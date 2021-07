OTS: AlixPartners / AlixPartners Turnaround- und Restrukturierungsstudie ...

AlixPartners Turnaround- und Restrukturierungsstudie 2021: 96% der

Restrukturierungsexperten sehen ihre Kunden durch die Auswirkungen der

Pandemie erneut in Bedrängnis

München (ots) -

- 56% der internationalen Restrukturierungsexperten geben an, dass ihre Kunden

sich besser durch die Covid19-Pandemie manövriert haben als durch die

Finanzkrise.





- Trotz vorhandener Liquidität und niedrigen Zinsen glauben 96% der

Restrukturierungsexperten, dass die Auswirkungen der Pandemie ihre Kunden 2021

in Bedrängnis bringen wird.

- Aufgrund höherer Restrukturierungsaktivitäten und staatlicher Hilfsprogramme

schätzen die Befragten die Lage in Deutschland insgesamt besser ein als im

globalen Vergleich.

- Dennoch werden die deutschen Unternehmen (exkl. Finanzsektor) ca. 60

Milliarden Euro für den Wiederaufbau des Nettoumlaufvermögens benötigen.

Mehr als die Hälfte der Restrukturierungsexperten aus den USA und Europa (56%)

geben in der diesjährigen Turnaround- und Restrukturierungsstudie des globalen

Beratungsunternehmen AlixPartners an, dass ihre Kunden die Auswirkungen der

Pandemie besser überstanden haben als die der letzten Finanzkrise. Die Mehrheit

(80%) verweist darauf, dass die Unternehmen im vergangenen Jahr einen besseren

Zugang zu Liquidität hatten. Mehr als zwei Drittel der Restrukturierungsexperten

in ganz Europa (71%) und fast die Hälfte (47%) in den USA geben zudem an, dass

sie in den kommenden Monaten erwarten, dass das Zinsenniveau niedrig bleibt.

Die Umfrage wurde im April 2021 durchgeführt und besteht aus den Antworten von

mehr als 500 Restrukturierungsexperten von Finanzberatungsunternehmen, Banken

und Anwaltskanzleien sowie Unternehmensexperten aus verschiedenen Branchen in

den USA, Großbritannien, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Italien.

Doch trotz der vorhandenen Liquidität und der niedrigen Zinsen glauben 96% der

befragten Restrukturierungsexperten, dass die Pandemie ihre Kunden in diesem

Jahr in Bedrängnis bringen wird. Mehr als jeder Dritte (35%) geht sogar davon

aus, dass über die Hälfte ihrer Kunden, die sich 2020 eine Finanzierung

gesichert haben, zum Ende des Jahres 2021 wieder in finanzielle Not geraten

werden.

Positivere Stimmung in Deutschland

Im Vergleich zum globalen Durchschnitt wird die Lage in Deutschland insgesamt

besser eingeschätzt, auch wenn in der DACH-Region in den nächsten Jahren mehr

wesentliche Restrukturierungsaktivitäten als auf globaler Ebene erwartet werden.

Ohne diese operativen Restrukturierungen gibt es in Deutschland kaum präventive

Liquiditätsspritzen. "Das Risiko einer Zombie-Blase schätze ich gering ein.

Viele Unternehmen haben sich parallel zur Finanzierung an die Lösung der

grundlegenden Probleme gemacht.", sagt Dr. Axel Schulte, Managing Director und

Global Co-Head für den Bereich Turnaround und Restrukturierung bei AlixPartners.

Zudem hat die Bundesregierung eine Reihe von Programmen umgesetzt, um die

wirtschaftlichen Folgen der Krise abzumildern. In Deutschland werden diese

Maßnahmen gut angenommen, was sich laut AlixPartners positiv auf die Lage vieler

Unternehmen auswirkt. Auch neue Liquiditätszusagen kommen im Gegensatz zu

privaten Investoren vermehrt von staatlichen Institutionen. Die Studie

verdeutlicht, dass privatwirtschaftliche Verhandlungen und Lösungen (bspw.

Anpassung bestehender Finanzierungen, Bilanz-Restrukturierungen) in der

DACH-Region von geringerer Bedeutung sind als im globalen Durchschnitt.

Trotz der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen hinterlässt die Krise Spuren in

den Bilanzen deutscher Unternehmen. Die aggregierte Verschuldung aller deutscher

Unternehmen (exkl. Finanzsektor) hat sich laut weiterführender AlixPartners

Analysen bis Q3/ 2020 auf knapp 2,15 Billionen Euro erhöht (+5% gegenüber Q4/

2019).

Finanzierungsbedarf und Lösungsansätze

Neben der bereits gestiegenen Verschuldung (ca. 200 Milliarden Euro) werden die

deutschen Unternehmen (exkl. Finanzsektor) nach AlixPartners Analysen ca. 60

Milliarden Euro für den Wiederaufbau des Working Capitals (Nettoumlaufvermögens)

benötigen. Daraus entsteht ein doppelter Handlungsdruck: Die Unternehmen müssen

die bereits gestiegene Verschuldung zurückführen. Gleichzeitig erhöhen steigende

Umsätze auch den Bedarf, das Working Capital wieder aufzubauen, was wiederum

Liquidität erfordert. "Somit steigt der Druck, neben der Erhöhung der

Profitabilität durch Ergebnis-verbessernde Maßnahmen auch die

Kapitalproduktivität weiter zu steigern. Dieses wird aber nicht immer

ausreichen, sodass auch strukturelle Maßnahmen wie die Verschlankung des

Produkt-Portfolios oder die Anpassung der Wertschöpfungstiefe und darüber hinaus

Transaktionen zum Verkauf von Assets zur Liquiditätsgenerierung eingesetzt

werden", sagt Dr. Karsten Lafrenz, Managing Director bei AlixPartners.

Über die "AlixPartners Turnaround- & Restrukturierungsstudie 2021"

Die jährliche "AlixPartners Turnaround- & Restrukturierungsstudie" befragt

bereits zum 16. Mal führende Restrukturierungs- und Transformationsexperten in

mehreren Ländern nach ihrer Einschätzung der Weltwirtschaft. Dabei geht es um

deren Meinung zur Entwicklung der globalen Wirtschaft sowie um branchentypische

Tendenzen und Trends. Zudem werden, sowohl gesamtwirtschaftlich als auch in

unterschiedlichen Branchen, dringende Notwendigkeiten für Veränderungen und

Umstrukturierungen diskutiert.

Über AlixPartners

Die global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierte

Unterstützung namhafter Mandanten bei zeitkritischen und komplexen

Transformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende

Branchenexpertise und funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel

erfolgreicher Restrukturierungen ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von

groß- und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.

Vom "manager magazin" und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management &

Beratung (WGMB) wurde AlixPartners 2021 wiederholt als eines der besten

Beratungsunternehmen im Bereich Restrukturierung ausgezeichnet. Mit etwa 1.600

Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als 25 Büros vertreten.

AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, die die Zukunft von

Unternehmen maßgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denen

viel auf dem Spiel steht - when it really matters.

https://www.alixpartners.com

