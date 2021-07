OTS: Alvarez & Marsal / Einzelhandel nach der Pandemie: Drohen dauerhaft ein ...

Einzelhandel nach der Pandemie: Drohen dauerhaft ein Viertel weniger

Kunden?

München / London (ots) - Der aktuelle "The Shape of Retail"-Report von A&M: Wie

die Pandemie das Konsumentenverhalten verändert und die Folgen für den Handel

- Deutsche Konsumenten wollen Besuche im stationären Handel um 24,7 Prozent

reduzieren.





- 27,1 Prozent der deutschen Verbraucher sagen, ihr Einkaufsverhalten habe sich

durch die Pandemie dauerhaft verändert. Im europäischen Vergleich der

niedrigste Wert.

- Die Profitmargen werden bis 2025 auf 2,1 Prozent zurückgehen - damit ist

Deutschland das Schlusslicht in Europa.

Der aktuelle "The Shape of Retail"-Report von Alvarez & Marsal

(https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) und Retail Economics

(https://www.retaileconomics.co.uk/) zeigt, dass Verbraucher in Deutschland ihre

Besuche im stationären Einzelhandel dauerhaft um 24,7 Prozent reduzieren wollen.

Damit verhalten sich deutsche Konsumenten im europäischen Vergleich noch

konservativ. Das Einkaufsverhalten ändert sich langsamer, doch auch hierzulande

hat die Pandemie bestehende Trends beschleunigt.

Mehr Druck für den stationären Handel, denn die Konsumenten "lernen" Online

In Deutschland geben 72,9 Prozent der Verbraucher an, dass ihr Einkaufsverhalten

sich durch die Pandemie gar nicht (53,3 Prozent) oder nur temporär (19,6

Prozent) verändert hat. Dementsprechend wollen 64,8 Prozent der Befragten lokale

Geschäfte genauso oft (54,3 Prozent) oder sogar öfter (10,5 Prozent) als vor

Covid-19 besuchen. 35,3 Prozent der Kunden dagegen wollen ihre Besuche

reduzieren, was bei 16,8 Prozent daran liegt, dass sie insgesamt weniger

ausgeben wollen. Netto resultiert aus diesen Zahlen ein erwarteter Rückgang der

Besuche im stationären Handel um 24,7 Prozent. Händler müssen also mehr denn je

zuvor die Verwendung und Rentabilität ihrer Ladenflächen überdenken.

Die übrigen 27,1 Prozent der deutschen Verbraucher meinen, ihr Einkaufsverhalten

habe sich permanent verändert. 6,2 Prozent der Befragten sehen diese Veränderung

in sämtlichen, 20,9 Prozent nur bei bestimmten Produktkategorien - manche

Branchen werden weit stärker getroffen als andere.

Branchen, in denen die Befragten auch nach der Pandemie häufiger online kaufen

wollen, sind Mode (23,1 Prozent), Elektrogeräte (20,9 Prozent), Reise & Freizeit

(16,6 Prozent) oder auch Haushaltswaren (15,4 Prozent). Je jünger die

Zielgruppe, umso höher dieser Wert. Viele Verbraucher haben während der Pandemie

bestimmte Produkte zum ersten Mal online gekauft. Das begünstigt einen

dauerhaften Wandel im Konsumverhalten.

Insgesamt erwarten die Konsumenten, dass 25,2 Prozent ihrer gesamten

Haushaltsausgaben sich dauerhaft auf E-Commerce verlagern werden. Damit liegt

Deutschland an letzter Stelle unter den befragten Ländern und unter dem

europäischen Durchschnitt von 29,9 Prozent.

Nachzügler Deutschland - Weist die Entwicklung in Großbritannien den Weg?

Die Pandemie beschleunigt das Wachstum des Online-Anteils an den Gesamtumsätzen

im Handel weiter. Europaweit machten Online-Einkäufe 2019 12,1 Prozent der

Gesamtumsätze aus, 2020 waren es bereits 14,8 Prozent. Für das Jahr 2025 wird

ein Online-Anteil von 20,4 Prozent erwartet. Für Deutschland sagt der "The Shape

of Retail"-Report unter allen Ländern das langsamste Wachstum voraus.

Hierzulande verhalten sich die Konsumenten konservativer und steigen langsamer

auf E-Commerce um.

Orientierung kann ein Blick nach Großbritannien bieten. Dort sind die

Verbraucher bereits online-affiner und 44,1 Prozent der Befragten erwarten, dass

sie den stationären Handel künftig seltener aufsuchen werden. Infolgedessen geht

der Bericht davon aus, dass sich bis 2025 mehr als ein Drittel (33,5 Prozent)

des Umsatzes im Einzelhandel im Vereinigten Königreich ins Internet verlagert.

Für die dortigen Händler bedeutet das bis 2025 einen Gewinneinbruch um 8

Milliarden.

eCommerce setzt die Gewinne des Einzelhandels unter Druck

Je mehr sich der Handel in Richtung Online verlagert, umso stärker sinken die

Gewinne der Händler. Diese Entwicklung herrscht seit 2011 in allen analysierten

Ländern vor. Der "The Shape of Retail"-Report prognostiziert, dass die Margen im

europäischen Durchschnitt von 6,4 Prozent im Jahr 2011 auf 3,2 Prozent im Jahr

2025 sinken werden.

In Deutschland sinken die Margen weniger stark. Allerdings nur deshalb, weil sie

aufgrund der vorherrschenden Rabatt- und Sparkultur traditionell

überdurchschnittlich niedrig sind. Von 2,4 Prozent für 2019/20 wird hier ein

Rückgang auf 2,1 Prozent 2025 erwartet.

Im Online-Geschäft sind generell niedrigere Margen möglich als im stationären

Einzelhandel. Das Marktumfeld ist höchst kompetitiv und weist andere

Kostenstrukturen auf als der stationäre Handel. Während die Geschäftsmodelle

sich anpassen, sind zumeist zusätzliche Investitionen in neue Kompetenzen nötig.

Insbesondere die Retourenquote ist ein hoher Kostenfaktor.

Deutsche Konsumenten retournieren durchschnittlich 7,1 Prozent aller bestellten

Waren. Damit liegen sie im europäischen Vergleich erneut am Ende des Feldes.

Dieser Wert steigt jedoch voraussichtlich weiter an, denn junge Erwachsene

retournieren 10,6 Prozent der Bestellungen, verglichen zu 6,6 Prozent bei den

Senioren. Waren zurückzusenden ist fest im Konsumverhalten junger Menschen

verankert.

Der Handel braucht für das Retourenmanagement ebenso eine Strategie wie für die

logistischen Herausforderungen des Online-Geschäfts, ihren Auftritt in einem

höchstkompetitiven Umfeld sowie der Frage nach der Zukunft der Ladenflächen.

Bildmaterial finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1RtC6DE7tVE

9obnpIUkW_7kM8goVCzLoz?usp=sharing) .

Methodik:

Für den Report wurden zwischen 19. April und 1. Mai 2021 über 3.000 Haushalte in

sechs Europäischen Ländern (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Schweiz,

Frankreich, Italien, Spanien) befragt. Dazu wurden in einer Stichprobe über 250

europäische Einzelhändler aus diesen Ländern analysiert, die 2019/20 zusammen

für mehr als 2 Billionen Euro Umsatz verantwortlich sind. Dies macht ca. 40 %

des gesamten Einzelhandelsumsatzes in den sechs europäischen Ländern aus.

Der Report fokussiert sich auf die Veränderung im Konsumentenverhalten seit

Ausbruch der Covid19-Pandemie. Er analysiert die Profitabilität der Märkte seit

2011 und stellt eine Prognose für die Entwicklung bis 2025. Im Zuge dessen

untersucht er die größten Herausforderungen, vor denen der europäische

Einzelhandel im Angesicht eines Kulturwandels zu "digital first" steht.

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden

sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare

Ergebnisse geht. A&M ist seit seiner Gründung 1983 in Privatbesitz und ein

weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting,

Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management

konzentriert. Unsere Kunden profitieren von unserem fundierten Fachwissen und

Erfahrungsschatz, wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um

Veränderungen herbeizuführen. Mit über 5.400 Mitarbeitern auf vier Kontinenten

liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubigern,

Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor

komplexen Herausforderungen stehen. Mit unserer langjährigen und umfangreichen

Erfahrung in der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen treffen wir

gemeinsam mit unseren Kunden schwierige Entscheidungen, generieren Wachstum und

erzielen handfeste Ergebnisse.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com

(https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/162399) , Twitter

(https://twitter.com/alvarezmarsal) und Facebook

(https://www.facebook.com/alvarezandmarsal) .

Pressekontakt:

PR-Agentur:

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Tel.: +49 89 99 38 87 -30

mailto:aandm@hbi.de

Unternehmenskontakt:

Irene Manhart

Marketing Head of DACH Alvarez & Marsal

Tel.:+49 160-965-941-87

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/4967092

OTS: Alvarez & Marsal