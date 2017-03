OTS: BILANZ / VW erhöhte Gewinn für 2016 mit Bilanztricks / Der Konzern hat ...

VW erhöhte Gewinn für 2016 mit Bilanztricks / Der Konzern hat einen höheren Anteil der Entwicklungsausgaben aktiviert Hamburg/Wolfsburg (ots) - Der hohe Gewinn, den VW-Chef Matthias Müller Mitte März für das Problemjahr 2016 verkündete, beruht zum Teil auf einem Bilanztrick, durch den künftige Gewinne vorgezogen werden.



Wie das Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet, geht es dabei um die so genannte Aktivierung von Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Unternehmen können einen Teil dieser F+E-Ausgaben in dem Jahr, in dem sie anfallen, als "immaterielles Vermögen" verbuchen und dadurch den Gewinn erhöhen. In den Folgejahren werden die Aufwendungen dann abgeschrieben und mindern die Erträge.

Volkswagen hatte laut BILANZ schon 2015 nach dem Auffliegen des Dieselbetrugs weitgehend unbeachtet die Aktivierungsquote von 35,1 auf 36,9 Prozent der F+E-Ausgaben gesteigert. 2016 erhöhte der Konzern dann gleich auf 42,1 Prozent, wie der Zahlenteil des Geschäftsberichts zeigt. In der Gewinn- und Verlustrechnung für 2016 wird aus diesem schlichten Buchungsvorgang ein Plus von immerhin 700 Millionen Euro. Ein VW-Sprecher erklärte die höhere Aktivierung mit "zahlreichen neuen Produktanläufen". Dann würden jeweils die dafür aufgewandten Kosten aktiviert.

Auf der Bilanzpressekonferenz hatte Konzernchef Müller einen Gesamtgewinn von 5,4 Milliarden Euro verkündet. Dass Volkswagen trotz der hohen Rückstellungen für Strafzahlungen und Schadenersatzansprüche ein so stattliches Ergebnis erwirtschaften konnte, galt Investoren und Publikum als Ausweis der ungebrochenen wirtschaftlichen Kraft des Autokonzerns, der angesichts der unübersehbar hohen Folgekosten des Abgasbetrugs um Vertrauen werben muss.

OTS: BILANZ newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114920.rss2

Pressekontakt: Redaktion BILANZ Tel.: 040 347 23447