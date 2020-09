OTS: Atradius / Corona- versus Weltfinanzkrise: In diesen Exportmärkten ...

Corona- versus Weltfinanzkrise: In diesen Exportmärkten drohen noch

mehr Insolvenzen als 2008/2009

Köln (ots) - Die Corona-Wirtschaftskrise dürfte in zahlreichen Ländern zu mehr

Firmenpleiten führen als die Große Rezession infolge der Weltfinanzkrise vor 13

Jahren.



Das geht aus der jetzt veröffentlichten Insolvenzprognose des weltweit

zweitgrößten Kreditversicherers Atradius hervor. Mit Frankreich, der Schweiz,

Belgien, Spanien, Portugal und Norwegen sind auch mehrere große

Außenhandelspartner Deutschlands unter den Volkswirtschaften, bei denen es 2020

und 2021 zu Rekordzahlen bei den Firmenpleiten kommen könnte. Den stärksten

Anstieg der Insolvenzen erwartet Atradius in diesem Jahr in der Türkei, in den

USA, in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich. Der Kreditversicherer

prognostiziert, dass die weltweiten Firmenpleiten bis Ende 2020 um 26 %

gegenüber dem Vorjahr zunehmen.

"Ein Unterschied zwischen der Großen Rezession und der Corona-Pandemie ist die

Vorlaufzeit, mit der die Realwirtschaft die Krise zu spüren bekommt. Während

sich das Platzen der US-Immobilienblase vor 13 Jahren erst Monate später auf die

Industrie und die einzelnen Branchen auswirkte, haben die im März einsetzenden

Schutzmaßnahmen die Geschäftstätigkeiten aller Unternehmen unmittelbar

getroffen", sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland,

Mittel- und Osteuropa von Atradius. "Die anschließend erlassenen Gesetze zur

Stabilisierung der Wirtschaft mildern den Konjunktureinbruch und die

Insolvenzzahlen zwar noch ab. Dennoch sind die Unsicherheiten im Exportgeschäft

bereits jetzt so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr, unter anderem, weil mit

den Rettungspaketen auch zahlreiche Firmen am Leben gehalten werden, die unter

normalen Bedingungen nicht mehr am Markt bestehen könnten. Die weitere

Entwicklung des Zahlungsrisikos im internationalen Handel hängt davon ab, wie

die Pandemie in den kommenden Wochen verläuft, welche Schutzmaßnahmen getroffen

werden müssen und wie lange Rettungspakete in Kraft sind."

In Spanien könnte es zu mehr als doppelt so viele Insolvenzen kommen wie

2008/2009

Besondere Vorsicht ist laut Atradius derzeit bei Abnehmern in Ländern geboten,

in denen lange und restriktive Corona-Schutzmaßnahmen gelten, wodurch die

Produktion und der Verkauf von Waren und Dienstleistungen stark eingeschränkt

ist. Daneben trifft die Krise jene Länder besonders hart, deren Wirtschaft stark

vom Tourismus und von Dienstleistungen abhängt - also von Sektoren, die durch

die Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen sind.

Vergleicht man das Insolvenzniveau der Jahre 2008 und 2009 mit dem in 2020 und

2021 prognostizierten Level, zeigt sich, dass bei Geschäften mit spanischen

Firmen infolge der Corona-Pandemie ein mehr als doppelt so hohes

Zahlungsausfallrisiko besteht wie zur Hochphase der Finanz- und

Wirtschaftskrise. Nur geringfügig kleiner sind die Unsicherheiten bei Geschäften

mit portugiesischen Firmen. Ein Grund hierfür ist der hohe Anteil der

Tourismusbranche an der spanischen und portugiesischen Wirtschaftsleistung.

Unternehmen, die von den in- und ausländischen Besuchern abhängen, erleiden

unmittelbar gravierende Umsatzeinbrüche, sobald Reisebeschränkungen in Kraft

treten. Schnell entstehen dann Liquiditätsengpässe.

Unsicherheiten steigen mit dem Auslaufen der Rettungspakete

Auch in Frankreich, dem zweitgrößten Außenhandelspartner Deutschlands, sowie in

der Schweiz und Norwegen dürften die Insolvenzzahlen bis Ende 2021 höher sein

als zum Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise. Ursache hierfür ist die

zeitweise Aufhebung der Insolvenzmeldepflicht. Aus Sicht von Atradius ist es

sehr wahrscheinlich, dass die Firmenpleiten in den Ländern im kommenden Jahr

stark ansteigen, sobald die Sonderregeln aufgehoben werden.

Dass auch in Belgien die Insolvenzzahlen in diesem und im kommenden Jahr höher

sein dürften als 2008 und 2009, ist unter anderem mit dem verhältnismäßig

starken Konjunkturrückgang zu erklären, ebenso der starke Anstieg der

Firmenpleiten in den Niederlanden (Ende 2021: +39 % gegenüber 2019). Bei der

Türkei (2020: +41 % Insolvenzen gegenüber 2019) kommt erschwerend hinzu, dass

die fiskalpolitischen Maßnahmen den Firmen des Landes nur unzureichend

zusätzliche Liquidität verschaffen.

Brexit und Corona: Doppelter Stress für die Konjunktur des Vereinigten

Königreichs

Der voraussichtliche Anstieg des Zahlungsrisikos im Vereinigten Königreich

(2021: +25 % gegenüber 2019) wird außer vom Konjunkturrückgang durch Corona auch

von den weiter anhaltenden Brexit-Unsicherheiten getrieben. Immer noch nicht

konnten sich die britische Regierung und die Europäische Union auf ein

Ausstiegsabkommen einigen. Sollte es dabei bleiben, gelten für Geschäfte

Großbritanniens mit den Mitgliedsstaaten der EU ab 2021 die Regeln der

Welthandelsorganisation.

USA: Anstieg der Insolvenzen um 39 % in diesem Jahr

Auch in den USA dürfte die Wirtschaftsleistung infolge der Corona-Pandemie

erheblich zurückgehen - wenn auch nicht ganz so stark wie in vielen

südeuropäischen Ländern. Dennoch wird in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr

die Zahl der Firmenpleiten beträchtlich ansteigen (+39 % gegenüber 2019). Ein

Grund hierfür ist, dass das Lohn- und Gehaltssicherungsprogramm der US-Regierung

(PPP, Paycheck Protection Program) einen geringeren Effekt hat als viele

Hilfsmaßnahmen für Unternehmen in EU-Staaten.

Die vollständige Insolvenzprognose von Atradius inklusive der aktuellen Analyse

der Volkswirtschaftsexperten des Kreditversicherers kann kostenlos im Menüpunkt

Publikationen unter www.atradius.de (https://atradius.de/publikation/economic-re

search-2020-insolvencies-forecast-to-jump-due-to-covid-19.html) heruntergeladen

werden.

