OTS: AWE EU-2018 / AWE EU 2018: XR Community-Zusammenarbeit und Branchenwachstum

AWE EU 2018: XR Community-Zusammenarbeit und Branchenwachstum

München (ots) - Mit exklusiven XR-Marktdaten, AWE Worldwide

Expansion und dem Open AR Cloud Forum - die weltweit wichtigste AR-

und VR-Konferenz und -Expo präsentiert die Community auf der dritten

jährlichen europäischen Veranstaltung

Mit einer aufregenden Pressekonferenz startete heute zum dritten

Mal die AWE EU (Augmented World Expo) ihre europäische Konferenz und

Expo - mit wichtigen Ankündigungen zu Augmented Reality, Virtual

Reality und Mixed Reality (XR) von branchenweit führenden Vordenkern

und Unternehmen wie AWE, Digi-Capital, PTC, RE'FLEKT, Bosch, Vuzix,

Upskill, Eyecandylabs und die neu gegründete Open AR Cloud

Organization (OARC).





Der Morgen begann mit der Eröffnungsrede von AWE Mitbegründer und

CEO Ori Inbar, in der er mit der Bekanntgabe der weltweiten

Community-Expansion durch die Einführung von neuen AWE Nite Treffen

in zehn Städten weltweit das Wachstum der XR-Branche unterstrich: San

Francisco, New York, Los Angeles, Phoenix, Chicago, Toronto,

Vancouver, Berlin, Tokio und Tel Aviv. Das Ziel der AWE Nites ist es,

die Augmented-Reality-Branche in jeder Stadt voranzutreiben, indem

sie die Community verbinden und stärken und diese lokalen Communities

mit dem größeren AWE-Netzwerk verbinden, das derzeit über 250.000

Profis auf allen Kanälen erreicht.

"Die AWE ist der Treffpunkt und das Schaufenster der Welt für die

schnell wachsende XR-Branche, für die Entscheider, Macher und

Unternehmen, die die Einführung der XR-Technologie anzieht", sagte

Ori Inbar, Gründer und ausführender Produzent der AWE. Das ultimative

Ziel der AWE ist es, bis zum Jahr 2020 eine Milliarde aktiver

XR-Nutzer zu inspirieren. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das

Realität wird: schnelle XR-Einführung durch die Fortune1000, große

Einsätze von Technologie -, Produktions - und Konsumgiganten und

Rekordinvestitionen in Milliardenhöhe. Diese Faktoren für Wachstum

und Zusammenarbeit, kombiniert mit unseren News-Partnerschaften, der

Erweiterung unserer AWE Nites-Serie in 10 Städten weltweit und

unserem offenen Aufruf an die Community für Open AR Cloud-Bewusstsein

und -Bewegung machen die diesjährige AWE EU zu unserer bisher

überzeugendsten und größten Veranstaltung."

Danach folgte die Präsentation exklusiver Marktdaten, sowohl

global als auch spezifisch für die EU, präsentiert von Tim Merel,

Geschäftsführer von Digi-Capital, basierend auf den Ergebnissen einer

XR-Studie, die in Kooperation und Partnerschaft mit AWE durchgeführt

wurde. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Präsentation war die

Notwendigkeit für XR-Organisationen, Umsatzchancen außerhalb ihrer

geografischen Regionen zu suchen:

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Großteil der AR/VR-Startups

nicht außerhalb ihrer eigenen Hinterhöfe verkauft, in einer Zeit, in

der steigende Einnahmen und die Verlängerung der finanziellen Start-

und Landebahnen überlebenswichtig sind. Während es international Geld

gibt, lassen viele es einfach auf dem Tisch liegen. Obwohl

chinesische Computer Vision/AR Investitionen in den letzten 12

Monaten um das Dreifache auf 3,9 Milliarden Dollar gestiegen sind,

sanken nordamerikanische VC Investitionen in AR/VR Startups im

dritten Quartal 2018 unter 120 Millionen Dollar. So können sich

nordamerikanische Startups (63% des Umsatzes im Inland), die kein

Geld in Asien (nur 11% der Einnahmen aus der größten Umsatzregion)

oder Europa (nur 16% der Einnahmen aus der zweitgrößten Umsatzregion)

machen, in Gefahr bringen."

Außerdem wurden auf der Pressekonferenz der AWE EU 2018 die

folgenden großen Ankündigungen bekannt gegeben:

PTC kündigte neue Branchenforschung mit detaillierten

Erkenntnissen darüber an, wie Augmented Reality die beste Leistung

seiner Klasse bei Fabrikbetrieb, Service und Schulung bietet. Der

Bericht, der in Zusammenarbeit mit der Aberdeen Group erstellt wurde,

beschreibt signifikante finanzielle Verbesserungen, die Unternehmen

mit Augmented Reality erzielen werden und bietet Best Practices, um

das Potenzial von AR in einer Vielzahl von Umgebungen zu erschließen.

Vuzix gab die Veröffentlichung der Blade Edge-Version der Vuzix

Blade Smart Glasses bekannt. Die Auslieferung wird in der ersten

Novemberwoche 2018 erwartet. Die erste kommerzielle Version von Vuzix

Blade enthält die kommerzielle Version Blade Edge SDK Version 5.

Kunden können die Kommunikationsverbindungen zwischen iOS- und

Android-Geräten nutzen. Die Version enthält auch die Vuzix Blade

Companion App mit E-Mail, Nachrichten, Media Player-Unterstützung und

benutzerspezifischen Anwendungsbenachrichtigungen.

RE'FLEKT enthüllte ein neues Standard-Enterprise-Betriebssystem -

basierend auf seinem führenden REFLEKT ONE Enterprise Augmented

Reality-Ökosystem - mit einem umfassenden Partnernetzwerk aus

globalen Hardware-, Software- und Unternehmens-Playern. Das

Standard-Betriebssystem für Unternehmen und das Partnernetzwerk

erschließt den Mitarbeitern die Nutzung von AR-unterstütztem

visuellem Support, um die täglichen Aufgaben in allen

Geschäftsbereichen zu verbessern.

Upskill kündigte die Erweiterung seines Zugriffsprogramms für

Skylight für Microsoft HoloLens für globale Kunden an. Darüber hinaus

enthüllte der Enterprise-AR-Software-Marktführer einen erweiterten

Geräte-Support und die Verfügbarkeit seines neuesten Skylight for

Mobile für Android und iOS. Diese Verbesserungen ermöglichen es den

Anwendern, die Skylight AR-Softwareplattform über mehrere Erfahrungen

und Geräteparadigmen hinweg zu nutzen - unterstützte Realität in

Bezug auf Smart Glasses, Mixed Reality auf Microsoft HoloLens und

Remote-Unterstützung auf mobilen Geräten.

Eyecandylabs kündigte die Veröffentlichung seines Augmen.tv-SDK

an, mit dem Kunden die softwarebasierte Lösung in Apps für

Augmented-Reality-Video und lineares Fernsehen integrieren können.

Die Toolkit-Einführung, die ab 2019 mit dem Unity SDK-Plugin und den

nativen iOS- und Android-SDKs beginnt, ermöglicht es

Content-Erstellern, ansprechende und interaktive AR-Erlebnisse auf

Video zu erstellen, die Nutzerinteraktion zu fördern und sie durch

neue Einnahmequellen zu monetarisieren.

Bosch stellte eine neue AR-Lösung für die Automobilindustrie vor:

eine Verbindung zwischen der ActiveSchematics-Software des

Unternehmens, die automatisch VIN-spezifische Schaltpläne generiert,

damit Fahrzeugtechniker Fahrzeuge diagnostizieren und reparieren

können - mit der Augmented Reality-Anwendung (CAP Common Augmented

Reality Platform). In Kombination reduziert die Lösung Aufwand und

Zeit für Kfz-Servicetechniker erheblich.

Die Open AR Cloud (OARC) Initiative, die auf AWE USA 2018 zusammen

mit den 16 Gründungsmitgliedern und einer ersten Open AR

Cloud-Arbeitssitzung vorgestellt wurde, legt den Fokus auf zwei

Kernthemen: die Einführung seines "Datenschutz-Manifest für AR

Cloud-Lösungen", einer Grundsatzerklärung der Organisation, die

bisher sieben Kern-AR-Cloud Datenschutz- und Sicherheitsprinzipien

umfasst. Es folgte eine offene Diskussion über die Entwicklung eines

gemeinsamen Spatial Index / DNS und eines Referenzrahmens für ein

geographisches 6dof / Pose-Format.

Das AWE 2018 Online Media Kit, einschließlich der

Pressekonferenz-News und allen anderen Ankündigungen, die auf der AWE

EU 2018 gemacht wurden, kann hier abgerufen werden: https://www.dropb

ox.com/sh/uajf0acgb5zdde8/AAAdPuXP20-2iCRd3CbB11Aqa?dl=0

Fotos von der AWE EU 2018:

https://www.facebook.com/AugmentedWorldExpo/

Um die gesamte Agenda der AWE EU 2018 mit mehr als 100 Referenten

zu sehen, besuchen Sie http://www.augmentedworldexpo.com/agenda. Die

komplette Liste der Aussteller gibt es hier:

https://augmentedworldexpo.com/exhibitors/

Für mehr Informationen zur AWE EU 2018: http://www.aweeu.com

Journalisten können unter

https://eu.augmentedworldexpo.com/press-analyst-pass/ einen

kostenlosen Presseausweis für die AWE EU 2018 anfordern.

Nach der AWE EU 2018 in München findet am 5. November 2018 die

erste AWE Tel Aviv in Israel statt. Für weitere Informationen

besuchen Sie: https://tlv.augmentedworldexpo.com

Mehr über die AWE

AWE (Augmented World Expo) ist die weltweit führende AR + VR

Konferenz und Expo, die Technologien präsentiert, die unsere

menschlichen Fähigkeiten erweitern, gewöhnliche in außergewöhnliche

Erfahrungen verwandeln und Menschen befähigen, besser zu leben und zu

arbeiten. Die AWE EU 2018 wird auf mehr als 3.000 m²

Ausstellungsfläche mehr als 100 Referenten, 100 Aussteller und 1.500

Teilnehmer präsentieren, die in den Bereichen Augmented Reality,

Virtual Reality und Mixed Reality (XR) führend sind - und damit

beweisen, warum "Go XR or Go Home" für jede Organisation, jedes

Startup und jeden Investor das aktuelle Motto sein sollte.

Presse

Fotos und Nachrichten von allen AWE-Veranstaltungen gibt es auf

der AWE Facebook-Seite.

Alle Sessions von der AWE EU 2017 finden Sie auf der AWE

YouTube-Seite.

Besuchen Sie auch den AWE-Blog:

https://augmentedworldexpo.com/awe-blog/

Mehr über Augmentedreality.org

AWE wird von AugmentedReality.org, einer Non-Profit-Organisation

produziert. Alle Gewinne werden in die Dienste von AR.org

reinvestiert. Aufgabe ist es, XR weiterzuentwickeln, um die

Menschheit voranzubringen. Das Ziel: 1 Milliarde aktive XR-Nutzer bis

2020.

AR.org erleichtert und katalysiert die globale und regionale

Transformation der XR-Industrie durch

- Aufklärung und Sensibilisierung für die wahre Kraft von XR

- Zusammenbringen der besten Talente der Welt mit den Besten in XR

- XR-Initiativen hervorbringen und vermarkten

