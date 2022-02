OTS: Ada Health GmbH / Ada Health erweitert Series-B-Finanzierungsrunde auf ...

Ada Health erweitert Series-B-Finanzierungsrunde auf 120 Millionen

US-Dollar, um internationales Wachstum zu beschleunigen (FOTO)

Berlin/London/New York (ots) -

- Ada Health erhält weitere Finanzierung von den US-amerikanischen und

europäischen Investoren Farallon Capital, Red River West und Bertelsmann

Investments. Die Erweiterung folgt auf eine Finanzierung über 90 Millionen

US-Dollar, die bereits im Mai 2021 eingeworben wurde.

- Mit der Finanzierung soll das Wachstum von Ada Health weiter beschleunigt und

die starke Marktpräsenz in den USA ausgebaut werden.

- Ada Health ist eines der ersten Leuchtturm-Investments von Bertelsmann

Investments im Bereich Digital Health.

Ada Health GmbH (http://www.ada.com/de) ('Ada'), das Digital Health-Unternehmen

mit Hauptsitz in Berlin, kündigte heute den Abschluss seiner

Series-B-Finanzierungsrunde an. Nach einer Erweiterung um 30 Millionen US-Dollar

konnte das Unternehmen in der Series-B-Finanzierungsrunde insgesamt 120

Millionen US-Dollar einwerben. Mit der Finanzierung will Ada, das eigene

Wachstum beschleunigen, sowie die Präsenz in den USA stärken, wo das Unternehmen

zuletzt starke Nachfrage und wirtschaftliche Erfolge verzeichnete.

Die zusätzliche Finanzierung stammt von den internationalen Investoren Farallon

Capital, Red River West und Bertelsmann Investments. Der erste Teil von Ada

Healths Series-B-Finanzierungsrunde aus dem Mai 2021 über 90 Millionen US-Dollar

wurde von Leaps by Bayer angeführt, der Impact-Investment-Einheit der Bayer AG.

Weitere beteiligte Investoren waren Vitruvian Partners, Inteligo Bank, F4 und

Mutschler Ventures. Ada gab zudem bekannt, dass Schroders Capital durch den

Erwerb von Geschäftsanteilen von bestehenden Gesellschaftern mittels gelisteter

und nicht-gelisteter Vehikel zu einem bedeutenden Gesellschafter des

Unternehmens wurde.

Adas Technologie kombiniert künstliche Intelligenz (KI) mit einer umfassenden

medizinischen Wissensbasis. Ada hilft Nutzern dabei, ihre Symptome besser zu

verstehen und bietet Hinweise für die passende gesundheitliche Versorgung. Die

Ada-App ist die weltweit beliebteste und höchstbewertete App für die

Symptomanalyse. Seit Markteinführung wurden mit Ada über 26 Millionen

Symptomanalysen durchgeführt und die App erhielt über 300.000

5-Sterne-Bewertungen von Nutzern auf der ganzen Welt. Ada bietet außerdem

vielfältige Unternehmenslösungen für Krankenhäuser, Krankenversicherungen, Life

Sciences und weitere Gesundheitsorganisationen. Adas Symptomanalyse und Care

Navigation-Technologie lassen sich an unterschiedlichen Stationen der digitalen

Health Journey integrieren, wodurch bessere Versorgungsergebnisse für Patienten

und Nutzer erzielt werden können.

Die heute angekündigte Finanzierung soll für die Weiterentwicklung von Adas

Unternehmenslösungen und die Stärkung der Marktpräsenz in den USA verwendet

werden. Ada verzeichnet in Nordamerika starke Nachfrage und konnte

Partnerschaften mit führenden Gesundheitsversorgern und -systemen eingehen.

Hinzu kommen bestehende Partnerschaften mit unter anderem Bayer, Novartis und

Sutter Health.

Ada plant außerdem - aufbauend auf der fortschrittlichen KI des Unternehmens -

neue Angebote zu entwickeln, die Menschen stark personalisierte Erkenntnisse

über die eigene Gesundheit ermöglichen und sie noch stärker befähigen, diese

aktiv zu managen. Die Einbindung von Gesundheitsinformationen aus weiteren

Quellen soll einen vollständigen Rundumblick auf die eigene Gesundheit liefern

und direkt anwendbare gesundheitliche Ratschläge für die gezielte

Gesundheitsförderung geben.

Daniel Nathrath, CEO und Mitgründer von Ada Health, sagt:

"Unser Ziel bei Ada ist es, zur verbesserten Gesundheit von über 1 Milliarde

Menschen weltweit beizutragen. Covid-19 hat uns gezeigt, dass wir größere und

schnellere Veränderungen im Gesundheitswesen brauchen. Wir sehen weltweit eine

große Nachfrage von Krankenversicherungen, Life Sciences- und

Gesundheitsorganisationen nach innovativen Wegen, die Gesundheitsversorgung zu

transformieren und diese mit digitalen Lösungen besser an die Bedürfnisse von

Patienten und medizinischem Fachpersonal anzupassen.

Das heutige Investment soll unser Wachstum in den USA und anderen wichtigen

Regionen weiter stärken. Gleichzeitig wollen wir unsere KI-Lösungen

weiterentwickeln, neue Partnerschaften eingehen und noch stärker personalisierte

digitale Gesundheitsangebote schaffen."

Beteiligt an der Series-B-Erweiterung sind die amerikanischen Investoren

Farallon Capital Management, der multi-nationale Investor Red River West sowie

Bertelsmann Investments, die Venture-Capital-Einheit des deutschen

Medienunternehmens Bertelsmann.

Torsten Schero, Chief Financial Officer bei Ada Health, sagt:

"Wir freuen uns sehr, solch renommierte Investoren für die weitere

Beschleunigung unseres Wachstums an Bord zu haben. Diese Investoren mit starkem

Fokus auf Unternehmen in einer fortgeschrittenen Wachstumsphase spielen eine

wichtige Rolle beim Erreichen unserer ambitionierten Ziele. Gemeinsam wollen wir

Adas Erfolgsgeschichte fortschreiben."

Antoine Boulin, Gründungspartner bei Red River West in Kalifornien, ergänzt:

"Wir sind beeindruckt davon, welchen Geschäftserfolg Ada in den USA bereits

erzielt hat - vor allem, weil Ada dies mit einer verhältnismäßig kleinen Präsenz

vor Ort geschafft hat.

Als Teil dieser Partnerschaft profitiert Ada von unserem exklusiven Netzwerk an

Entrepreneuren, die insgesamt über 100 Milliarden US-Dollar an Wert generiert

haben. Mit dieser Unterstützung und dem besten Produkt seiner Art wird Ada mit

Sicherheit weiter rasant wachsen - in den USA und weltweit."

Jörn Caumanns, Chief Financial Officer bei Bertelsmann Investments (BI), sagt:

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ada als einem der führenden

europäischen Akteure im Bereich der digitalen Gesundheit. Uns beeindruckt die

Qualität von Adas erstklassiger Plattform für Gesundheitsanalysen sowie das

künftige Wachstumspotenzial. Digital Health ist ein Sektor, den wir ausbauen

wollen und Ada ist eine der ersten Investitionen von Bertelsmann Investments in

diesem Bereich."

Zusätzlich zu Adas erfolgreicher Series-B-Finanzierungsrunde hat Schroders

Capital Geschäftsanteile von bestehenden Gesellschaftern mittels gelisteter und

nicht-gelisteter Vehikel im Wert von über 30 Millionen US-Dollar erworben.

Vahit Alili, Investment Director, Private Equity bei Schroders, sagte:

"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Ada Health. Das Unternehmen hat

herausragendes Wachstumspotenzial und bringt tatsächliche Veränderung ins

Gesundheitswesen. Wir erleben derzeit einen Wendepunkt, da innovative digitale

Lösungen immer stärker dazu beitragen, die Qualität der Gesundheitsversorgung

durch intelligente Technologien zu verbessern. Die Technologie von Ada Health

bringt das seltene Potenzial mit, die drei größten Herausforderungen im Bereich

Gesundheit zu adressieren: nämlich einen verbesserten Zugang zur

Gesundheitsversorgung, eine Erhöhung der medizinischen Qualität durch kürzere

Zeit bis zur ärztlichen Diagnose sowie die Einsparung von Kosten durch eine

effizientere Patientennavigation.

Über Ada Health

Das weltweit operierende Digital Health-Unternehmen Ada Health wurde von

Ärzten:innen, Wissenschaftlern und Branchenpionieren mit dem Ziel gegründet,

neue Möglichkeiten für die personalisierte Gesundheit zu schaffen. Ada

kombiniert medizinisches Wissen mit intelligenter Technologie, damit alle

Menschen ihre Gesundheit aktiv managen und Gesundheitsorganisationen ihre

Versorgung effizient gestalten können. Um dieser Vision näher zu kommen,

kooperiert Ada mit führenden Gesundheitsversorgern und -organisationen weltweit.

Die Ada-Plattform zählt weltweit 11 Millionen Nutzer und kann seit dem Launch im

Jahr 2016 über 26 Millionen Symptomanalysen verzeichnen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://ada.com .

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) ist der globale Venture-Capital-Zweig von

Bertelsmann, einem Medien-, Dienstleistungs-, und Bildungsunternehmen, das in

etwa 50 Ländern weltweit operiert. Zu Bertelsmann gehören der

Unterhaltungskonzern RTL Group, der Publikumsverlag Penguin Random House, der

Musikkonzern BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die

Bertelsmann Education Group und Bertelsmann Investments. Bertelsmann Investments

Netzwerk aus Start-ups und Fonds umfasst derzeit beinahe 300 aktive

Investitionen.

Um mehr zu erfahren, besuche http://www.bertelsmann.com

Über Red River West

Red River West (RRW) ist ein Venture-Capital-Fond für Firmen in der

Wachstumsphase. Mit ihrer tatkräftigen Unterstützung wollen sie den besten

europäischen Technologiefirmen dabei helfen, in den USA erfolgreich zu sein.

Der Fond wurde von Tech-Entrepreneuren und Investoren aus Europa und den USA ins

Leben gerufen. Sie alle hatten bereits großen Erfolg bei der Skalierung

europäischer Start-ups zu weltweiten Marktführern.

RRW wird aktiv von Groupe Artémis gesponsert, die bereits 25 Jahre Erfahrung als

professionelle Investoren weltweiter Marktführer (Kering, Gucci, Christie's,

etc.) aufweisen.

Um mehr zu erfahren, besuche http://www.redriverwest.com

Über Schroders Capital

Schroders Capital ist ein weltweit marktführender Privatinvestor und Teil der

Schroders Group. Das Unternehmen managt Assets im Wert von über USD 70

Milliarden* sowie eine Bandbreite an Investitionsstrategien. Dazu gehören

außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen, Privatschulden, Immobilien,

Infrastruktur, verbriefte Produkte und durch Vermögenswert gesicherte

Finanzierungen, versicherungsbezogene Wertpapiere sowie Impact Investments im

Namen von Institutionen, Beratungen, Family-Offices und Einzelinvestoren.

Schroders Capital operiert von weltweit 19 Standorten aus, beschäftigt über 500

Experten und kombiniert weltweite Marktabdeckung mit lokaler, on-the-ground

Präsenz. Das Private Equity-Team von Schroders Capital bietet seinen Kunden eine

große Bandbreite an Möglichkeiten für die außerbörsliche Unternehmensbeteiligung

durch direkte Investitionen, Co-Investitionen, Sekundär- und Primärinvestitionen

über Aufkäufe, Wachstums- sowie Venture-Capital mit Fokus auf grundlegender

Wertgenerierung durch Transformationen. Nachhaltigkeit ist ein integraler Teil

des Investitionsprozesses der Firma und Schroders Capital wurde von der UNPRI

mit A+ bewertet.

* Assets under management as at 30 September 2021 (including non-fee earning dry

powder and in-house cross holdings)

Um mehr zu erfahren, besuche https://www.schroderscapital.com

