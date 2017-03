OTS: Accenture / Accenture veröffentlicht freiwilliges öffentliches ...

Accenture veröffentlicht freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Aktien der SinnerSchrader AG (FOTO) Kronberg im Taunus (ots) - ++ Angebot über 9,00 Euro pro Aktie gilt bis einschließlich 8. Mai 2017 ++ Attraktive Prämie von 58% gegenüber volumengewichtetem 12-Monatsdurchschnittskurs und 31% gegenüber volumengewichtetem 3-Monatsdurchschnittskurs ++ Akquisition stärkt Customer-Experience-Dienstleistungen von Accenture Interactive in Deutschland

Accenture hat am Montag, den 27. März 2017, die Angebotsunterlage für sein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien der SinnerSchrader AG veröffentlicht.



SinnerSchrader ist eine der führenden deutschen Digitalagenturen.

Accenture bietet 9,00 Euro je SinnerSchrader-Aktie. Das entspricht einer attraktiven Prämie von 58% gegenüber dem volumengewichteten 12-Monatsdurchschnittskurs und von 31% gegenüber dem volumengewichteten 3-Monatsdurchschnittskurs vor Bekanntgabe der geplanten Übernahme am 20. Februar 2017 (http://ots.de/VqyqP).

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 24. März 2017 genehmigt. Das Angebot kann bis einschließlich 8. Mai 2017, 24.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) angenommen werden. SinnerSchrader-Aktionäre müssen dafür eine schriftliche Erklärung gegenüber ihrer Depotbank abgeben. Vorstand und Aufsichtsrat von SinnerSchrader werden im Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtungen Stellung zur Angebotsunterlage nehmen.

Accenture macht damit den nächsten Schritt bei der Übernahme von SinnerSchrader. Im Februar hatte das Unternehmen bereits Verträge über den Erwerb einer Aktienmehrheit von rund 62% mit mehreren SinnerSchrader-Aktionären abgeschlossen, darunter der CEO und Mitgründer der Agentur, Matthias Schrader. Die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich haben dem Erwerb der Aktienmehrheit zugestimmt. Die Kaufverträge werden voraussichtlich im Laufe der nächsten beiden Wochen vollzogen.

Accenture begrüßt die Tatsache, dass nun der Weg für die Kombination seines Agenturgeschäfts mit SinnerSchrader frei ist. Damit stärkt und erweitert Accenture die Customer-Experience-Dienstleistungen für Kunden seiner Digitalagentur Accenture Interactive (www.accenture.com/interactive) in Deutschland.

Die Angebotsunterlage, weitere Informationen zum Stand des Übernahmeverfahrens und Kontaktmöglichkeiten für Aktionäre sind abrufbar auf der Internetseite http://accenture.de/company-acquisition.

Über Accenture

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Digital, Technologie und Operations anbietet. Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten über mehr als 40 Branchen und alle Unternehmensfunktionen hinweg - gestützt auf das weltweit größte Delivery-Netzwerk - arbeitet Accenture an der Schnittstelle von Business und Technologie, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen. Mit rund 401.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 120 Ländern tätig sind, treibt Accenture Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und arbeitet, zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.accenture.de.

Accenture Interactive, Teil von Accenture Digital (www.accenture.com/digital), verhilft weltweit führenden Marken zu überlegener Marketing-Performance in allen Teilen der Customer Experience. Accenture Interactive bietet seinen Kunden integrierte, industrialisierte und branchenspezifische Lösungen für digitale Transformation und Marketing. Im aktuellen Advertising Age-Agenturreport rangiert Accenture Interactive als weltweit größte und am schnellsten wachsende Digitalagentur. Mehr unter @accenturesocial (http://www.twitter.com/accenturesocial) und www.accenture.com/interactive.

Über SinnerSchrader

SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas mit dem Fokus auf Design und Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Mehr als 500 Mitarbeiter realisieren Marketinglösungen für Marken wie Allianz, Audi, BMW, comdirect bank, ERGO, Telefonica, TUI, Unitymedia und VW. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München, Prag und Hannover.

