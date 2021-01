OTS: AlixPartners / AlixPartners verstärkt EMEA-Team im Bereich Turnaround ...

AlixPartners verstärkt EMEA-Team im Bereich Turnaround und

Restrukturierung mit Dr. Karsten Lafrenz als Managing Director

München (ots) - AlixPartners baut sein Führungsteam im deutschsprachigen Raum

mit Dr. Karsten Lafrenz als Managing Director weiter aus.



Der Experte für

Restrukturierungs- und Transformationsprojekte wird sich ab Januar 2021 auf die

Entwicklung und Umsetzung von Business-Transformationsstrategien für die Kunden

des globalen Beratungsunternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz

sowie in der weiteren EMEA-Region konzentrieren.

Dr. Karsten Lafrenz (47) verfügt über mehr als 20 Jahre globale Erfahrung als

Berater und Chief Transformation Officer in einer Vielzahl von Branchen mit

besonderem Fokus auf die Konsumgüterindustrie. Er wechselt von McKinsey &

Company, wo er als Partner und Leiter die Consumer Service Line von McKinsey

Transformation in EMEA verantwortete, zu AlixPartners. Zuvor war Dr. Lafrenz

Partner im Kompetenzzentrum Restructuring & Corporate bei Roland Berger Strategy

Consultants. Er promovierte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder

und erwarb seinen Titel als Diplom-Kaufmann an der Westfälischen

Wilhelms-Universität Münster. Außerdem hält er einen Master of Science in

Finance von der University of Strathclyde, Glasgow.

"In einer Zeit, in der die Konsumgüterindustrie aufgrund der sich ständig

ändernden Prioritäten und Präferenzen der Verbraucher von tiefgreifenden

Umwälzungen betroffen ist, wird die umfangreiche Erfahrung von Dr. Lafrenz eine

wichtige Ergänzung zu unseren bestehenden Fähigkeiten in diesem wichtigen Sektor

sein", sagt Simon Freakley, CEO von AlixPartners. "Ich freue mich sehr, Dr.

Lafrenz bei AlixPartners begrüßen zu dürfen." Andreas Rüter, Deutschlandchef von

AlixPartners, ergänzt: "Nicht zuletzt die durch Covid-19 verursachten

Disruptionen zeigen eindrücklich, wie wichtig es für Unternehmen ist, Experten

an ihrer Seite zu haben, die neben Kenntnissen in der jeweiligen Branche auch

tiefgreifende Transformations- und Restrukturierungserfahrung mitbringen. Mit

Karsten Lafrenz haben wir einen weiteren erfahrenen Industrie-Experten an Bord,

der die Kernkompetenzen von AlixPartners noch verstärkt."

Über AlixPartners

Die global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierte

Unterstützung namhafter Mandanten bei zeitkritischen und komplexen

Transformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende

Branchenexpertise und funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel

erfolgreicher Restrukturierungen ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von

Groß- und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.

Vom "manager magazin" und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management &

Beratung (WGMB) wurde AlixPartners 2018 als bestes Beratungsunternehmen im

Bereich Restrukturierung & Transformation ausgezeichnet. Mit etwa 1.600

Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als 25 Büros vertreten.

AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, die die Zukunft von

Unternehmen maßgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denen

viel auf dem Spiel steht - when it really matters.

http://www.alixpartners.com

