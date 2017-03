OTS: BRENNEISEN CAPITAL GmbH / Manfred Brenneisen: Rückblick auf drei Jahre ...

Manfred Brenneisen: Rückblick auf drei Jahre "AIFM"-Regulierung mit 40 Jahren Erfahrung im Beteiligungsmarkt von Sachwertinvestments Wiesloch (ots) - Im Jahr 2010 hat die Europäische Union die "AIFM"-Richtlinie erlassen, die 2013 in nationales Recht umgesetzt wurde.



Die Rechtsgrundlage in Deutschland ist das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Laut KAGB zählen zu den Alternativen Investmentfonds (AIF) offene und geschlossene Investmentfonds. Wobei geschlossene Investmentfonds das Merkmal haben, dass das Fondsvermögen in Sachwerte wie Immobilien, Erneuerbare Energien oder Flugzeuge investiert wird.

Die Regulierung soll den Verbraucherschutz im Finanzsektor stärken, um den Missbrauch nichtregulierter Investmentprodukte zu verhindern. Reguliert werden auch die Verwalter solcher Alternativer Investmentfonds, die sogenannten Kapitalverwaltungsgesellschaften.

"Der Markt selbst braucht noch ein bisschen Zeit. Die Beschäftigung mit dem KAGB hat alles verzögert", sagt Manfred Brenneisen, Gründer und Geschäftsführer des Spezialvertriebs Brenneisen Capital. Für den erfahrenen Experten in Sachwertinvestments ist "der Aufschwung des Beteiligungsmarktes jedoch nicht zu stoppen. Als Ergänzung und inflationsgesichertes Element sind AIFs und Vermögensanlagen für ein langfristig ausgerichtetes Depot mit einem Anteil von zehn bis zwanzig Prozent durchaus sinnvoll."

Im Rahmen der Regulierung werden die Kapitalverwaltungsgesellschaften durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Der Verwalter muss über ein fachlich geeignetes Management und eine angemessene Organisation verfügen. Zudem kommen strengere Dokumentationspflichten bei der Verwaltung von Alternativen Investmentfonds hinzu. Auf Grundlage des KAGB werden durch die BaFin die Vertriebsanzeigen inländischer und ausländischer Investmentfonds geprüft. Werden die Voraussetzungen nicht erfüllt, wird der Vertrieb durch die BaFin untersagt.

Manfred Brenneisen sieht die Veränderungen mit großer Zufriedenheit. "Ein regulierter Markt bietet für die seriösen Finanzanbieter und deren Kunden viele Vorteile und stärkt das Vertrauen in AIFs allgemein. Die Erfahrungen und Qualifikationen unserer Vertriebspartner ermöglichen es unseren Kunden, einen seriösen Service anzubieten. Dies stärkt das Vertrauen in die Finanzanlage insgesamt."

Das Geschäftsmodell des Spezialvertriebs für Sachwertanlagen wird sich in der nun regulierten AIF-Welt auch nach dem Verkauf der Marke Brenneisen Capital am 01. April 2017 an eFonds weiterhin bewähren. "Welches Produkt kann attraktiver sein, als ein vernünftig konzipiertes und jetzt auch noch vollreguliertes Sachwertinvestment", so Manfred Brenneisen. In der Vergangenheit gab es viele schwarze Schafe im sogenannten "grauen Kapitalmarkt". "Heute wird unseriösen Anbietern der Marktzugang durch die Anforderungen der BaFin an Kapitalverwaltungsgesellschaften erschwert. Die Vorteile, vor allem die Inflationssicherheit von Sachwerten, müssen nur noch zum Anleger transportiert werden."

Brenneisen Capital ist eine Marke der Brenneisen Capital GmbH. Manfred Brenneisen, Gründer der Brenneisen Capital, hat über 40 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Sachwertbeteiligungen. In seinem 75. Lebensjahr übergibt Manfred Brenneisen nun sein Lebenswerk in gute Hände. Mit diesem Schritt stellt er für seine Partner auch in Zukunft den gewohnten Service und die kontinuierliche Anpassung an die sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen sicher. Am 1. April 2017 geht die Marke Brenneisen Capital an eFonds über, wobei die Gesellschaft selbst unter neuem Firmennamen fortbesteht.

