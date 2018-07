OTS: About You GmbH / ABOUT YOU wird zum ersten Unicorn aus Hamburg / ...

ABOUT YOU wird zum ersten Unicorn aus Hamburg / Heartland A/S steigt

als neuer Investor bei Fashion-Tech-Start-Up ein (FOTO)

Hamburg (ots) -

Heartland A/S, Beteiligungsholding eines der größten europäischen

Bekleidungsunternehmen, der Bestseller A/S, steigt als neuer Investor

bei ABOUT YOU ein.



Die Beteiligung erfolgt im Rahmen einer

Kapitalerhöhung von rund 300 Millionen US-Dollar und auf Basis einer

Unternehmensbewertung von ABOUT YOU in Höhe von über einer Milliarde

US-Dollar. Damit ist das schnell wachsende Fashion-Tech-Start-Up der

Otto Group das erste so genannte Unicorn aus Hamburg.

Die Finanzierungsrunde in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar

fußt ganz wesentlich auf der Investition der Heartland A/S, die einen

zweistelligen Unternehmensanteil an ABOUT YOU erwirbt. Die bisherigen

Gesellschafter German Media Pool und Seven Ventures sowie die drei

ABOUT YOU Geschäftsführer Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes

Wiese nehmen ebenfalls an der Kapitalerhöhung teil. Benjamin Otto,

gestaltender Gesellschafter und Mitglied des Aufsichtsrats der Otto

Group, und seine Schwester bleiben mit ihrer Gesellschaft für

Handelsbeteiligungen mbH (GfH) Minderheitsgesellschafter. Die Otto

Group bleibt zwar größter Anteilseigner bei ABOUT YOU, führt das

Fashion-Tech-Unternehmen jedoch künftig als Beteiligungsgesellschaft.

ABOUT YOU will das zusätzliche Kapital nun für die weitere Expansion

des Unternehmens einsetzen.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-Geschäftsführer der ABOUT YOU

GmbH: "Wir freuen uns sehr über den Einstieg von Heartland A/S und

das uns entgegen gebrachte Vertrauen. Die Zusammenarbeit ermöglicht

es uns, unsere Kundenbasis noch weiter auszubauen, größere

Marktanteile hinzuzugewinnen und neue Märkte sehr schnell zu

erschließen. Gleichzeitig werden wir die Zahl unserer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Hamburg von aktuell 450 in

den kommenden drei Jahren verdoppeln."

Lise Kaae, CEO Heartland A/S: "Wir haben ABOUT YOU in den letzten

Jahren aufmerksam verfolgt, ein tadellos geführtes Unternehmen mit

nachhaltigem Potenzial. Das derzeitige Managementteam hat großartige

Arbeit geleistet und wir sind sehr zuversichtlich, dass unser

Investment dabei hilft, die Unternehmensentwicklung weiter

voranzutreiben."

Alexander Birken, Vorstandsvorsitzender Otto Group: "Ganz im Sinne

unserer strategischen Öffnung gegenüber Dritten freuen wir uns, nun

einen perfekten Partner für das weitere Wachstum von ABOUT YOU

gefunden zu haben. ABOUT YOU wird von diesem Investment auf dem Weg

zur Erreichung der eigenen, sehr ehrgeizigen Unternehmensziele enorm

profitieren."

Dr. Rainer Hillebrand, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der

Otto Group: "Der Einstieg von Heartland A/S bestätigt unser Vertrauen

in ABOUT YOU und macht uns auch ein Stück weit stolz. Denn wir haben

immer an das Team und den Erfolg des Geschäftsmodells geglaubt. Die

Investition von Heartland A/S gibt ABOUT YOU nun weiteren Schub, um

die nächste Phase auf dem Weg zur Umsatzmilliarde zu starten."

ABOUT YOU gilt als eines der am schnellsten wachsenden

Fashion-Tech-Start-Ups in Europa. Für das Geschäftsjahr 2018/2019

erwartet das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 283 Millionen Euro

auf 450 bis 480 Millionen Euro. Die Bewertung des Unternehmens

erfolgt auf einer Basis von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Damit

ist ABOUT YOU das erste Unicorn aus Hamburg, also ein nicht

börsennotiertes Digital-Start-Up, dessen Unternehmenswert mit über

einer Milliarde US-Dollar bewertet wird.

Die geplante Beteiligung der Heartland A/S an ABOUT YOU steht

unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft

ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der

Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst,

entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte

und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus

und dadurch unendlich viele verschiedene Persönlichkeiten, die ihren

Ausdruck durch Mode finden und dabei von ABOUT YOU unterstützt

werden. Frauen und Männer zwischen 20 und 49 Jahren finden auf

aboutyou.de neben der vielseitigen Inspiration ein Sortiment mit mehr

als 150.000 Artikeln von über 1.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 10 Millionen monatlich aktiven Kunden eine der größten Mode- und

Lifestyle-Plattformen in Europa. Das Fashion-Tech-Unternehmen

erwirtschaftete 2017/18 einen Umsatz in Höhe von 283 Millionen Euro,

für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatz in Höhe von 450-480

Millionen Euro erwartet, das entspricht einem jährlichen

Transaktionsvolumen von mehr als 1,6 Milliarden Euro. Die ABOUT YOU

GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und

ist heute Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören

die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (29, Marketing &

Brands) und Sebastian Betz (27, Tech & Product) sowie der ehemalige

Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (37, Operations & Finance).

Über Otto Group

1949 in Deutschland gegründet, ist die Otto Group heute eine

weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 51.800

Mitarbeitern. Die Gruppe ist mit 123 wesentlichen Unternehmen in mehr

als 30 Ländern Europas, Nord- und Südamerikas und Asiens präsent.

Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die drei Segmente

Multichannel-Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Service. Im

Geschäftsjahr 2017/18 (28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group

einen Umsatz von 13,7 Milliarden Euro. Sie gehört mit einem

Onlineumsatz von rund 7,9 Milliarden Euro zu den weltweit größten

Onlinehändlern. E-Commerce, Kataloggeschäft und der stationäre

Einzelhandel bilden die drei Säulen des Multichannel-Einzelhandels

der Otto Group. Weltweite Konzernaktivitäten und eine Vielzahl von

strategischen Partnerschaften und Joint Ventures bieten der Otto

Group ausgezeichnete Voraussetzungen für Know-how-Transfer und die

Nutzung von Synergiepotenzialen. Ein hohes Maß an

Eigenverantwortlichkeit der Konzernunternehmen garantiert zugleich

Flexibilität und Kundennähe sowie eine optimale Zielgruppenansprache

in den jeweiligen Ländern.

