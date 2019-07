ehret+klein hat den Immobilien-Spezial AIF "Greater Munich Real Estate

Fund" bei dem Ankauf einer Gewerbeimmobilie in Brunnthal beraten

München (ots) - Greater Munich Real Estate Fund (GMREF) kauft

Single-Tenant-Objekt in Brunnthal

- Verkäufer ist die Hartinger Immobilien GmbH, eine Gesellschaft

der Hartinger Unternehmensgruppe Rosenheim

- vollvermietetes Objekt mit Baujahr 2010 wird derzeit als Büro-

und Laborgebäude genutzt

- attraktive Mikro- und Makrolage verspricht

Wertsteigerungspotenzial

Im Rahmen eines Asset Deals hat der Immobilien Spezialfonds

"Greater Munich Real Estate Fund" am 17.06.2019 eine Gewerbeimmobilie

von der Hartinger Immobilien GmbH, eine Gesellschaft der Hartinger

Unternehmensgruppe Rosenheim, erworben.



Diese Transaktion wurde durch

ehret+klein, Starnberg, als Asset Manager im Auftrag des Fonds

begleitet. Das Objekt wurde durch die Zinshaus Oberbayern GmbH,

Rosenheim vermittelt. Über die weiteren Details der Transaktion haben

die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Herr Stefan Klein, Geschäftsführender Gesellschafter von

ehret+klein, freut sich über diese Transaktion: "Mit Erwerb des

modernen Bürogebäudes für den Fonds knüpfen wir an dem im vergangenen

Jahr erfolgreich angekauften Asset einer voll vermieteten

Büroimmobilie in Planegg an. Dies unterstreicht unser Vertrauen in

das Umland von München als anlage- und renditestarke Region."

Der Greater Munich Real Estate Fund (DE000A2AJG39), in der

Rechtsform eines offenen Immobilien Spezial-AIFs nach deutschem Recht

(KAGB), wird von der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft AVANA

Invest GmbH, München, verwaltet und richtet sich an

semi-professionelle und professionelle Investoren, die im Großraum

München investieren möchten. Primär investiert der Fonds in Neubauten

sowie in gut am Markt positionierte, gemischt genutzte

Bestandsimmobilien in der Metropolregion München.

Den Vertrieb der Fondsanteile verantwortet das Münchner Bankhaus

Merck Finck Privatbankiers AG, München. Als Investment-, Asset- und

Property Manager liefert ehret+klein die gesamte Wertschöpfungskette,

die professionelle Investoren zur richtigen Umsetzung ihrer

Anlagestrategie benötigen.

