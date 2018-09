OTS: AlixPartners / AlixPartners baut den Bereich Financial Services weiter aus

AlixPartners baut den Bereich Financial Services weiter aus

München (ots) - Die international agierende Beratung AlixPartners

wächst mit Martin Büchel als neuem Director.



Der erfahrene Experte

verstärkt seit 1. September 2018 das Financial-Services-Team vom

Schweizer Büro aus.

Martin Büchel (47) wechselt von der Strategieberatung Monitor

Deloitte als Director in das Financial-Services-Team von AlixPartners

in Zürich. Er hat rund zwei Jahrzehnte auf Unternehmens- wie auf

Beraterseite gearbeitet und weist damit ein für AlixPartners

typisches Profil auf. Mit seiner umfangreichen Erfahrung soll er die

Beratungsdienstleistungen von AlixPartners für namhafte Mandanten aus

dem Banken-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor weiter

intensivieren und ausbauen.

Martin Büchel war die vergangenen drei Jahre bei Monitor Deloitte

in Zürich als Director für Projekte rund um Kundenstrategie, Sales

Excellence, Post-Merger-Integration und die Transformation von

Geschäftsmodellen im Private-Banking- und Asset-Management-Segment

verantwortlich. Weitere Berater-Stationen waren PwC und Andersen

Business Consulting. Umfangreiches operatives Know-how in der

Finanzbranche sammelte der Betriebswirt als Director bei den

Unternehmen Credit Suisse im Private Banking und DynaCapital im

Business Development.

"Wir freuen uns sehr über den Teamzuwachs, der unsere Kompetenz in

diesem wichtigen Wirtschaftssektor ebenso unterstreicht wie ausbaut",

so Beatrix Morath, Managing Director und Country Head Schweiz bei

AlixPartners. "Die Transformationsberatung von AlixPartners

unterstützt Unternehmen in herausfordernden Zeiten zielführend und

effizient - sowohl in der Erarbeitung der Konzepte als auch in deren

Umsetzung. Dabei ist die Kombination aus Linienfunktion und

Consulting unserer Berater besonders wertvoll."

"Martin Büchel hat in den letzten Jahren intensiv an

Kundenschnittstellen zwischen analogen und digitalen Welten im

Bereich Banking gearbeitet. Die Optimierung der Kanäle und eine noch

größere Effizienz erachten wir als zentrale Wachstumsthemen. Als

erfahrener Kollege, der sowohl Beratungs- als auch Bankingexpertise

vereint, passt er bestens zu unserer Ausrichtung", so Bernd Brunke,

Managing Director sowie globaler Co-Lead Financial Services bei

AlixPartners.

Über AlixPartners

Die global agierende Beratung AlixPartners steht für die

ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten bei

zeitkritischen und komplexen Transformations- und

Ertragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise und

funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicher

Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Groß-

und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten. Vom

Wirtschaftsmagazin "Capital" und der WGMB wurde AlixPartners kürzlich

als beste Beratung im Bereich Transformation ausgezeichnet. Mit etwa

1.900 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als 25 Büros

vertreten. AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden

Projekten, die die Zukunft von Unternehmen maßgeblich beeinflussen,

oft in kritischen Situationen, bei denen viel auf dem Spiel steht -

When it really matters. www.alixpartners.com

