OTS: Atradius Kreditversicherung / Kreditversicherer Atradius rechnet für ...

Kreditversicherer Atradius rechnet für 2022 mit Anstieg der weltweiten

Unternehmenspleiten um 33 Prozent

Köln (ots) - Trotz robuster Wachstumsraten der Weltwirtschaft dürfte die Zahl

der Unternehmenspleiten im Jahr 2022 weltweit um 33 Prozent steigen.



Das ist das

Ergebnis einer Studie des Kreditversicherers Atradius. "Mit dem Ende staatlicher

Stützungsmaßnahmen und dem in Teilen künstlichen Erhalt von Unternehmen wird die

Zahl der Insolvenzen wieder auf ein normales Niveau steigen", sagt Thomas

Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel- und Osteuropa.

Der Kreditversicherer Atradius erwartet, dass die Insolvenzen in den meisten

Märkten im Gesamtjahr 2022 deutlich zunehmen werden. 2021 werden die weltweiten

Insolvenzen voraussichtlich einen leichten Rückgang von einem Prozent gegenüber

dem Vorjahr aufweisen, gefolgt von einem starken Anstieg von 33 Prozent im

kommenden Jahr. In diesem Jahr dürfte die Zahl der Insolvenzen aufgrund der

erweiterten fiskalischen Unterstützung in vielen Märkten sowie auch teilweise

bedingt durch die Fortsetzung der Insolvenzrechtsänderungen niedrig bleiben. Bis

Ende 2022 erwartet Atradius dagegen, dass die Insolvenzen in den meisten

beobachteten Märkten im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau höher sein werden.

"Damit kehren wir zur Normalität bei den Insolvenzen zurück, verstärkt noch

durch einen bestimmten Anteil an Unternehmen, die 2020 vor der Insolvenz

gerettet wurden", sagt Langen. Teilweise trage auch eine langsamere

wirtschaftliche Erholung zu höheren Insolvenzen bei.

Drei Faktoren werden die Zahl der Insolvenzen im kommenden Jahr nach

Einschätzung von Atradius im Wesentlichen nach oben treiben: Erstens gebe es

eine verzögerte Wirkung von Insolvenzen, die unter normalen Umständen - kein

Fiskalpaket, keine Insolvenzmoratorien - schon 2020 eingetreten wären. Zweitens

verursache das Auslaufen der fiskalischen Unterstützungen nach und nach einen

Anstieg der Insolvenzen. Dies dürfte grundsätzlich zu einem "normalen" Niveau

zurückführen, ähnlich wie in der Zeit vor der Pandemie. Der dritte Faktor ist

der Effekt der wirtschaftlichen Entwicklung. Aus historischen Zusammenhängen sei

bekannt, dass Insolvenzen in expansiven Konjunkturzyklen im Allgemeinen

abnehmen, und zunehmen, wenn sich das Wachstum verlangsamt oder sogar

zurückgeht.

Europa und die Welt

Auf regionaler Ebene erwartet Atradius in diesem Jahr einen Anstieg der

Insolvenzen in Europa, während der Trend in Nordamerika und im

asiatisch-pazifischen Raum weiterhin rückläufig sein werde. In Nordamerika seien

die Insolvenzen aufgrund der starken fiskalischen Unterstützung durch die USA

und einer robusten Wirtschaftserholung immer noch sehr gering. Auch im

asiatisch-pazifischen Raum werde die fiskalische Unterstützung relativ lange

aufrechterhalten. "2022 werden die Insolvenzen in allen drei Regionen zunehmen,

wobei der höchste Anstieg im asiatisch-pazifischen Raum erwartet wird und etwas

geringere Zunahmen in Europa und Nordamerika erwartet werden", so Thomas Langen.

Während der Anstieg im asiatisch-pazifischen Raum 2021 von einer niedrigen Basis

ausgeht, werde der Anstieg in Nordamerika durch das relativ starke US-Wachstum

begrenzt. In Europa dürften die Insolvenzen im zweiten Jahr in Folge zunehmen.

Länder mit einem Insolvenzanstieg

Betrachtet man die Prognosen für 2021 und 2022 auf Länderebene, ist erkennbar,

dass bis 2022 das Insolvenzniveau im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau erhöht

sein wird. Die Kombination aus verzögerten Insolvenzen ab 2020, der Rückkehr der

Insolvenzen auf ein "normales" Niveau beim Auslaufen der fiskalischen

Unterstützung und der Auswirkung des BIP-Wachstums auf die Insolvenzen führen in

den meisten beobachteten Märkten zu einem Insolvenzanstieg. Diese dürften in

Italien (plus 34 Prozent), im Vereinigten Königreich (plus 33 Prozent) und in

Australien (plus 33 Prozent) im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau am höchsten

sein. In Australien dürfte der Anstieg aufgrund des Auslaufens der fiskalischen

Unterstützung gegen Ende 2021 hauptsächlich im kommenden Jahr erfolgen. Für die

Vereinigten Staaten erwartet Atradius für 2022 ein um sechs Prozent höheres

Insolvenzniveau als 2019.

Länder mit stabiler und rückläufiger Insolvenzentwicklung

Dagegen wiesen einige Länder bis 2022 eine stabile Insolvenzentwicklung auf.

Beispiele seien Deutschland (plus zwei Prozent) und in geringerem Maße auch

Schweden (plus drei Prozent) und Japan (plus vier Prozent). In diesen Märkten

normalisiere sich das Insolvenzniveau trotz der Pandemie. Brasilien (minus 35

Prozent), Südkorea (minus 15 Prozent) und Irland (minus 10 Prozent) dürften die

einzigen Märkte mit deutlich geringeren Insolvenzen im Jahr 2022 im Vergleich zu

2019 sein. Die Gründe: Geringere Basiseffekte, die Ausweitung der fiskalischen

Unterstützung sowie die ausreichend starke wirtschaftliche Erholung.

Nach 2022 erwartet Atradius, dass die weltweiten Insolvenzen zurückgehen oder

konstant bleiben. Die Insolvenzquoten werden sich weitgehend normalisiert haben

und sogenannte "Zombiefirmen", die ohne Unterstützung nicht überleben können,

sind bereits bankrott. "Es ist klar, dass das Auslaufen der fiskalischen

Unterstützung einige Unternehmen kurzfristig vor Herausforderungen stellen

könnte, da sie wieder in einem Umfeld ohne nennenswerte staatliche Unterstützung

agieren müssen", sagt Langen. Einige Firmen seien besonders anfällig, da sie

höhere Schulden aufgenommen hätten, um die Corona-Pandemie zu überstehen.

Über Atradius

Atradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften,

Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischen

Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützen

Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und

Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente

(GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größten

Kreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unter

www.atradius.de (https://atradius.de/)

