OTS: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie / BDH: Macht den ...

BDH: Macht den Recovery Plan "Green Deal ready"

Köln (ots) - Das von der EU vorgestellte, milliardenschwere

Corona-Wiederaufbaupaket sieht der BDH als große Chance für den Klimaschutz.





"Dass dieser EU-Recovery Plan ein großer Schritt in Richtung des

wirtschaftlichen Wiederaufbaus Europas ist, steht außer Zweifel", so Uwe Glock,

Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie, BDH. "Aber lassen

Sie uns die große Chance nutzen, den Recovery Plan und den europäischen Green

Deal von vornherein miteinander zu verknüpfen", fordert der BDH-Präsident.

"Besonders der im Recovery Plan berücksichtigte Gebäudebereich und hier die

Investitionen in höhere Effizienz und erneuerbare Energien bieten optimale

Voraussetzungen dafür, Millionen Arbeitsplätze in der EU abzusichern und

zugleich den Klimaschutz im größten Energieverbrauchssektor Europas nach vorne

zu bringen", so der Hauptgeschäftsführer des BDH, Andreas Lücke. "Gut 70

Millionen der 125 Millionen europäischen Heizungen verbrauchen zu viel Energie

und emittieren zu hohe CO2-Mengen." Die europäische und deutsche

Heizungsindustrie fordern daher im Rahmen des Recovery Plans ein "scrappage

scheme for old and inefficient heating systems".

Mit dem zielorientierten Einsatz von Mitteln des Recovery Plans Richtung

energetische Gebäudesanierung und beschleunigtem Heizungsaustausch könnten hohe

CO2-Minderungsziele erschlossen und zugleich ein dringend erforderlicher

Neustart der durch die Corona-Pandemie kollabierten Heizungsmärkte Italiens,

Frankreichs, Spaniens und Belgiens erreicht werden. Dies läge nicht nur im

Interesse der dortigen Arbeitsmärkte, sondern würde auch der deutschen

Heizungsindustrie helfen, diese für sie wichtigen Märkte auch in Zukunft

bedienen zu können.

BDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare Energien

Die im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH) organisierten

Unternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oder Gasheizkessel,

Wärmepumpen, Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer- und Regelungstechnik,

Klimaanlagen, Heizkörper und Flächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher,

Heizungspumpen, Lagerbehälter, Abgasanlagen und weitere Zubehörkomponenten. Die

Mitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2019 weltweit einen Umsatz

von ca. 15,7 Mrd. Euro und beschäftigten rund 76.800 Mitarbeiter. Auf den

internationalen Märkten nehmen die BDH-Mitgliedsunternehmen eine Spitzenposition

ein und sind technologisch führend.

