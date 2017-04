OTS: BRENNEISEN CAPITAL GmbH / Manfred Brenneisen sorgt vor / Marke ...

Manfred Brenneisen sorgt vor / Marke Brenneisen Capital und Geschäftspartnerbeziehungen wurden zum 1. April auf die eFonds-Gruppe übertragen Wiesloch (ots) - Manfred Brenneisen sorgt für den Fortbestand seines Lebenswerkes und überträgt zum 1. April 2017 den Unternehmensbereich B2B-Spezialvertrieb für Sachwertanlagen samt der Marke Brenneisen Capital und der Geschäftspartnerbeziehungen auf die eFonds Gruppe.



Holger Künne wechselt als Vertriebsdirektor zu eFonds. Manfred Brenneisen steht bis auf weiteres persönlich und mit seinem Team beratend zur Verfügung.

Mehr als 40 Jahre hat Manfred Brenneisen sein Unternehmen Brenneisen Capital auf- und ausgebaut, mit sicherer Hand durch Jahre boomender Märkte und auch durch die schwierige Zeit der Finanzmarktkrise gesteuert. Den Markt der Sachwertbeteiligungen hat er über Jahrzehnte aktiv mitgestaltet. Ein für ihn wesentlicher Erfolgsfaktor war immer die vertrauensvolle Partnerschaft mit den unter dem Dach der Brenneisen Capital angebundenen Vermittlern und den Anbietern von Sachwertbeteiligungen. Die über lange Jahre aufgebauten und gepflegten Beziehungen sind geprägt von Verlässlichkeit und persönlichem Engagement.

Im 75. Lebensjahr ist es Manfred Brenneisen nun eine Herzensangelegenheit sein Lebenswerk in gute Hände zu geben und für seine Partner auch in Zukunft den gewohnten Service und die kontinuierliche Anpassung an die sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Bereits seit April 2016 erfolgt die technische Abwicklung der Zeichnungen und Provisionsabrechnung über die Plattform von eFonds24. Der umfangreiche Umstellungsprozess im administrativen Bereich konnte fast geräuschlos bewältigt werden. Die Abläufe sind mittlerweile eingespielt und haben sich bewährt.

Jetzt erfolgte zum 1. April 2017 der nächste Schritt: Die Geschäftsbeziehungen und die Marke Brenneisen Capital wurden an die eFonds-Gruppe übertragen. Dennoch bleibt die persönliche Kontinuität gewahrt: Holger Künne wechselte als Vertriebsdirektor zum 1. April zu eFonds und Manfred Brenneisen wird persönlich mit seiner 40jährigen Erfahrung und seinem Team bis auf weiteres beratend zur Verfügung stehen. "So schnell werden Sie mich nicht los", scherzt er. "Sie können aber sicher sein, dass es zuverlässig weitergehen wird."

