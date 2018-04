OTS: ANDREAS STIHL AG & Co. KG / STIHL meldet dreifachen Rekord für das ...

STIHL meldet dreifachen Rekord für das Geschäftsjahr 2017 (FOTO)

- Umsatz, Absatz und Mitarbeiterzahl der STIHL Gruppe so hoch wie

nie zuvor

- STIHL präsentiert Produktneuheiten im Segment Smart Solutions

- Erste Motorsäge mit Einspritzung STIHL MS 500i ab Saison 2018/19

verfügbar

"Die STIHL Unternehmensgruppe erreichte 2017 mit einem Umsatz von

3,8 Milliarden Euro erneut eine Rekordmarke.



Gegenüber dem Vorjahr

entspricht das einer Steigerung von 9,7 Prozent", verkündete der

STIHL Vorstandsvorsitzende Dr. Bertram Kandziora bei der

Bilanz-Pressekonferenz am 18. April in Waiblingen. Ohne

Wechselkurseinflüsse hätte der Umsatzzuwachs 10,2 Prozent betragen.

"Wir haben deutlich Marktanteile hinzugewonnen und unsere

Spitzenposition in den Weltmärkten ausgebaut", so der

Vorstandsvorsitzende. Wachstumstreiber waren neben benzinbetriebenen

Geräten auch Akku-Produkte für Privatanwender. "Um unsere Produkte

noch attraktiver zu machen, standen 2017 viele unserer Aktivitäten im

Zeichen der Digitalisierung. Mit neuen Technologien und intelligenten

Vernetzungen wollen wir einen echten Mehrwert für den Endanwender und

unsere Fachhändler schaffen."

- STIHL übertrifft erstmals 10-Millionen-Stück-Marke beim Absatz

Die STIHL Gruppe verzeichnete 2017 auf allen Kontinenten

Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. "Im vergangenen Jahr haben

wir erstmals weltweit mehr als 10 Millionen Motoreinheiten verkauft",

betonte Dr. Kandziora. Im Benzin-Segment stieg der Absatz

zweistellig, bei den Akku-Produkten hat er sich mehr als verdoppelt.

"Mit dem erweiterten Akku-Produktprogramm konnten wir neue

Kundengruppen erschließen. Auch die neu eingeführten Akku-Produkte

für private Anwender erfreuen sich großer Beliebtheit und haben

weltweit einen starken Nachfrageschub ausgelöst", berichtete der

Vorstandsvorsitzende.

Zu den stärksten Märkten gehörten erneut Nordamerika und

Westeuropa. In Asien und Ozeanien wurde ebenfalls

überdurchschnittliches Wachstum erzielt. Die weltweit positive

Entwicklung schlägt sich auch in der Mitarbeiterzahl nieder. Dr.

Kandziora: "Bereits Anfang 2017 haben wir die 15.000-Marke

übertroffen. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 arbeiteten 15.875

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der STIHL Gruppe. Das entspricht

einem Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."

- Deutscher Markt weiter auf Wachstumskurs

Im deutschen Markt erzielte STIHL 2017 eine deutliche Absatz- und

Umsatzsteigerung. "Das Geschäft bei Motorsägen entwickelte sich

erfreulich. Auch der VIKING Roboter-mäher iMow und die neuen STIHL

Akku-Rasenmäher, die im Zuge des Markenwechsels eingeführt wurden,

stoßen bei Kunden auf positive Resonanz", erklärte der

Vorstandsvorsitzende. "2018 werden wir mit neuen Produkten, starken

Kampagnen und weiteren Investitionen in den Ausbau des

Fachhandelsnetzes unsere Marktpositionierung ausbauen."

- Weltweites Wachstum wirkt sich positiv auf das deutsche

Stammhaus aus

Im Stammhaus, der ANDREAS STIHL AG & Co. KG, stieg der Umsatz im

Vergleich zum Vorjahr um 13,3 Prozent auf einen Rekordwert von 1,15

Milliarden Euro. Die Exportquote liegt mit 88,9 Prozent auf

Vorjahresniveau. Die Belegschaft wuchs um 6,6 Prozent auf 4.654

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Stichtag 31. Dezember 2017

arbeiteten in Waiblingen 3.618 Beschäftigte, in Ludwigsburg 278, in

Prüm-Weinsheim 693 und in Wiechs am Randen 65. Aufgrund der positiven

Geschäftsentwicklung wurden im vergangenen Jahr 120 und bis Ende März

2018 bereits über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ein

unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. "Für das laufende Jahr

rechnen wir im Stammhaus mit einem weiteren Anstieg der

Beschäftigtenzahl. In den Bereichen Connected Products, Akku,

Elektronik und IT sollen in nächster Zeit mehr als 200 offene Stellen

besetzt werden", gab Dr. Kandziora bekannt.

- Gute Finanzstruktur erlaubt umfangreiche Investitionen

Das erhebliche Wachstum des Unternehmens macht umfangreiche

Erweiterungen und Baumaßnahmen notwendig. 2017 belief sich das

Investitionsvolumen in der STIHL Gruppe auf 248 Millionen Euro. Davon

flossen rund 30 Prozent in das deutsche Stammhaus. Dem standen

Abschreibungen in Höhe von 156 Millionen Euro gegenüber. "Mit einer

Eigenkapitalquote von 70,2 Prozent ist unsere Kapitalstruktur

unverändert gut. Wir sind ein ertragsstarkes unabhängiges

Familienunternehmen und dank der zurückhaltenden Entnahmepolitik

unserer Gesellschafter können wir alle Investitionen aus eigenen

liquiden Mitteln finanzieren", unterstrich Dr. Kandziora. Die Mittel

fließen unter anderem in den weltweiten Produktions- und

Vertriebsverbund, in Forschung und Entwicklung sowie die

IT-Infrastruktur. Das Unternehmen plant, bis 2021 weltweit über eine

Milliarde Euro zu investieren.

- Digitalisierung eröffnet langfristiges Potenzial für neue

Geschäftsfelder

"Die Digitalisierung könnte in den nächsten Jahren die

Wachstumslokomotive für STIHL werden. Wir beschäftigen uns bereits

seit einigen Jahren mit der Digitalisierung - aber 2017 hat das Thema

richtig Fahrt aufgenommen", erklärte Dr. Kandziora. "Im Zentrum

unserer Aktivitäten stehen nach wie vor die Entwicklung und Fertigung

robuster und zuverlässiger Produkte in der gewohnten STIHL

Spitzenqualität. Diese Produkte machen wir mit Software und smarten

Services noch attraktiver", hob der STIHL Vorstandsvorsitzende

hervor. Das Potenzial dazu bietet die gesamte Wertschöpfungskette,

beginnend bei Produktionsprozessen über smarte Produkte und neue

Geschäftsmodelle bis hin zum Service und Vertrieb. "Besonders in den

Geschäftsfeldern Smart Garden, Forst 4.0 und Advanced Landscaping

sehen wir vielversprechende Möglichkeiten. Aber auch in den Bereichen

Flottenmanagement, Diebstahlschutz und Optimierung der

Wartungsintervalle gibt es großes Potenzial", so der STIHL

Vorstandvorsitzende.

- Neue Unternehmensstrukturen zur Beschleunigung der

Digitalisierung

Um die Aktivitäten rund um die Digitalisierung zu bündeln und zu

beschleunigen, hat STIHL neue Strukturen und Arbeitsabläufe

etabliert. Im vergangenen Jahr wurden der neue Bereich

Digitalisierung und die STIHL Digital GmbH gegründet. Diese

Gesellschaft beteiligt sich an jungen Unternehmen, die digitale

Geschäftsmodelle entwickeln und zur Produktreife bringen. Dr.

Kandziora: "Darüber hinaus entwickeln wir konsequent unsere Prozesse

weiter, um noch schneller und dynamischer agieren zu können.

Beispielsweise haben wir im Unternehmen erste 'Innovation Labs'

etabliert, in denen interdisziplinär zusammengestellte Teams intensiv

an neuen Geschäftsideen arbeiten."

- Digitale Produktneuheiten im Segment Smart Solutions

- Smart Garden Hub STIHL GCI 100 für effiziente Gartenbewässerung

Mit dem Smart Garden Hub STIHL GCI 100 präsentierte das

Unternehmen eine intelligente Lösung, die, so Dr. Kandziora, "nicht

nur die Bewässerung im heimischen Garten effizienter sowie kosten-

und ressourcensparender gestaltet, sondern auch den Beginn einer

Vision vom smarten Garten der Zukunft aufzeigt". Der STIHL GCI 100

steuert auf der Basis aktueller Wetterdaten die Bewässerung im

Hausgarten und auf größeren Flächen wie Parkanlagen oder

Sportplätzen. Bedient wird das intelligente System per App mit dem

Smartphone oder Tablet. "Das vereinfacht die Grünpflege und reduziert

den Wasserverbrauch im Garten um bis zu 50 Prozent", unterstrich der

STIHL Vorstandsvorsitzende. Zudem lässt sich das Produkt mit dem

VIKING Robotermäher iMow vernetzen, sodass Mäh- und

Bewässerungsintervalle aufeinander abgestimmt werden können.

- Umfangreiche Vernetzung durch STIHL connected

Mit STIHL connected eröffnet das Unternehmen Privatkunden neue

Möglichkeiten bei der Wartung und Pflege ihrer Geräte. Das System

besteht aus dem STIHL Smart Connector, der auf der Maschine

angebracht wird und die Betriebsstunden erfasst und speichert, sowie

einer STIHL App, an die Maschinendaten via Bluetooth übermittelt

werden. Anwender haben so einen detaillierten Überblick über die

Einsatzzeiten ihrer Geräte, können sich Wartungsempfehlungen anzeigen

lassen und direkt über die STIHL App einen Servicetermin mit ihrem

Fachhändler vereinbaren. Darüber hinaus können die Gerätedaten vorab

übermittelt und Werkstattzeiten auf ein Minimum reduziert werden.

"Für die besonderen Anforderungen professioneller Anwender entwickeln

wir derzeit ein Angebot, das ein effizientes Flottenmanagement auf

digitaler Basis ermöglicht und sowohl für Kunden als auch Fachhändler

Vorteile bietet", teilte Dr. Kandziora mit.

- Weltneuheit STIHL MS 500i ab Saison 2018/19 verfügbar

Die erste Benzin-Motorsäge mit elektronisch gesteuerter

Kraftstoffeinspritzung, die STIHL MS 500i, wird Anfang kommenden

Jahres weltweit zur Verfügung stehen. "Aufgrund des großen Interesses

wird die STIHL MS 500i in ausgewählten Märkten, darunter auch

Deutschland, in einer begrenzten Stückzahl bereits zur Saison 2018/19

verfügbar sein", kündigte der STIHL Vorstandsvorsitzende an. Er

verdeutlichte: "Die STIHL MS 500i eröffnet ein vollkommen neues

Technikfeld bei Benzin-Motorsägen und untermauert die

Technologieführerschaft von STIHL." Dank Leichtbauweise zeichnet sie

sich durch ein bisher unerreicht niedriges Leistungsgewicht von

weniger als 1,24 kg/kW aus und setzt neue Maßstäbe bei Bedienungs-

und Servicefreundlichkeit. Der Motor kommt ohne Vergaser aus, die

Kraftstoffdosierung erfolgt über ein elektronisch gesteuertes

Einspritzsystem. "Darüber hinaus weist die Motorsäge eine

beeindruckende Dynamik auf. Im Bruchteil einer Sekunde beschleunigt

die Sägekette von 0 auf 100 km/h", berichtete Dr. Kandziora. Bei der

Messe Interforst im Juli wird das Fachpublikum erstmals Gelegenheit

haben, die STIHL MS 500i selbst auszuprobieren.

- Weitere STIHL Produktneuheiten für Profis und Privatanwender

Alle STIHL Produktneuheiten, die auf der Herbst-Pressekonferenz im

vergangenen Jahr vorgestellt wurden, sind inzwischen in den Markt

eingeführt oder kommen wie geplant in naher Zukunft auf den Markt. Zu

den bereits verfügbaren Produktneuheiten zählen der STIHL TS 440, der

weltweit erste Trennschleifer mit der Trennscheibenbremse QuickStop,

der Nass- und Trockensauger STIHL SE 133 ME sowie Akku-Mulchmäher und

Akku-Rasenmäher, die im Zuge des Markenwechsels nun im typischen

STIHL Orange verfügbar sind. Dazu gehören die Rasenmäher STIHL RMA

235, STIHL RMA 339 C, STIHL RMA 443 C und STIHL RMA 448 TC sowie der

Mulchmäher STIHL RMA 2 RT. Kurz vor der Markteinführung stehen die

Rettungssäge STIHL MS 462 C-M R, die auf die besonderen Anforderungen

bei den Einsätzen von Feuerwehr und Katastrophenschutz ausgerichtet

ist, und der Akku-KombiMotor STIHL KMA 130 R aus dem AkkuSystem PRO,

der mit rund einem Dutzend verschiedener Kombi-Werkzeuge bestückt

werden kann und damit zum Allrounder bei der Grünflächenpflege wird.

- VIKING Produktneuheiten für die Gartenpflege

Das VIKING Produktprogramm wird erweitert um den Robotermäher

VIKING MI 422 PC, der per App von überall her gesteuert werden kann -

sowohl von der heimischen Terrasse aus als auch aus dem Urlaub. "Das

steigert den Komfort und die Flexibilität für unsere Kunden. Zudem

können durch eine Integration von Wetterdaten aktuelle

Witterungsbedingungen bei der Planung der Mähzeiten berücksichtigt

werden", erklärte Dr. Kandziora. Weitere VIKING Neuheiten sind der

Benzin-Rasenmäher VIKING MB 448 PC mit Hinterradantrieb und der

wendige Elektro-Vertikutierer VIKING LE 240.

- Stihl TIMBERSPORTS® macht 2018 Station in Frankreich und

Großbritannien

Mit der Champions Trophy kommt die Stihl TIMBERSPORTS® Series, die

Königsklasse im Sportholzfällen, zum ersten Mal mit einem

internationalen Turnier nach Frankreich: Am 26. Mai 2018 messen sich

die zwölf besten Sportholzfäller der Welt im

Mann-gegen-Mann-Wettkampf im Alten Hafen von Marseille. Ebenfalls

eine Premiere: Das internationale Saisonfinale, die Weltmeisterschaft

der Stihl TIMBERSPORTS® Series, ist zu Gast im britischen Liverpool.

Zum Wettkampfauftakt messen sich am 19. Oktober 2018 in der

Echo-Arena die besten Nationalteams im Staffelwettkampf. Am 20.

Oktober kämpfen zwölf Athleten im Einzelwettkampf um den begehrtesten

Titel im Sportholzfällen. In beiden Fällen gilt es unter anderem,

sich gegen den Titelverteidiger Neuseeland zu behaupten, der die WM

2017 deutlich dominierte.

Unternehmensporträt

Die STIHL Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt motorbetriebene

Geräte für die Forst- und Landwirtschaft sowie für die

Landschaftspflege, die Bauwirtschaft und private Gartenbesitzer.

Ergänzt wird die Produktpalette durch ein Gartengerätesortiment, das

bisher unter der Marke VIKING und ab 2019 vollständig unter der Marke

STIHL vertrieben wird. Die Produkte werden grundsätzlich über den

servicegebenden Fachhandel vertrieben - mit 38 eigenen Vertriebs- und

Marketinggesellschaften, rund 120 Importeuren und mehr als 45.000

Fachhändlern in über 160 Ländern. STIHL produziert weltweit in sieben

Ländern: Deutschland, USA, Brasilien, Schweiz, Österreich, China und

auf den Philippinen. Seit 1971 ist STIHL die meistverkaufte

Motorsägenmarke weltweit. Das Unternehmen wurde 1926 gegründet und

hat seinen Stammsitz in Waiblingen bei Stuttgart. STIHL erzielte 2017

mit 15.875 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 3,8 Mrd. Euro.

