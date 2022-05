OTS: Allianz Trade / Allianz Trade Studie: Elektromobilität zündet den Turbo ...

Allianz Trade Studie: Elektromobilität zündet den Turbo - drohende

Versorgungslücke bei Lithium

Hamburg (ots) -

- Turbo: Weltweite Absatzzahlen haben sich 2021 im Vorjahresvergleich

verdoppelt, Marktanteil bei 8 %

- Rosige Aussichten: Weiterer Boom prognostiziert von weltweit +50 % in den

Jahren 2022 und 2023

- Entscheidend: Versorgungslücke von 500.000 Tonnen Lithiumkarbonat bis 2030

durch Investitionen in Produktionstechnologie und Förderung schließen

- Deutschland bei Investitionen in die Elektrifizierung des Verkehrs führend

Im vergangenen Jahr sind die Verkaufszahlen bei Elektrofahrzeugen in die Höhe

geschnellt. Weltweit verzeichnete die Sparte ein Plus bei den verkauften

Fahrzeugen um 100 %. Der Marktanteil erreichte dabei 8 %. Größter Treiber war

dabei China mit fast der Hälfte aller verkauften Elektroautos, gefolgt von

Europa. In den USA haben sich Absatzzahlen zwar ebenfalls verdoppelt, insgesamt

blieb die Stückzahl allerdings weiterhin recht gering. Für die kommenden zwei

Jahre erwartet der weltweit führende Kreditversicherer Allianz Trade bei der

Entwicklung der weltweiten Elektromobilitätssparte jeweils ein Plus von 50 % bei

den Verkaufszahlen.

"Die Elektromobilität hat den Turbo gezündet", sagt Ano Kuhanathan, Head of

Corporate Research bei Allianz Trade. "Damit dieser Motor weiterhin surrt, sind

jetzt weitere Investitionen in die Elektrifizierung des Verkehrs notwendig,

insbesondere bei der Ladeinfrastruktur. Ganz entscheidend ist zudem, dass die

Branche nun die Weichen stellt, um eine mögliche Versorgungslücke von über

500.000 Tonnen Lithiumkarbonat bis 2030 zu schließen. Sonst wird das Wachstum in

diesem Sektor stark ausgebremst. Die Unternehmen sollten frühzeitig in

produktionssteigernde Technologien als auch in die Förderung investieren."

Bis der Markt eine kritische Größe erreicht hat, spielt neben den Investitionen

der Unternehmen die Förderung durch die Politik eine entscheidende Rolle. Im

Jahr 2021 sind die weltweiten Ausgaben für Elektromobilität (Fahrzeuge und

Ladegeräte) um mehr als 75 % gestiegen. Während sie in den Jahren zuvor

allerdings nur einen kleinen Teil der weltweiten Investitionen in die

Energiewende ausmachten, lag ihr Anteil im Jahr 2021 bei über 36 % der

Gesamtinvestitionen.

"Deutschland ist dabei Vorreiter. Hier lagen, wie auch in Großbritannien,

Investitionen in die Elektrifizierung des Verkehrs bei über 50 % der gesamten

Investitionen in die Energiewende", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in

der DACH-Region. "Damit diese Entwicklung weiter voranschreitet, ist die

Akzeptanz der Verbraucher von großer Bedeutung. Ihr Blick auf das Thema

Elektromobilität hat sich sowohl in Hinblick auf die Reichweite der Batterien

sowie auf die Kosten seit 2019 verbessert - die Situation bei den Ladestationen

betrachten sie allerdings weiterhin sehr kritisch. Hier ist eine wichtige

Stellschraube, um Wachstumspotenziale zu heben."

Die vollständige Studie "US and European EV outlook: Driving the energy

transition" (ENG, pdf) finden Sie hier:

https://bit.ly/37F4ysE

Die Pressemeldung und Studie "Energiewende könnte bis 2032 mehr als 400.000 Jobs

schaffen" finden Sie hier:

https://bit.ly/3Mac79B

Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und

anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz

gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100

Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an,

um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert Allianz

Trade täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 80 Millionen kleiner,

mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die

Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)

entfallen.

Mit dieser Expertise macht Allianz Trade den Welthandel sicherer und gibt den

weltweit über 66.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und deren

Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating von

Standard & Poor's ist Allianz Trade im Schadensfall der finanzstarke Partner an

der Seite seiner Kunden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländern vertreten und

beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter weltweit. 2021 erwirtschaftete Allianz

Trade einen Umsatz von EUR 2,9 Milliarden und versicherte weltweit

Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 931 Milliarden.

Weitere Informationen auf http://www.allianz-trade.de

Social Media Linkedin Allianz Trade Deutschland

https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-deutschland/

XING Allianz Trade Deutschland

https://www.xing.com/pages/allianz-trade-deutschland

Youtube Allianz Trade Deutschland

https://www.youtube.com/allianz-trade-deutschland

Facebook Allianz Trade Deutschland https://www.facebook.com/AllianzTradeDE

Twitter Allianz Trade https://twitter.com/AllianzTrade

Instagram Allianz Trade https://www.instagram.com/AllianzTrade

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die in dieser Meldung

enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere

zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Einschätzungen und

Annahmen der Geschäftsführung basieren, und bekannte und unbekannte Risiken

sowie Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse,

Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlich

abweichen können. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im jeweiligen Kontext

spiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet",

"plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell"

oder "weiterhin" ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Die

tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrund

verschiedener Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich

abweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle

Lage einschließlich der branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die

Kernmärkte der Allianz-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte

einschließlich der "Emerging Markets" einschließlich Marktvolatilität,

Liquidität und Kreditereignisse, (iii) die Häufigkeit und das Ausmaß der

versicherten Schadenereignisse einschließlich solcher, die sich aus

Naturkatastrophen ergeben; daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv)

Stornoraten, (v) Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)

Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD, (viii)

Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und aufsichtsrechtliche

Änderungen einschließlich solcher bezüglich der Währungskonvergenz und der

Europäischen Währungsunion, (x) Änderungen der Geldpolitik der Zentralbanken

bzw. ausländischer Regierungen, (xi) Auswirkungen von Akquisitionen,

einschließlich der damit verbundenen Integrationsthemen, (xii)

Umstrukturierungsmaßnahmen, sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils

in einem örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. Die

Eintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durch Terroranschläge

und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Pressekontakt:

Allianz Trade

Antje Wolters

Pressesprecherin

Telefon: +49 (0)40 8834-1033

Mobil: +49 (0)160 899 2772

mailto:antje.wolters@allianz-trade.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52706/5219989

OTS: Allianz Trade