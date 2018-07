OTS: A.T. Kearney / Deutscher Paket-Markt im Höhenflug: Jährlich mehr als 3 ...

Deutscher Paket-Markt im Höhenflug: Jährlich mehr als 3 Mrd.



Sendungen

(FOTO)

Düsseldorf (ots) -

Deutscher Markt wächst 2017 um 7% - Wollen Anbieter weiterhin am

Boom verdienen, werden Zusatzdienste immer wichtiger

"Der deutsche Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste ist mit

7% in 2017 wieder deutlich gewachsen. Mittlerweile werden jährlich

mehr als 3 Milliarden Sendungen innerhalb und von/nach Deutschland

verschickt. Bis 2020 erwarten wir einen Anstieg auf beinahe 3,8

Milliarden - dem explodierenden Online-Handel und einer guten

wirtschaftlichen Lage sei Dank", so Ferry Salehi, Partner in der

Logistik- und Transportsparte bei A.T. Kearney.

Im Rahmen einer globalen Studie wurde der Kurier-, Express- und

Paketmarkt (KEP) für Deutschland analysiert. Auf Basis von mehr als

500 Interviews mit Industrieexperten gibt die Studie einen

detaillierten Lagebericht, benennt Trends und Potenziale für die

Zukunft.

Die zunehmende Anzahl der Sendungen beschert der Branche ein

Umsatzhoch von 13,3 Mrd. Euro (+7% zu 2016). Dabei wird in

Deutschland zwar vor allem international immer mehr verschickt (für

Standardsendungen +9% Umsatz und +8% Absatz), mit 63% Umsatz- bzw.

88% Absatzanteil dominieren aber weiterhin nationale

Standardsendungen.

Der Paket-Boom hat jedoch langfristige Auswirkungen: "Nach

mehreren Jahren fallender Durchschnittserlöse und steigender Absätze

sind Kapazitätsengpässe entstanden. Das könnte künftig die

Transportkosten in die Höhe treiben - neue Aufträge werden also

selektiver angenommen. Wir gehen davon aus, dass die gestiegenen

Kosten letztendlich vor allem die Online-Händler und Endverbraucher

treffen werden. Das könnte dann Zuschläge für Stoßzeiten oder für

über-, bzw. unterschrittene Sendungsmengen bedeuten", warnt Jan

Matuska, Manager und Transportexperte bei A.T. Kearney.

Im internationalen Geschäft setzten sich die Trends der Vorjahre

fort - die Pakete werden leichter, fallende Preise wurden jedoch

durch gestiegene Kraftstoffpreise in 2017 aufgefangen. Darüber hinaus

sollen Mehrkosten im Bereich Operations durch versandkonforme

Verpackungen reduziert werden. Vor allem größere Sendungen müssen

demnach stapelfähig und mit einem Gabelstapler beförderbar sein.

"E-Commerce gewinnt auch im internationalen Geschäft immer mehr an

Bedeutung. Neben den etablierten Anbietern versuchen viele neue

Marktteilnehmer mit ihren Angeboten Lücken am Transportmarkt zu

füllen, z.B. mit preisgünstigen Lösungen für interkontinentalen

"Tür-zu-Tür" Versand aus Deutschland nach China oder umgekehrt",

ergänzt Ferry Salehi

"Pakete zu verschicken wird in Deutschland noch immer als

Standard-Dienstleistung betrachtet. Um wettbewerbsfähig zu bleiben,

müssen sich Anbieter daher viel stärker von der Konkurrenz abheben,

ihre Bindung zu den Kunden stärken und vor allem ihre Kosten im Griff

behalten", ist Jan Matuska überzeugt.

Über A.T. Kearney

A.T. Kearney ist eine der weltweit führenden

Unternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätige

Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen und

öffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativer

Umsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klienten

bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation, um

langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunkt stehen dabei die

Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit

sowie die Optimierung von komplexen Produktions- und Lieferketten.

A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964 eröffnete in

Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T.

Kearney mehr als 3.600 Mitarbeiter in über 40 Ländern der Welt. Seit

2010 berät das Unternehmen Klienten klimaneutral.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.atkearney.de

www.facebook.com/ATKearney.Karriere

www.twitter.com/ATKearneyDACH

OTS: A.T. Kearney

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15196

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15196.rss2

Pressekontakt:

Michael Scharfschwerdt

Director Marketing & Communications

A.T. Kearney GmbH

Charlottenstraße 57

10117 Berlin

Telefon: + 49 30 2066 3363

E-Mail: michael.scharfschwerdt@atkearney.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/15196/3986984 -