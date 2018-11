OTS: A.T. Kearney / Globale Wettbewerbsstrategien vor dem Aus - Die Zukunft ...

Globale Wettbewerbsstrategien vor dem Aus - Die Zukunft ist multilokal

(FOTO)

Dezentralisiertes Handeln wird über unternehmerischen Erfolg

entscheiden.





"Die Gesetze der Globalisierung gelten nicht mehr wie gehabt. Zur

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit braucht es in Unternehmen einen

Sinneswandel hin zu lokal integrierten Einheiten. Dabei gehen die

Anforderungen weit über die Dezentralisierung von Produktion und

Marketing hinaus", sagt Dr. Martin Eisenhut, Zentraleuropa-Chef der

internationalen Top-Managementberatung A.T. Kearney. "In Zukunft

werden Größenvorteile, Effizienzsteigerung und weltweit integrierte

Wertschöpfungsketten alleine nicht mehr reichen, um relevant wachsen

zu können."

Eisenhut beruft sich auf die jüngste Veröffentlichung des Global

Business Policy Councils von A.T. Kearney "Competing in an Age of

Multi-Localism". Der umfangreiche Bericht untersucht weltweit das

Erstarken von Anti-Globalisierungs-Trends im Zusammenspiel mit neuen

Technologien und veränderten Kundenbedürfnissen und zeigt

Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit großer Unternehmen auf.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Trend zur stärkeren

Regionalisierung kein kurzlebiges Mode-Phänomen ist, sondern als

Zeitalter der sogenannten "Multilokalisierung" die Globalisierung

ablösen wird. Als wesentliche Treiber nennen sie steigende politische

Risiken, neue Konsumentenbedürfnisse, die sich von globalen Marken

ab- und regionalen, authentischen Angeboten zuwenden, veränderte

Industriepolitik und technologische Fortschritte wie Robotics und

3D-Druck.

Zusammengenommen und in ihren Wechselwirkungen analysiert entsteht

das Gesamtbild einer multi-lokalen Welt und damit eines gänzlich

veränderten Wirtschaftsumfelds. Zukünftig gelten die Präferenzen

nicht mehr weltweiten, sondern den lokalen Gemeinschaften,

Industrien, Produkten und Kulturen vor Ort mit ihren authentischen

und spezifischen Unterschieden.

Wettbewerbsfähig, so folgern die Autoren, sind in Zukunft nur noch

Konzerne, die es schaffen, sich in verschiedenen Regionen und Märkten

als lokal integrierte Einheiten zu behaupten. Die notwendige

Dezentralisierung ist dabei nicht nur auf bestimmte Funktionen

beschränkt, sondern muss das gesamte Geschäftsmodell umfassen.

Der Bericht empfiehlt den Unternehmen, zwei grundlegende

Verschiebungen in ihren Strategien vorzunehmen: Erstens gilt es, die

weltweiten Abläufe und Wertschöpfungsketten für die Kernmärkte neu

auszurichten. Besonderes Augenmerk verlangt die Interaktion von

technologischen Entwicklungen wie Robotics oder additiven

Fertigungsverfahren mit lokalen Faktoren wie Industriepolitik und

Handelsschranken.

Zweitens müssten alle Sinne für die Wahrnehmung der lokalen

Besonderheiten geschärft werden. Das heißt, Führungskräfte müssen

lernen, schneller und effektiver lokale Gesamtstrategien zu

entwickeln, umzusetzen und bei Bedarf anzupassen, während die

Unternehmen Wissen und Einblicke entwickeln müssen, die auf ihre

lokalen Märkte zugeschnitten ist.

Die Studie finden Sie hier: http://ots.de/aNL2iy

