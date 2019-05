OTS: A.T. Kearney / Tierfleisch verschwindet aus den Regalen: Neue ...

Tierfleisch verschwindet aus den Regalen: Neue Alternativen wirbeln

die Agrar- und Lebensmittelindustrie durcheinander (FOTO)

Düsseldorf (ots) -

A.



T. Kearney Studie zur Zukunft des Fleischmarkts bis 2040

"Wir stehen vor nichts weniger als dem Ende der Fleischproduktion,

wie wir sie kennen", prophezeit Dr. Carsten Gerhardt, Partner und

Landwirtschaftsexperte von A.T. Kearney. "Bereits 2040 werden nur 40

Prozent der konsumierten Fleischprodukte von Tieren stammen." Dies

bedeute auch ein Schrumpfen der Massentierhaltung mit all ihren

Problemen.

Gerhardt beruft sich dabei auf eine neue Studie der

internationalen Unternehmensberatung mit dem Titel "How will Cultured

Meat and Meat Alternatives disrupt the Agricultural and Food

Industry?", die sich intensiv mit neuen Alternativen zu klassischen

Fleischprodukten beschäftigt. Zwar gehen die Autoren von einem global

insgesamt weiterhin wachsenden Fleischmarkt aus, allerdings

verdrängen neue Fleischalternativen und kultiviertes Fleisch

zunehmend gewöhnliches Fleisch.

Dabei bestechen neue, vegane Fleischalternativen und kultiviertes

Fleisch in vielerlei Hinsicht und könnten durch ihre Eigenschaften

einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und Ressourcenschutz

beitragen. Ihre Konvertierungsrate von Pflanzenkalorien in

Fleischkalorien ist rund viermal besser als die bei traditionellem

Fleisch, weil ihre Herstellung deutlich zielgerichteter auf das

Endprodukt Fleisch ausgelegt sowie mit weniger Energieverlust

verbunden ist. Die Flächen- und Düngeproblematik wird reduziert und

der Einsatz von Antibiotika und anderer Stoffe zur Aufzucht und

Schutz von Tieren entfällt.

Der Landwirtschaftsexperte sieht aber auch große wirtschaftliche

Chancen und eine radikale Veränderung der Ernährungsindustrie

angesichts völlig neuer Geschäftsmodelle und Lieferketten. Seiner

Meinung nach ist der aktuelle Markteintritt von "Beyond Meat" und der

damit verbundene mediale Hype nur der Anfang. Der globale

Fleischmarkt von jährlich rund 1.000 Milliarden US Dollar wird bis

2040 auf rund 1.800 Milliarden anwachsen. Da die Karten jedoch zudem

völlig neu gemischt werden, verwundert es nicht, dass viele

Investoren massiv in neue Ansätze investieren. Allein bis 2018

flossen rund 950 Millionen US Dollar in Start-Ups. Davon allein 50

Millionen US Dollar in die noch vergleichsweise junge Idee, Fleisch

durch Zellvermehrung und -strukturierung herzustellen, ohne ein Tier

zu töten.

Über A.T. Kearney

A.T. Kearney ist eine der weltweit führenden

Unternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätige

Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen und

öffentliche Institutionen. Das Beratungsunternehmen unterstützt seine

Klienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer

Organisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunkt

stehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation und

Nachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produktions- und

Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964

eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heute

beschäftigt A.T. Kearney mehr als 3.600 Mitarbeiter in über 40

Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klienten

klimaneutral.

www.atkearney.de

Twitter @atkearneydach

OTS: A.T. Kearney

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15196

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15196.rss2

Pressekontakt:

Michael Scharfschwerdt

Director Marketing & Communications

A.T. Kearney GmbH

Charlottenstraße 57

10117 Berlin

Telefon: +49 30 2066 3363

E-Mail: Michael.Scharfschwerdt@atkearney.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/15196/4277165 -