosten sinken würden. Mehr noch:

"Die Unternehmen durchbrechen auch die Abwärtsspirale aus Komplexität

und Verzagtheit und setzen eine Aufwärtsspirale in Gang, die zu

Einfachheit und damit Wachstum führt."

Für eine hochauflösende Version der Abbildung bitte hier klicken:

http://ots.de/XcndNm

Net Promoter Score® (NPS®)

Bain misst die Kundenzufriedenheit seit mehr als zehn Jahren

branchen- und länderübergreifend mit dem Net Promoter Score® (NPS®).

Diese Kennzahl ergibt sich aus den Antworten auf eine einzige Frage:

"Auf einer Skala von null bis zehn, wie wahrscheinlich ist es, dass

Sie Ihren Telekommunikationsanbieter einem Freund oder Kollegen

weiterempfehlen?" Die Antworten werden drei Kategorien zugeordnet.

Dabei hat sich gezeigt, dass nur Werte von neun oder zehn für

wirklich loyale Kunden stehen ("Promotoren"), sieben und acht Passive

sind und Bewertungen von sechs oder weniger als Kritiker eingestuft

werden müssen. Wird der Anteil der Kritiker von dem der Promotoren

subtrahiert, ergibt sich der NPS.

