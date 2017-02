OTS: AcceptEmail GmbH / Mit AcceptEmail erstmals Rechnungen in DACH einfach, ...

Mit AcceptEmail erstmals Rechnungen in DACH einfach, sicher und schnell per E-Mail bezahlen (FOTO) Ettlingen, Amstelveen/Niederlande (ots) - AcceptEmail, ein europäischer Fintech-Marktführer im E-Payment, kommt nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.



Ab jetzt sind bei Rechnungsstellung signifikante Einsparungen durch Bezahlen per E-Mail möglich

AcceptEmail, seit zehn Jahren als Fintech in Europa erfolgreich am Markt - mit Kunden wie T-Mobile, Vodafone, Telefónica Deutschland, Santander, ING, OTTO, RWE, BMW, GFKL und über 700 weiteren Rechnungsstellern, - ist ab sofort auch zwischen Kiel, Genf und Graz verfügbar. AcceptEmail bringt seinen bewährten E-Mail-Rechnungsservice nach DACH. Dabei unterstützt AcceptEmail als Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) eine große Anzahl von Zahlungsmethoden wie Kreditkarten (Visa, Mastercard, Amex), Debit-Karten (V Pay, Maestro) und E-Paymentsysteme wie z. B. giropay, PayPal, SOFORT etc. AcceptEmail hat über 110 Payment Service Provider (PSPs)/Payment-Gateways integriert, darunter Wirecard, Worldline und EVO.

«Mit unseren guten Erfahrungen, die wir in neun europäischen Ländern und in den USA mit unseren Geschäftspartnern und deren über zehn Millionen Kunden gemacht haben, erwarten wir in Deutschland, innerhalb des ersten Jahres mehrere Dutzend Blue Chips für unsere komfortable Zahlungsmöglichkeit für Rechnungsempfänger zu überzeugen», erklärt DACH-Geschäftsführer Johan Zevenhuizen anlässlich des Markteintrittes von AcceptEmail die Ziele des Fintech-Marktführers.

"Als führender Dienstleister für Forderungsmanagement haben wir uns bei GFKL für eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung von AcceptEmail entschieden. Mithilfe dieser Applikation können wir unseren Kunden eine nutzerfreundliche digitale Zahlungsmethode zur Verfügung stellen. Sie leistet einen Beitrag zur einfachen und professionellen Zahlungsabwicklung und damit letztlich zur Zufriedenheit unserer Kunden", so Marc Schillinger, Chief Sales Officer der GFKL Lowell Gruppe.

Geschäftsführer Johan Zevenhuizen betont den Vorteil von AcceptEmail: «Unsere E-Paymentlösung ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Art, Rechnungen zu bezahlen. Der Service umfasst die digitale Rechnungsstellung per E-Mail, SMS oder auch direkt über eine Webseite - und zwar mit integrierter (!) Zahlungsmöglichkeit.«

«Für unsere Kunden, die innovative Angebote mit Mehrwert schätzen, ist die AcceptEmail-Lösung ideal. Signifikante Einsparungen von Bearbeitungs- und Abwicklungskosten in Höhe von bis zu zwei Euro pro Papierrechnung und einem Euro pro Online-Rechnung und ein 15 Tage schnellerer Zahlungseingang überzeugen immer mehr Partner von AcceptEmail», so Johan Zevenhuizen.

AcceptEmail verringert die Produktionskosten bei der Rechnungsstellung, reduziert manuelle Aufwände bei einer Vielzahl von Prozessabläufen, erhöht die Zahlungswahrscheinlichkeit, verringert das Anrufaufkommen im Customer Care und ermöglicht eine eindeutige Zahlungszuordnung im Abrechnungssystem.

Kunden bezahlen AcceptEmail-Rechnungen, ohne Verwendung einer App, beinahe doppelt so schnell wie Papier- oder Online-Rechnungen, da sie AcceptEmail-Rechnungen direkt in ihrem E-Mail-Posteingang erhalten und aufbewahren, den sie in der Regel täglich kontrollieren.

Das Begleichen von Rechnungen war noch nie so einfach: AcceptEmail ermöglicht es, Zahlungen durchzuführen ohne die Notwendigkeit, dass der Kunde sich in ein Portal einloggen muss. Schnelle Ausgleichszahlungen führen zu weniger Debitorenaußenständen und weniger Zahlungserinnerungen, was für den Rechnungssteller einen direkten Zeitgewinn bedeutet.

Dank der Einfachheit in der Abwicklung und der großen Benutzerfreundlichkeit führt die ausgereifte Lösung von AcceptEmail außerdem zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit. Weitere Vorteile: AcceptEmail unterstützt neben der Debitorenverwaltung auch den Vertrieb und das Marketing und bietet eine Vielzahl von Reporting-Möglichkeiten.

Über AcceptEmail

AcceptEmail https://www.acceptemail.com/de ist ein europäisches Fintech, ein Technologie-Unternehmen der Finanzindustrie. AcceptEmail ist der Marktführer in Westeuropa für die Rechnungsbegleichung von Internetnutzern. Im Jahr 2014 wurde AcceptEmail für seine Smart Email- und mobile Rechnungsstellungslösung als eines von Europas besten Unternehmen ernannt (Europe's 50 Hottest FinTech Companies). AcceptEmail basiert auf der Smartpix-Technologie, mit der der Zahlungsstatus immer in Echtzeit angezeigt wird. AcceptEmail hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und weitere Filialen in Brüssel, London und New York.

Geschäftsführer ist Johan Zevenhuizen, verantwortlich für das strategische Geschäftsfeld und Partnerschaften in verschiedenen Branchen in DACH. Zuvor war Johan Zevenhuizen mit seinen umfassenden Kenntnissen über Online-Zahlungsdienste und Verbraucherservices für internationale Konzerne in verschiedenen Bereichen erfolgreich tätig, u. a. als Geschäftsführer von arvato infoscore.

OTS: AcceptEmail GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125557 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125557.rss2

Pressekontakt: Johan Zevenhuizen, Geschäftsführer DACH * AcceptEmail * Pforzheimer Str. 128c * 76275 Ettlingen Tel.: 0049 (0) 72 43 / 9 46 74 20 * jzevenhuizen@acceptemail.com * https://www.acceptemail.com/de

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/125557/3561087 -