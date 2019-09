OTS: ANDREAS STIHL AG & Co. KG / STIHL Gruppe erzielt Umsatzplus (FOTO)

STIHL Gruppe erzielt Umsatzplus (FOTO)

Waiblingen (ots) -

- Herausforderungen: Wetter, Weltpolitik und veränderte

Kundenanforderungen

- STIHL investiert in Transformation und stärkt das Onlinegeschäft

- Vollgas bei Benzin und Akku: STIHL stellt zahlreiche

Produktneuheiten vor

Die STIHL Gruppe hat von Januar bis August 2019 einen Umsatz von

2,8 Milliarden Euro erzielt.



Das entspricht einem Wachstum von 6,1

Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung der

Kurseffekte hätte die Steigerung 4,8 Prozent betragen. "Das Plus ist

vor allem zurückzuführen auf eine stärkere Nachfrage nach

höherpreisigen Produkten. Der Gesamtabsatz hat sich weniger dynamisch

entwickelt. Wir konnten jedoch weiter Marktanteile im Benzin-Segment

gewinnen", erklärte STIHL Vorstandsvorsitzender Dr. Bertram Kandziora

auf der Pressekonferenz des Unternehmens am 17. September. Der Absatz

bei Akku-Geräten konnte zweistellig gesteigert werden, die Nachfrage

nach Benzin-Produkten ist jedoch leicht zurückgegangen. "Wir lassen

bei der Entwicklung von Benzin-Geräten keinen Millimeter nach und

geben gleichzeitig Gas bei Akku-Produkten", betonte Dr. Bertram

Kandziora. Die im Vorjahr ungünstigen Witterungsbedingungen in

einigen Schlüsselregionen mit starker Hitze und wenig Regen sowie die

schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und

Handelshemmnisse bremsten das Geschäft. "Viele Fachhändler hatten

noch gefüllte Läger aus dem Vorjahr. Entsprechend fielen die

Bestellungen in diesem Jahr eher verhalten aus", so der

Vorstandsvorsitzende.

- Weltweiter Absatz leicht im Plus -

"In Summe haben wir beim Absatz aufgrund der herausfordernden

Rahmenbedingungen in der ersten Hälfte des Jahres weltweit nur ein

leichtes Plus erzielt. Die schwächelnde Weltkonjunktur, zunehmende

Handelsschranken und nach wie vor unklare Brexit-Regelungen sind

nicht gerade förderlich für unser Geschäft. Es gibt jedoch

Unterschiede in den einzelnen Märkten", berichtete Dr. Kandziora.

West- und Osteuropa mit Ausnahme Russlands entwickelten sich positiv.

Insbesondere der Absatz der Akku-Produkte, aber auch die

Benzin-Produkte haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Für den

Absatzrückgang in Russland sind vor allem hohe Lagerbestände aus dem

Vorjahr verantwortlich. Grund war der trockene Sommer 2018. Hinzu

kommt die nach wie vor schwache Kaufkraft. Der nordamerikanische

Markt liegt beim Absatz leicht über Vorjahresniveau. Ein

Wachstumsmarkt mit langfristiger Perspektive für die STIHL Gruppe ist

Afrika - allerdings derzeit noch auf sehr niedrigem absoluten Niveau.

In Lateinamerika wird das Unternehmen die Vertriebsaktivitäten weiter

verstärken. 2020 eröffnet STIHL eine eigene Vertriebsgesellschaft in

Peru. Weltweit arbeiteten zum Stichtag 31. August 2019 16.823

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei STIHL.

- Umsatz im deutschen Markt über Vorjahresniveau -

STIHL hat trotz Auswirkungen der Trockenheit aus 2018 in den

ersten acht Monaten dieses Jahres im deutschen Markt einen Umsatz

über Vorjahresniveau erzielt. "Erfreulich ist das Absatzwachstum bei

Akku-Geräten und Benzin-Motorsägen. Auch bei den STIHL iMOW

Mährobotern und den Hochdruckreinigern konnte der Absatz gesteigert

werden. Wir sind für den Herbst zuversichtlich, bei günstiger

Witterung und mit attraktiven Kampagnen weiter zu wachsen", erklärte

Dr. Kandziora. Der deutsche Markt wird von der STIHL

Vertriebsgesellschaft im hessischen Dieburg beliefert, die im August

ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Das Unternehmen ist in den

vergangenen Jahren stark gewachsen. So ist der Umsatz von STIHL

Dieburg seit der letzten Erweiterung der Logistik im Jahr 2009 um 60

Prozent gestiegen. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums und der

steigenden Anforderungen des deutschen Marktes investiert STIHL mehr

als 25 Millionen Euro in den Ausbau des Standortes und errichtet ein

neues Logistikgebäude, das Ende 2020 in Betrieb genommen werden soll.

- Umsatz und Beschäftigung im deutschen Stammhaus gewachsen -

Der Umsatz des deutschen Stammhauses, der ANDREAS STIHL AG & Co.

KG, ist um 2 Prozent gestiegen auf 816 Millionen Euro. Die Zahl der

Beschäftigten erhöhte sich um 1,5 Prozent. Zum Stichtag 31. August

2019 betrug der Personalstand 5.032 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Davon arbeiteten 3.564 in Waiblingen, 381 in Fellbach, 258 in

Ludwigsburg, 757 in Weinsheim und 72 in Wiechs am Randen. "Unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis für den Erfolg des

Unternehmens. Aus diesem Grund investieren wir stark in freiwillige

Sozialleistungen für unsere Belegschaft und in die Aus- und

Weiterbildung im Stammhaus", so Dr. Kandziora. 2019 erhöhte das

Unternehmen die Anzahl der Auszubildenden von 187 auf 210. Zudem hat

STIHL das duale Studienangebot um die neuen Fächer Informatik und

Digital Business Management erweitert.

- Langfristiges Wachstum, aber kurzfristig verhaltener Optimismus

-

Im Hinblick auf geschäftliche Perspektiven resümierte Dr.

Kandziora: "In unserer strategischen Planung gehen wir langfristig

von weiterem Wachstum aus. Aufgrund zunehmenden Wettbewerbs,

schwächelnder Weltkonjunktur und weltweiter Handelskonflikte sind wir

insbesondere kurzfristig nur verhalten optimistisch." Am Standort

Deutschland sucht STIHL nach Fachkräften in den Bereichen

Elektro-/Nachrichtentechnik, technische Informatik,

Soft-/Hardwareentwicklung, Elektro-/Akku-entwicklung,

Produktentwicklung und IT. Das Stammhaus hat derzeit etwa 350 offene

Stellen. Im direkten Bereich rechnet das Unternehmen hierzulande in

diesem Jahr nicht mit weiteren Neueinstellungen.

- STIHL investiert in Transformation für Optimierung des

Kundennutzens -

Digitale Transformation, zunehmende Bedeutung von Akku-Produkten

und neue Kundenanforderungen beim Onlinehandel sind aktuell für viele

Unternehmen relevant. Auch die Branche motorbetriebener Garten- und

Forstgeräte befindet sich derzeit im Umbruch. Dr. Kandziora: "Wir

haben uns auf die Transformation mit hohen Investitionen in die Aus-

und Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie in Akku-Technologie,

Elektronik und Robotik vorbereitet. Diese Strategie werden wir weiter

vorantreiben und optimieren." Außerdem hat STIHL verschiedene

Maßnahmen in der Vertriebs- und Produktpolitik geplant.

Beispielsweise wird das Unternehmen seinen Kunden im Frühjahr

nächsten Jahres auf der Website www.stihl.de einen komfortablen

Onlineshop zur Bestellung von Produkten im deutschen Markt anbieten.

Der Fachhandel bleibt persönlicher Ansprechpartner des Kunden und

bietet auch weiterhin Beratung, Einweisung und Service. "Darüber

hinaus werden wir STIHL Produkte, Prozesse und Service weiter

optimieren, um uns für die Herausforderungen durch veränderte

Rahmenbedingungen zu wappnen", kündigte der STIHL

Vorstandsvorsitzende an.

- Zahlreiche Produktneuheiten im Akku- und Benzin-Segment -

"Um die vielschichtigen Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich

erfüllen zu können, setzen wir weiterhin auf einen Portfolio-Mix aus

Benzin-Produkten und akkubetriebenen Geräten", erklärte Dr.

Kandziora. "Wir lassen bei der Entwicklung von Benzin-Geräten keinen

Millimeter nach und geben gleichzeitig Gas bei Akku-Produkten." Im

Zusammenhang der STIHL Pressekonferenz wurden beim Internationalen

STIHL Medientag zahlreiche Produktneuheiten vorgestellt:

- Die STIHL Blasgeräte-Flotte wird um drei leistungsstarke Modelle

erweitert. Das STIHL BR 800 C-E ist mit einer Blaskraft von 41 Newton

und dem stärkeren 4-MIX-Motor mit 3,2 Kilowatt Leistung das neue

Flaggschiff unter den STIHL Benzin-Blasgeräten. Der innovative

Seitenstart ermöglicht es, den Motor bei kurzen Unterbrechungen ganz

einfach erneut zu starten, ohne das Gerät vorher absetzen zu müssen.

Das Profi-Blasgerät eignet sich besonders für Landschaftsgärtner und

kommunale Reinigungsbetriebe. Das Akku-Sortiment wird ergänzt durch

die beiden handgetragenen Blasgeräte STIHL BGA 200 und STIHL BGA 86.

Sie sind geräuscharm und können auch in lärmsensiblen Bereichen ohne

Einschränkung betrieben werden. Das STIHL BGA 200 eignet sich mit

einer Blaskraft von 21 Newton für die Reinigung großer Flächen und

ist ab Mai 2020 lieferbar. Das STIHL BGA 86 ist mit einer Blaskraft

von 15 Newton um bis zu 50 Prozent stärker als das BGA 85 und

lieferbar ab Februar 2020.

- Der akkubetriebene Gehölzschneider STIHL GTA 26 ist ein

innovatives, vielseitig einsetzbares Schneidewerkzeug für

Gartenbesitzer und lieferbar ab November 2019. Die Schienenlänge von

10 Zentimetern erlaubt das Ablängen von Zweigen, Ästen sowie Kant-

und Rundhölzern. Das Gerät erhält seine Energie aus einem

wechselbaren 10,8 V-Akku und ist Teil des neuen STIHL Akku-Systems AS

für die private Grundstücks- und Gartenpflege. Zu diesem System zählt

auch die neue Akku-Strauch- und Grasschere STIHL HSA 26, die ab

Februar 2020 lieferbar ist.

- Die neue STIHL MSA 220 C-B ist die leistungsstärkste Motorsäge

im STIHL Akku-Sortiment und ab sofort lieferbar. Sie sorgt mit ihrer

hohen Kettengeschwindigkeit für rasche Arbeitsfortschritte und ist

besonders geeignet für die Gehölzpflege, das Bauen mit Holz sowie das

Fällen und Aufarbeiten von Schwachholz. - Die dritte Generation der

Benzin-Motorsäge STIHL MS 261 C-M ist Anfang 2020 verfügbar und

bietet 20 Prozent mehr Schnittleistung bei reduziertem Gewicht. Nach

einer umfassenden Modellpflege überzeugt die Maschine mit einem

optimierten Motor sowie einer neuen Schneidgarnitur.

- STIHL iMOW Mähroboter der Serien 4 und 6 werden noch smarter und

lassen sich mit der iMOW App ab sofort auch via Smartwatch bedienen.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, die iMOWs über das innogy

SmartHome-System in die intelligente Haustechnik einzubinden. Künftig

nutzbar ist ebenfalls eine komfortable Sprachsteuerung mit Amazon

Alexa. - Mit dem STIHL RMA 765 V bietet STIHL einen akkubetriebenen

Profi-Rasenmäher für Kunden in Garten- und Landschaftsbaubetrieben

sowie Kommunen. Der robuste Mäher, der ab der Saison 2020 erhältlich

ist, verfügt über ein langlebiges Aluminium-Druckgussgehäuse mit

Polymer-Einsatz und hat eine Schnittbreite von 63 Zentimetern.

- Mit dem Unkrautentferner STIHL RG erhalten kommunale

Grünpfleger, Straßenmeistereien und Landschaftsgärtner seit September

2019 ein neues Gerät für die schleuderarme Unkrautentfernung mit

Freischneidern. Das als Anbaugetriebe erhältliche Schneidwerkzeug

verfügt im Gegensatz zu rotierenden Mähfäden und Metallwerkzeugen

über zwei gegenläufig oszillierende Messer. So wird das Risiko von

Beschädigungen durch aufgewirbelte Steinchen oder Split deutlich

reduziert.

- STIHL Markenshop wird auf weitere Länder ausgeweitet -

"STIHL zählt zu den Marken, die Menschen weltweit begeistern und

Emotionen wecken. Um diese Bindung zu intensivieren, hat STIHL den

neuen Markenshop ins Leben gerufen", erklärt der STIHL

Vorstandsvorsitzende. In den sieben Kollektionen - Heritage, Home,

Urban, Wild Kids, Nature, Timbersports-Fan sowie STIHL-Fan - finden

Kunden und Fans individuell entwickelte Textilien, Holzspielzeug,

historische Modelle und Liebhaberstücke. Grundsätzlich sind alle

Artikel keine Ware von der Stange, sondern speziell für den STIHL

Markenshop angefertigt. Erhältlich sind die Artikel im Fachhandel

sowie online unter anderem auf www.stihl-markenshop.de. Bislang nur

in Deutschland und Österreich erreichbar, wird das Online-Angebot nun

auf weitere Länder ausgeweitet.

- STIHL TIMBERSPORTS® WM 2019 erstmals in Prag -

Am 1. und 2. November trifft sich die Weltelite der STIHL

TIMBERSPORTS® Series in der tschechischen Hauptstadt Prag, um beim

internationalen Saisonfinale der Extremsport-Serie die Weltmeister

2019 zu küren. Die amtierenden Team- und Einzelweltmeister aus

Australien werden darum kämpfen, ihre Position an der Spitze zu

bestätigen und gegen die starke Konkurrenz aus Europa und Übersee zu

verteidigen. Erstmals ist die tschechische Hauptstadt Prag Gastgeber

für die STIHL TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft 2019 und bietet mit dem

imposanten historischen Industrial Palace einen außergewöhnlichen

Austragungsort.

