OTS: Almondia / Bauherren-Berater Almondia auf Wachstumskurs: PropTech ...

Bauherren-Berater Almondia auf Wachstumskurs: PropTech schließt nächste Finanzierungsrunde erfolgreich ab / Neuer Standort in Berlin Berlin (ots) - Der Bauherren-Berater Almondia setzt seinen Wachstumskurs fort.



Nach erfolgreichem Abschluss der nächsten Finanzierungsrunde agiert das 2014 in Nürnberg gegründete PropTech nun auch von Berlin aus - dem neuen Firmensitz von Almondia.

Mehr als 37.000 registrierten Bauherren wurde seit der Gründung des Unternehmens bereits mithilfe der von Almondia entwickelten Planungstools und Konfiguratoren der Weg in die eigenen vier Wände geebnet. "Mit dem frischen Kapital und der Eröffnung des zweiten Standorts schaffen wir die Voraussetzungen, die bundesweite Rund-um-Betreuung privater Bauherren auf ein neues Niveau zu heben", sagt Dr. Gordian Rättich, Geschäftsführer von Almondia.

Rättich hat Almondia 2014 als Ausgründung der Universität Erlangen-Nürnberg gestartet und berät mit seinem Team private Bauherren - vom Planungs- und Finanzierungscheck über die Auswahl der passenden Baufirma bis hin zur Unterstützung bei der Bauaufsicht. Neben dem Know-how der hauseigenen Architekten, Bauplaner und Finanzierungexperten verfügt Almondia mittlerweile über eine der umfangreichsten Datenbanken zum privaten Hausbau in Deutschland.

"Den typischen Bauherren - junge Familien mit Kindern oder Doppel-Verdiener-Ehepaare vor dem Ruhestand - fehlt neben dem Fachwissen schlichtweg die Zeit, ein komplexes Projekt wie den Bau eines Hauses zu bewältigen", so Almondia-Geschäftsführer Rättich. "Zudem wissen wir aus unseren täglichen Gesprächen, welche Ängste und Sorgen mit einem Hausbau verbunden sind. Wenn Bauherren aber von Anfang an einen neutralen Experten an ihrer Seite haben, der sie vor allem bei der Analyse der Bauträger-Angebote und der anschließenden Prüfung der Vertragsunterlagen unterstützt, lassen sich diese sehr schnell abbauen."

Das Almondia-Angebot hat auch die Investoren überzeugt, die sich dieses Frühjahr in der jüngsten Finanzierungsrunde an Almondia beteiligt haben. Einer der Investoren ist die Potsdamer Obotritia Capital. Immobilien-Experte und Obotritia-Gesellschafter Rolf Elgeti: "Mit seiner Komplettberatung rund um den privaten Hausbau hat das Almondia-Team eine sehr interessante Marktlücke mit großem Wachstumspotenzial im Fokus."

Über Almondia - www.almondia.com

