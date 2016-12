OTS: B. Braun Melsungen AG / B. Braun Investiert in Trendlines Medical Singapore

B. Braun Investiert in Trendlines Medical Singapore Misgav, Israel und Tuttlingen, Deutschland (ots) - Die Trendlines Group Ltd.



, ein an der Börse Singapur gelistetes israelisches Unternehmen, das sich auf die Gründung und Entwicklung von innovativen Unternehmen in den Bereichen Medizin und Landwirtschaft konzentriert, und die B. Braun Melsungen AG ("B. Braun"), einer der weltweit führenden Anbieter von Gesundheitslösungen mit 57.000 Mitarbeitern in 64 Ländern, haben eine endgültige Investitions- und Kooperationsvereinbarung bezüglich der Trendlines Medical Singapore unterzeichnet. Trendlines Medical Singapore ist eine Tochtergesellschaft der Trendlines Group und dient als Plattform für Investitionen in junge Gesundheitsunternehmen und deren Entwicklung mit dem Schwerpunkt auf Singapur und der dortigen Region.

Im Rahmen der Investitions- und Kooperationsvereinbarung wird B. Braun Minderheitsgesellschafter, Hauptgesellschafter ist die Trendlines Group. Anna Maria Braun, Präsidentin B. Braun Asien/Pazifik und Stellvertretendes Mitglied im Vorstand von B. Braun, sowie Prof. Dr. Boris Hofmann, Direktor Business Development bei der B. Braun-Tochter Aesculap, werden in den Beirat von Trendlines Medical Singapore aufgenommen. Todd Dollinger, Vorsitzender und CEO der Trendlines Group, wird Beiratsvorsitzender von Trendlines Medical Singapore. Den Vorsitz des Investitionsausschusses übernimmt Steve Rhodes, ebenso Vorsitzender und CEO der Trendlines Group.

Anna Maria Braun blickt positiv auf die zukünftige Zusammenarbeit: "Mit unserer Investition in Trendlines Medical Singapore leisten wir einen bedeutenden Beitrag zum medizinischen Fortschritt, indem wir die Entwicklung von neuen medizinischen Produkten und Technologien, die in der heutigen komplexen Gesundheitslandschaft Lösungen bereitstellen, fördern und uns den Austausch von Erfahrungen ermöglichen."

Eric Loh, CEO von Trendlines Medical Singapore, ergänzt: "Die Vereinbarung mit B. Braun gibt weitere Impulse für den Start von Trendlines Medical Singapore. B. Brauns Investition trägt nicht nur zur Finanzkraft des Inkubators bei, die Expertise des Unternehmens im Bereich der Medizintechnik bietet auch eine zusätzliche Know-how-Ebene für unsere Startup-Unternehmen", so Loh. "Dazu zählt die Technologie-Entwicklung, die Unterstützung in behördlichen, medizinischen und wissenschaftlichen Angelegenheiten sowie Marketing und Vertrieb".

Zum Abschluss der Vereinbarung mit B. Braun äußerte sich auch Todd Dollinger: "Diese Vereinbarung bringt unsere strategische Beziehung mit B. Braun weiter voran, eine Beziehung, die seit fast fünf Jahren besteht. B. Braun war Hauptinvestor bei unserem Börsengang und investierte in verschiedene unserer Portfolio-Unternehmen. Wir begrüßen das Engagement von B. Braun bei Trendlines Medical Singapore als eine weitere Möglichkeit der engen Zusammenarbeit, um die Entwicklung von Wachstumsmöglichkeiten für innovative medizinische Geräte-Technologien in Singapur und dem Asiatisch-Pazifischen Großraum voranzutreiben", so Dollinger.

Über B. Braun Melsungen AG

B. Braun ist einer der führenden Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten und Dienstleistungen weltweit. Mit mehr als 57 000 Mitarbeitern in 64 Ländern entwickelt B. Braun hochwertige Produktsysteme und Serviceleistungen für Anwender auf der ganzen Welt. 2015 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von rund 6,13 Mrd. Euro.

Jede von B. Braun erbrachte Leistung verkörpert die gesamte Fachkompetenz von B. Braun und das tiefe Verständnis des Unternehmens für die Bedürfnisse der Anwender. Bei der Entwicklung seiner Produkte, Produktsysteme und Leistungen agiert B. Braun wie ein Sparringspartner. Ein Begleiter, der durch konstruktiven Austausch und die Motivation, Dinge zu verbessern, Entwicklungen vorantreibt. Mit einem stetig wachsenden Portfolio an wirkungsvollen Lösungen für die medizinische Versorgung leistet B. Braun einen wesentlichen Beitrag, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und zu verbessern.

Informationen zu B. Braun finden Sie unter www.bbraun.de

Über The Trendlines Group Ltd.

Die Trendlines-Gruppe ist ein Unternehmen zur Vermarktung von Innovationen, das innovationsbasierte Technologien im Bereich Medizin und Landwirtschaft erfindet, entdeckt, unterstützt finanziell und fördert, um die menschliche Gesundheit zu verbessern. Als engagierter aktiver Investor ist Trendlines in alle Belange der Portfoliounternehmen involviert, von der Technologieentwicklung bis hin zum Ausbau des Geschäfts. Trendlines wird an der Börse Singapur gehandelt (SGX: 42T) und in den Vereinigten Staaten als American Depositary Receipt (ADR) am OTCQX (OTCQX: TRNLY).

Über Trendlines Medical Singapore

Trendlines Medical Singapore Pte Ltd. (www.trendlines.com/trendlines-medical-singapore/) ist ein neuer, im Jahr 2016, durch die Trendlines Group und B. Braun gegründeter Startup-Inkubator für medizinische Technologien. Trendlines Medical Singapore entdeckt, entwickelt und bietet eine Reihe von Dienstleistungen zur Förderung und Entwicklung in Singapur ansässiger Unternehmer und Start-up-Unternehmen, die an neuartigen und global erfolgsversprechenden medizinischen Geräten und Technologien beteiligt sind und investiert in sie.

