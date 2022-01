OTS: BabyOne / BabyOne Jahresbilanz 2021: Familienunternehmen knackt ...

BabyOne Jahresbilanz 2021: Familienunternehmen knackt

250-Millionen-Umsatzmarke (FOTO)

Münster (ots) - BabyOne, Fachmarktkette für Baby und Kleinkindbedarf mit über

100 Filialen in der DACH-Region, hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem

Umsatzrekord in Höhe von 255,5 Millionen Euro Nettoumsatz abgeschlossen. Damit

erzielte das Familienunternehmen aus Münster ein Umsatzwachstum von 14 Prozent

im Vergleich zum Vorjahr. Besonders dynamisch wuchs mit 34 Prozent der

Online-Kanal, doch auch stationär hat das Handelsunternehmen zugelegt.

Unternehmerischer Fokus lag in der Transformation des Geschäftsmodells vom

stationären Händler hin zum Omnichannel-Player. Dazu investierte das Unternehmen

stark in IT-Projekte, in die Aufstockung der Mitarbeiter:innen sowie in den

Umbau der Zentrale in Münster.

Nach über 20 Jahren unter der Leitung von Wilhelm und Gabriele Weischer war 2021

das erste Jahr des Familienunternehmens BabyOne unter dem Vorsitz der

Nachfolgegeneration Anna Weber und Jan-Willem Weischer. Mit einem Umsatzwachstum

von 14 Prozent und einem Nettoumsatz von 255,5 Millionen Euro ziehen die

Geschwister eine sehr erfolgreiche erste Jahresbilanz: "Wir sind mit der

Geschäftsübergabe am 1. Januar 2021 gleich in ein weiteres Corona-Jahr

gestartet, das uns sehr gefordert hat. Dass wir dieses Jahr trotzdem so

erfolgreich gemeistert haben, verdanken wir unseren Franchisepartner:innen und

Mitarbeiter:innen, die uns mit unendlichem Vertrauen und großer Tatkraft in

vielen unterschiedlichen Projekten unterstützt haben, die digitale und

kulturelle Transformation von BabyOne Schritt für Schritt voranzubringen".

Starkes Online-Wachstum, aber auch Zuwachs in der Fläche

Schon 2020 hat BabyOne mit der Unternehmensstrategie "Abenteuer Zukunft" die

Weichen für eine komplette Neuausrichtung des Geschäftsmodells weg vom rein

stationären Händler hin zum Omnichannel-Unternehmen gestellt. Im Zuge dessen

wurde 2021 die komplette Modernisierung der IT-Systemarchitektur gestartet. Die

Vernetzung der Verkaufs- und Kommunikationskanäle sowie der Services wurde stark

ausgebaut und der Onlineshop als eigenes Profit-Center etabliert. Diese

Entwicklung schlägt sich auch im Online-Umsatz nieder: 2021 konnte BabyOne

erstmals Waren im Wert von 42,2 Mio. Euro über den Online-Kanal absetzen - das

entspricht einem Anteil von 16,5 Prozent vom Gesamtumsatz und einer Steigerung

um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch auch im stationären Bereich wuchs

BabyOne: Mit der Eröffnung des Fachmarkts in Kamen und der Übernahme des

Babymarkts Wehnen in Grefrath zählen nun insgesamt 103 Geschäfte zum

Franchise-Netzwerk des Handelsunternehmens.

Mitarbeiterwachstum und agile Arbeitswelten

Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, investieren Anna Weber und

Jan-Willem Weischer zudem stark in den Ausbau der eigenen Teams. So wuchs 2021

die Anzahl der Mitarbeiter:innen in der BabyOne-Zentrale um 40 Prozent.

Deswegen, und auch um den heute veränderten Arbeitsbedürfnissen Rechnung zu

tragen, startete BabyOne im Sommer 2021 den Umbau der Zentrale in Münster. Anna

Weber erklärt: "Wir sehen, dass sich mit der Nutzung des Homeoffices durch

unsere Mitarbeiter:innen die Funktion unserer Büros stark verändert hat. Dort

stehen nun Austausch und kreative Prozesse in Teams im Mittelpunkt. Wir möchten

mit dem Umbau unserer Arbeitswelt bereichsübergreifendes Arbeiten fördern für

mehr Kreativität, Kommunikation und Transparenz zwischen allen Teams".

Ausblick 2022: Eigenmarke ausbauen und Kommunikation weiter stärken

"2022 werden wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent und mutig weitergehen

und hoffen, dass uns Corona keine weiteren Einschränkungen mehr auferlegt",

erklärt Jan-Willem Weischer. Auf der Agenda für das Neue Jahr stehen unter

anderem der bereits in 2021 gestartete Ausbau der Eigenmarke, die weitere

Verknüpfung der Online- und Offlinewelt sowie die Fortführung der begonnenen

Transformationsprozesse.

Über BabyOne

BabyOne ist eine Baby- und Kleinkind-Fachmarktkette im Franchise-System und

Marktführer in der DACH-Region. Das inhabergeführte Familienunternehmen in

zweiter Generation betreibt 30 eigene Fachmärkte, 73 Standorte werden von

insgesamt 28 Franchisenehmern geführt. 2009 startete das Unternehmen einen

eigenen Online-Shop zunächst als digitales Schaufenster der Fachmärkte. Seit

Ende 2019 sind alle lokalen Handelspartner mit ihrem Sortiment im

"Ship-from-Store-Modell" an den BabyOne Online-Shop angebunden.

Geschäftsführende Gesellschafter*in der BabyOne Franchise- und Systemzentrale

GmbH mit Sitz in Münster sind Dr. Anna Weber und Dr. Jan-Willem Weischer. Das

Handelsunternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeiter.

https://www.babyone.de/Startseite

Pressekontakt:

Vera Vaubel

Vaubel Medienberatung

Telefon: +49-160-8472068

E-Mail: mailto:medienberatung@vaubel.de

Elke Pahlke

Director Marketing & Creative

Telefon: +49 (251) 7887-130

E-Mail: mailto:elkepahlke@babyone.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51455/5124210

OTS: BabyOne