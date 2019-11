OTS: Bain & Company / Bain-Studie zur IT-Modernisierung: Neue IT-Strategien ...

Bain-Studie zur IT-Modernisierung: Neue IT-Strategien befreien die

Banken vom Legacy-Fluch

München (ots) - Der rasante technische Fortschritt, veränderte

Kundenerwartungen, regulatorische Anforderungen sowie knappe Budgets setzen die

IT unter Druck

- Viele Banken sind nur unzureichend auf das Veränderungstempo

vorbereitet

- Mehrjährige Transformationsprogramme sind nicht mehr zeitgemäß

- Sieben strategische Bausteine sind ausschlaggebend für eine

erfolgreiche IT-Modernisierung

Ausbau des Mobile-Banking, erste Distributed-Ledger-Anwendungen, die Umsetzung

von Basel IV: Die IT-Abteilungen der Banken sind an allen Fronten gefordert.





Doch angesichts der immer kürzeren Halbwertszeit von Technologien wächst trotz

aller Modernisierungsbemühungen vielerorts der Anteil veralteter IT-Systeme. In

der Studie "Der ewige Kampf der Banken mit der Legacy-IT" zeigt die

internationale Unternehmensberatung Bain & Company auf, wie die Institute dem

Legacy-Fluch entkommen können.

"In vielen Banken ist eine umfangreiche Modernisierung der IT dringend

erforderlich", konstatiert Bain-Partner und Studien-Autor Gero Freudenstein.

Ursächlich dafür sind neben dem rasanten technischen Fortschritt vor allem die

sich verändernden Kundenerwartungen. Die Kunden wollen flexibel, nach ihren

individuellen Bedürfnissen mit ihrer Bank interagieren können. Das bedeutet,

dass sie eine Transaktion beispielsweise auf dem Smartphone beginnen und in der

Filiale weiterführen, ohne Daten und Informationen ein zweites Mal bereitstellen

zu müssen. "Diese verschiedenen Interaktionskanäle müssen durch die IT vernetzt

werden, was auch den Umgang mit Daten stärker in den Mittelpunkt rückt", so

Freudenstein weiter. Zusätzlich beansprucht die Abbildung der Anforderungen der

Aufsichtsbehörden häufig einen großen Teil der ohnehin knappen

Transformationsbudgets. Gleichzeitig verringert die branchenweite

Renditeschwäche die Chancen auf höhere IT-Budgets - zuletzt verdiente nur jede

zwölfte Bank in Deutschland ihre Eigenkapitalkosten.

Komplexität der IT-Landschaft nimmt zu

In diesem schwierigen Umfeld rächt sich gerade in der IT der Fokus auf

kurzfristig wirksame Kosteneinsparungen der Vergangenheit. So haben viele Banken

bislang weder geklärt, welche Produkte und Produktvarianten sie tatsächlich vom

Wettbewerb differenzieren, noch haben sie ihr Handeln konsequent danach

ausgerichtet. Das Leistungsspektrum wurde in vielen Häusern unnötig komplex.

"In Summe kann die bestehende IT-Architektur vieler Banken kaum mit dem

Veränderungstempo Schritt halten", fasst Bain-Partner und Studien-Co-Autor

Ingolf Zies zusammen. "Darüber hinaus ist die IT-Landschaft selbst oft von

ausufernder Komplexität geprägt." So entstanden in sich funktionierende, aber

für heutige Kundenanforderungen nicht hinreichend integrierte Insellösungen.

Veraltete Programmiersprachen sind ebenso häufig anzutreffen wie unflexible und

proprietäre Schnittstellen zwischen einzelnen Applikationen.

Vor diesem Hintergrund haben die Banken langwierige Transformationsprogramme

gestartet, die meist erst zum Ende ihrer Laufzeit einen nennenswerten erlebbaren

Nutzen schaffen, sofern sie überhaupt erfolgreich abgeschlossen werden. Dieses

klassische Vorgehen ist nicht mehr zeitgemäß. Die Vorbereitungszeit ist zu lang,

die Umsetzung zu unflexibel und die Gefahr zu groß, dass neue Technologien die

ursprünglichen Planungen obsolet machen.

Punktuelle Verbesserungen reichen nicht aus

"Die Banken brauchen neue, flexible Strategien, um ihre IT zu modernisieren",

betont Zies, der die Bain-Praxisgruppe Informationstechnologie im

deutschsprachigen Raum leitet. Es reiche nicht mehr aus, lediglich in kundennahe

Bereiche zu investieren und punktuell Verbesserungen anzustoßen. "Die

Modernisierung darf nicht länger nur ein einzelnes Projekt sein, sondern muss

zum festen Bestandteil der täglichen Arbeit in der IT werden", so Zies. Ein

solches Vorgehen passe auch am besten zu den aktuellen Budgetvorgaben und

erlaube einen höheren Grad der Selbstfinanzierung.

In der neuen Studie erläutert Bain exemplarisch für unterschiedliche Banktypen -

von Direktbanken bis hin zu Instituten und Institutsgruppen mit Privat- sowie

Firmenkundenfokus -, wie die kontinuierliche Modernisierung gelingen kann.

Entscheidend sind sieben strategische Bausteine:

1. Reduktion der Komplexität des Geschäftsmodells

2. Modularisierung der Architektur

3. Verlagerung von Services in die Cloud

4. Definition und Umsetzung einer durchgängigen Datenstrategie

5. Wechsel auf Standardlösungen

6. Zusammenarbeit mit Partnern

7. Aufsetzen eines effektiven Transformationsprogramms

Werkzeuge für die IT-Modernisierung existieren

"Mit agilen Arbeitsmethoden und innovativen Technologien sind geeignete

Werkzeuge für die unumgängliche Modernisierung der Banken-IT verfügbar", so

Banken-IT-Experte Freudenstein. Anders als noch vor fünf oder zehn Jahren können

die Institute zudem auf branchenerfahrene Partner zurückgreifen - von

Migrationsspezialisten über Softwarelieferanten und Cloud-Anbieter bis hin zu

Fintechs und Regtechs. "Es gilt durch individuelle Schwerpunkte beim Einsatz der

Modernisierungsbausteine eine IT zu schaffen, die mit möglichst geringem Aufwand

kontinuierlich an die sich verändernden Anforderungen angepasst werden kann",

fasst Freudenstein zusammen.

