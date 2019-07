OTS: BCD Travel Germany GmbH / BCD Travel ernennt neue SVPs für die globale ...

BCD Travel ernennt neue SVPs für die globale Distributionsstrategie

sowie seine Beratungssparte Advito

Utrecht (ots) - BCD Travel, eine der weltweit führenden Travel

Management Companies, hat die Ernennung zweier neuer SVPs

bekanntgegeben: Thane Jackson, neuer Senior Vice President of Global

Distribution Strategy und Lesley O'Bryan, neuer Senior Vice President

bei Advito übernehmen ihre Positionen mit sofortiger Wirkung.





Mit über 20 Jahren Erfahrung bei BCD war Thane Jackson zuletzt als

Vice President of Global Distribution and Channel Strategy tätig. In

seiner neuen Funktion wird er weiterhin das globale Team für die

kurz- und langfristige Distributionsstrategie von BCD sowie das

Supplier Relations Team in Großbritannien/Irland leiten. Er und sein

Team haben die Aufgabe, Klarheit in die Komplexität der Distribution

zu bringen, einschließlich der NDC-Standards der IATA

(https://www.bcdtravel.com/ndc-untangling-the-complexity/) und der

damit verbundenen Programme, neuer Buchungswege für Zusatzleistungen

(Ancillaries), Beziehungen zu den globalen Distributionssystemen

(GDS) und Online Booking Providern und neuer Distributionskanäle. Sie

maximieren die Qualität und Verfügbarkeit von Inhalten und helfen

Kunden gleichzeitig, die aktuellen Herausforderungen bezüglich der

Content Distribution zu verstehen und deren Auswirkungen abzumildern.

"Während seiner Tätigkeit für BCD Travel hatte Thane Jackson in

einer Vielzahl von Funktionen inne. Er hat sich zu unserem führenden

Sprecher und Branchenexperten für NDC und damit zusammenhängende

Distributionsthemen entwickelt. Er gibt sein Wissen und seine

Erkenntnisse bei Branchenveranstaltungen, Kundenevents und Gesprächen

mit potenziellen Neukunden weiter und bei in diesem sich ständig

weiterentwickelnden Themenumfeld ein vertrauenswürdiger Berater und

Partner für unsere Kunden", so Rose Stratford, Executive Vice

President of Global Supplier Relations and Strategic Sourcing bei BCD

Travel. Thane Jackson berichtet direkt an Rose Stratford.

Lesley O'Bryan, vormals Advito Vice President und Principal,

übernimmt in ihrer neuen Rolle das Advito Tagesgeschäft von April

Bridgeman, die kürzlich zum neuen Senior Vice President of Hotels bei

BCD ernannt wurde und Advito auch weiterhin mit strategischer Führung

unterstützen wird. Lesley O'Bryan berichtet direkt an April

Bridgeman. Seit ihrem Eintritt bei Advito 2013 hat Lesley O'Bryan

mehrere methodische Ansätze von Grund auf aufgebaut, darunter den

Bereich Traveler Engagement, der seit Beginn zweistellig gewachsen

ist. Außerdem war sie kontinuierlich führend in Sachen

Verkaufserfolg.

"Lesley O'Bryan hat maßgeblich zu Advitos Wachstum beigetragen.

Sie versteht, was notwendig ist, um das Geschäft voranzutreiben", so

April Bridgeman. "Ihre kaufmännische Denkweise, ihre

Beratungsexpertise und ihre Leidenschaft für Innovationen stellen

sicher, dass Advito immer wieder neue Mehrwerte für

Geschäftsreiseprogramme schafft."

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll

auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand,

damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der

Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten

partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um

Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit

der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer

Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren

Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und

dank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter.

Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1

Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unter

www.bcdtravel.de.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in

Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet

wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),

BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix

(Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und

Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator

und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiter

und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlich

Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8

Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

Über Advito

Advito durchbricht Grenzen im Geschäftsreiseverkehr. Mit einem

leistungsstarken, intelligenzbasierten Framework, das die

Supplier-Kosten und das Verhalten von Reisenden dynamisch verwaltet,

können Geschäftsreiseprogramme kontinuierlich im Gleichgewicht und

mit Höchstleistungen laufen und die Bedürfnisse aller Beteiligten

erfüllen. Mit intelligenten Analysen, einzigartigen

Supplier-Strategien und integriertem Traveler Engagement heben wir

Ihr Programm auf ein höheres Niveau und steigern Einsparungen und

Zufriedenheit. Weitere Informationen unter www.advito.com oder senden

Sie eine E-Mail an advice@advito.com.

