OTS: ANDREAS STIHL AG & Co. KG / Rekordjahr 2021: STIHL knackt die ...

Rekordjahr 2021: STIHL knackt die 5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke (FOTO)

Waiblingen (ots) -

- Vierfacher Rekord: Höchstwerte bei Umsatz, Absatz, Produktion und

Beschäftigtenzahl

- STIHL stärkt den internationalen Fertigungsverbund

- Zahlreiche Produktneuheiten im Akku- und Benzin-Segment für Profi- und

Privatanwendungen

Die STIHL Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Rekordumsatz in Höhe von

5,06 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 10,4

Prozent. Ohne Wechselkurseffekte hätte das Umsatzwachstum 12,3 Prozent betragen.

90 Prozent des Umsatzes erzielte die Unternehmensgruppe, die ihren Stammsitz in

Waiblingen (Deutschland) hat, im Ausland. "2021 hat unsere Erwartungen

übertroffen. Wir haben nicht nur einen Absatz- und Produktionsrekord erreicht,

sondern erstmals in unserer 96-jährigen Firmengeschichte die

5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke überschritten - trotz der enorm herausfordernden

Rahmenbedingungen", betonte der STIHL Vorstandsvorsitzende Michael Traub bei der

Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens am 26. April 2022. Obwohl weltweit

gestörte Lieferketten sowie gravierende Material-, Kapazitäts- und

Personalengpässe die Marktversorgung erheblich erschwerten, konnte STIHL durch

eine vorausschauende Planung auf Hochtouren produzieren und so die Kundinnen und

Kunden bestmöglich mit STIHL Produkten beliefern. "Dass wir 2021 nicht nur auf

einen Rekord bei Umsatz und Absatz, sondern auch bei der Produktion blicken

können, ist einer außerordentlichen Teamleistung sowie dem hohen Engagement und

der Flexibilität unserer Beschäftigten zu verdanken. Sie haben das Unmögliche

möglich gemacht", erklärte der Vorstandsvorsitzende. Auch die Anzahl der

Beschäftigten stieg auf ein Rekordniveau. Zum Stichtag 31. Dezember 2021

arbeiteten weltweit 20.094 Menschen in der STIHL Gruppe, was einem Wachstum von

10,4 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht.

Wachstum in allen Märkten - Gartenprodukte besonders beliebt

Der Trend, mehr im eigenen Garten und im eigenen Haus zu arbeiten, sich so eine

neue "Wohlfühloase" zu schaffen und hochwertige Produkte für die Gartenarbeit zu

erwerben, setzte sich auch 2021 fort. Insbesondere in Westeuropa und Nordamerika

entdeckten viele Kundinnen und Kunden neue Gestaltungsspielräume. Somit

erfreuten sich benutzerfreundliche und qualitativ hochwertige Produkte, die dazu

beitragen, den Wohlfühlfaktor im eigenen Garten und Heim zu steigern, großer

Beliebtheit. Zusätzlich trugen zahlreiche Produktneuheiten und günstige

Witterungsbedingungen zu einer weltweit positiven Absatzentwicklung bei. Der

Vertrieb über den Online-Kanal verzeichnete ebenfalls ein deutliches Wachstum.

Sowohl Consumer- als auch Profiprodukte wurden in allen Regionen stärker

nachgefragt. Insgesamt setzte sich im vergangenen Jahr der Trend zum Akku-Gerät

fort. Dies gilt insbesondere für das Consumer-Segment in westlichen

Industrieländern. Auch bei Profis stieg die Nachfrage nach leistungsstarken

Akku-Geräten. Gleichzeitig blieben STIHL Benzin-Produkte gefragt, sodass in

diesem Segment der Absatz ebenfalls über dem Vorjahresniveau lag. "Die Zahlen

verdeutlichen: Für unsere Kundinnen und Kunden sind nach wie vor beide

Antriebsarten relevant. Wir werden daher weiterhin intensiv in das Zukunftsfeld

Akku investieren und unser Produktportfolio ausbauen, ohne bei Benzin auch nur

einen Millimeter nachzugeben", erklärte Michael Traub.

In vielen Märkten hätte STIHL bei intakten weltweiten Lieferketten noch weitaus

mehr Geräte verkaufen können. Um der weltweit hohen Nachfrage nachzukommen, lief

die Produktion an allen weltweiten Standorten auf Hochtouren. Der STIHL

Vorstandsvorsitzende betonte: "Wir unternehmen alles, um die Versorgung unserer

Kundinnen und Kunden mit unseren Produkten so gut wie möglich sicherzustellen.

Dennoch ist eine sichere Vorausschau unserer Produktverfügbarkeit angesichts der

aktuellen Ereignisse nicht möglich. Die Probleme aufgrund der ohnehin

angespannten Lieferketten werden durch den Krieg in der Ukraine weiter

verschärft."

STIHL investiert kräftig in Fertigungsverbund und produziert auf Rekordniveau

Die STIHL Gruppe steigerte die Investitionen im Jahr 2021 um 16,9 Prozent auf

331 Millionen Euro. Davon entfielen 91,8 Prozent auf die internationalen

Produktionsgesellschaften. "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben abermals

gezeigt, wie wichtig flexible und resiliente Produktions- und Logistikketten

sind. Um den internationalen STIHL Fertigungsverbund zukünftig noch

schlagkräftiger aufzustellen und der anhaltend hohen Produktnachfrage gerecht zu

werden, haben wir 2021 ungeplant einen dreistelligen Millionenbetrag in unsere

weltweiten Produktionsstätten für die zusätzliche Anschaffung von Maschinen und

Anlagen investiert", so der STIHL Vorstandsvorsitzende. Die größten

Investitionen gingen in die Zylinderfertigung in Brasilien, die dreiteilige

Schienenfertigung in den USA, die Kettenproduktion in der Schweiz sowie die

Kurbelwellen- und Kunststofffertigung in Deutschland. An vielen Standorten gab

es einen Betrieb rund um die Uhr.

- Im STIHL Stammhaus in Deutschland lief die zweithöchste jährliche

Produktionsmenge seit Firmengründung im Jahr 1926 vom Band.

- STIHL Inc. mit Sitz in Virginia Beach, USA, steigerte im Vergleich zum Vorjahr

die Produktion von Motoreinheiten um 19 Prozent. Durch verstärkte Schulung der

Mitarbeitenden erhöhte der Standort seine Flexibilität, um auf Änderungen in

der Lieferkette und im Absatz schnell reagieren zu können.

- STIHL China feierte am Standort Qingdao das 25-millionste produzierte Gerät

seit der Gründung 2006. Dank Maßnahmen zur Effizienzsteigerung erhöhte der

chinesische Produktionsstandort seinen Output im Vergleich zu 2019 um fast 50

Prozent.

- Bei STIHL Brasilien wurde 2021 der 100-millionste Zylinder produziert. Seit

der Gründung 1996 hat der Produktionsstandort in São Leopoldo seine

Produktionskapazität enorm erweitert.

- Bei STIHL Tirol geht im Sommer 2022 die neue Kunststofffertigung in Betrieb.

Damit wird die Fertigungstiefe an diesem Standort deutlich erhöht. In Tirol

fertigt die STIHL Gruppe einen Großteil der Akku-Produkte, darunter auch die

STIHL MSA 300, die derzeit stärkste Akku-Motorsäge im Markt.

- Im STIHL Kettenwerk in der Schweiz wurde 2021 die Produktion gegenüber dem

Vorjahr um 20 Prozent gesteigert und damit ein neuer Produktionsrekord

aufgestellt. Darüber hinaus investierte das Unternehmen stark in die

Erweiterung des Maschinenparks, insbesondere in von STIHL selbst entwickelte

und gefertigte Spezialmaschinen, die bei unterschiedlichen Fertigungsprozessen

und der Sägekettenmontage zum Einsatz kommen.

- ZAMA, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der STIHL Gruppe, erweiterte

ihre Teile-Palette und fertigt seit 2021 neben Membran-Vergasern auch

Kabelbäume. Die Kabelbaum-Fertigung ist eine Zukunftsinvestition, da das

Bauteil nicht nur für Benzin-Produkte, sondern auch für alle Akku-Geräte sowie

den Robotermäher iMOW benötigt wird.

Umsatzwachstum im deutschen Markt trotz angespannter Liefersituation

Im deutschen Markt erzielte STIHL 2021 eine Absatz- und Umsatzsteigerung. Die

Nachfrage war hoch, bei Profis aus der Forstwirtschaft, dem Baugewerbe und dem

Garten- und Landschaftsbau genauso wie bei Privatkundinnen und -kunden. Auch

hier setzte sich der Trend fort, vermehrt Zeit daheim zu verbringen sowie in das

eigene Haus und den eigenen Garten zu investieren. Der STIHL Online-Shop

erzielte im deutschen Markt ebenfalls Steigerungen. Die starke Produktnachfrage

traf im vergangenen Jahr auf eine dauerhaft angespannte Liefersituation, die

sich im ersten Quartal dieses Jahres aufgrund der geopolitischen Lage nochmals

verschärfte, sodass der STIHL Fachhandel sowie seine Kundinnen und Kunden zum

Teil lange auf bestellte Produkte warten mussten.

Deutsches STIHL Stammhaus erzielt Umsatzrekord und gestaltet die Transformation

Die ANDREAS STIHL AG & Co. KG, das deutsche Stammhaus, konnte 2021 den

Wachstumskurs erneut fortsetzen und erzielte einen Umsatzrekord von 1,59

Milliarden Euro. Das entspricht im Vorjahresvergleich einem Umsatzwachstum von

15,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag stieg die Zahl der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31.12.2021 um 9,2 Prozent auf 5.748. Von

den Beschäftigten arbeiten 4.094 in Waiblingen, 427 in Fellbach, 254 in

Ludwigsburg, 896 in Weinsheim und 77 in Wiechs am Randen.

Inmitten der Coronavirus-Pandemie setzte STIHL ein besonderes Zeichen und

schloss einen neuen Beschäftigungs- und Standortsicherungsvertrag (BuS-Vertrag)

bis 2025 ab. Damit gibt das Familienunternehmen den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern des Stammhauses unter anderem eine Beschäftigungsgarantie und

gewährleistet die Förderung von Aus- und Weiterbildung sowie

Weiterqualifizierung. Auch Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro in

Gebäude und Maschinen sind Bestandteil des Vertrags. Vorstandsvorsitzender

Michael Traub unterstrich: "STIHL befindet sich inmitten einer Transformation

vom Maschinenbauunternehmen zum Mechatronik- und Softwareunternehmen. Der

BuS-Vertrag ist eine wichtige Grundlage, auf der wir in den nächsten Jahren

Veränderungen und Neuerungen erfolgreich gestalten und umsetzen können." Um die

Transformation aktiv mitzugestalten, investiert das Unternehmen auch weiterhin

verstärkt in die im Stammhaus konzentrierte IT-Infrastruktur sowie in Forschung

und Entwicklung und beschäftigt sich intensiv mit Zukunftsthemen wie Akku,

Elektronik, Robotik, künstliche Intelligenz und E-Commerce. Dazu hat das STIHL

Stammhaus derzeit mehr als 200 Stellen ausgeschrieben. Gesucht werden unter

anderem Expertinnen und Experten für Elektrotechnik, Robotik,

Software-Engineering, Mechatronik, Embedded Systems und Informatik.

Zahlreiche neue Akku- und Benzin-Produkte für Privat- und Profianwendungen

"Bei STIHL stehen die Menschen im Fokus", betonte Michael Traub. "Das gilt auch

für unsere Produktentwicklung, die wir konsequent an den Anforderungen unserer

Kundinnen und Kunden ausrichten. Daher freue ich mich, dass wir seit Anfang 2022

zahlreiche neue Produkte auf den Markt gebracht haben, die den Menschen die

Arbeit mit und in der Natur erleichtern." Weitere Produktneuheiten folgen in der

nächsten Zeit.

Das STIHL AP-Akkusystem für Profis, das inzwischen über ein Dutzend verschiedene

Anwendungen mit weit mehr als 30 Geräten umfasst, wurde um mehrere Produkte

erweitert.

· Mit der STIHL MSA 300 ist seit Mitte März 2022 die derzeit weltweit

leistungsstärkste Akku-Motorsäge im Markt verfügbar. Ihr enormes

Leistungsangebot eröffnet eine neue Dimension bei Sägearbeiten in lärmsensiblen

Bereichen. Das Einsatzspektrum reicht vom punktuellen Fällen, Entasten und

Ablängen mittelstarker Bäume bis zum Bauen mit Holz. Dabei erfüllt die Maschine

die hohen Anforderungen professioneller Anwenderinnen und Anwender im Garten-

und Landschaftsbau, in Kommunen und ebenso im Forst. Für den Betrieb der STIHL

MSA 300 wurde eigens der neue Akku-Pack STIHL AP 500 S entwickelt. Dank der

innovativen Power-Laminat-Technologie besticht er durch seine besondere

Leistungsfähigkeit bei niedrigem Gewicht sowie durch die doppelte Anzahl

möglicher Ladezyklen, was die Lebensdauer des Akkus im Vergleich zu

herkömmlichen Li-Ionen-Akkus deutlich erhöht. Zudem konnte der Energieinhalt

weiter gesteigert werden.

- Die STIHL MSA 220 T führt seit Kurzem als Flaggschiff das STIHL Sortiment der

Akku-Baumpflegesägen an. Das ideale Werkzeug für professionelle Pflegearbeiten

am Baum verfügt über ein elektronisches Bediencockpit mit 180°-LED-Anzeige,

das die einfache Steuerung der Maschine in jeder Arbeitsposition ermöglicht.

- Mit der seit März 2022 lieferbaren Akku-Kreiselschere STIHL RGA 140 erhalten

Profis aus den Bereichen Kommunen und Straßenmeistereien, Garten- und

Landschaftsbau sowie Hausmeisterdienste eine neue Lösung für die schleuderarme

Entfernung von Unkraut und Gras.

- Das erste rückengetragene Akku-Blasgerät von STIHL, das STIHL BGA 300, wird im

September 2022 eingeführt.

Im AK-Akkusystem von STIHL, das für Privat- und Semiprofianwendungen ausgelegt

ist, kommt zu den bisher zwölf Geräten ein weiteres hinzu. Der

Akku-Hoch-Entaster STIHL HTA 50, verfügbar ab Mai 2022, ermöglicht dank seiner

Gesamtlänge von 280 Zentimetern Pflegearbeiten an Zier- und Obstbäumen mit

sicherem Stand vom Boden aus. Er ist serienmäßig mit der Sägekette STIHL 1/4"

PM3 ausgestattet, die auch die STIHL Hoch-Entaster für Profis auszeichnet.

Zusammen mit dem leistungsstarken, leisen Motor gewährleistet sie einen zügigen

Arbeitsfortschritt und ein sauberes Schnittbild. Je nach Holzart lassen sich

Äste mit einem Durchmesser von bis zu 25 Zentimetern präzise kürzen.

Das STIHL AS-Akkusystem mit dem Gehölzschneider STIHL GTA 26 und der

Strauchschere STIHL HSA 26 - beides stark nachgefragte Beststeller - bekommt

Zuwachs durch den neuen Akku-Handsauger STIHL SEA 20. Das handliche Gerät ist

einer der leistungsstärksten Handsauger in der 10,8-Volt-Klasse. Es überzeugt

bei der Reinigung kleiner Flächen durch seine hohe Saugkraft und die

umfangreiche Serienausstattung.

Auch im Benzin-Segment präsentiert STIHL weitere Produkte:

- Neu im Angebot der Profi-Freischneider mit Benzin-Motor sind die vier Geräte

STIHL FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM und FS 491 C-EM. Sie sind

prädestiniert für Mäh- und Ausputzarbeiten in Wald- und Landschaftspflege

sowie für den Einsatz bei Kommunalbetrieben und Straßenmeistereien. Durch

ihren besonders großen Mähkreis-Durchmesser von bis zu 520 Millimetern bei

Fadenanwendung ermöglichen sie einen schnellen Mähfortschritt und steigern

damit die Arbeitsleistung.

- Im Juli 2022 kommt die Benzin-Motorsäge STIHL MS 162 in den Handel. Die

Einstiegssäge überzeugt mit einfacher Bedienung und leichter Handhabung sowie

einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank STIHL 2-MIX-Motor mit 1,2

Kilowatt Leistung ist das Gerät genau das richtige Werkzeug für die

ofengerechte Aufbereitung von Brennholz, das Bauen mit Holz oder das Fällen

und Entasten kleinerer Bäume im Garten.

- Seit Februar 2022 verfügbar ist das im Vorfeld von Forstprofis mit großem

Interesse erwartete STIHL Hexa-System als Ausstattung für Benzin-Motorsägen im

mittleren Leistungsbereich. Die innovative Sägekette STIHL 3/8" Rapid Hexa mit

neuer Zahnform und schmaler Schnittfuge übertrifft die Schnittleistung der

bewährten STIHL 3/8" Rapid Super um bis zu zehn Prozent. Zudem erlaubt die

speziell für die neue Sägekette konzipierte, sechskantige Hexa-Schärffeile im

Vergleich zu einer Rundfeile ein schnelleres Kettenschärfen im idealen

Schärfwinkel. Mit dem Hexa-System, einer zum Patent angemeldeten Weltneuheit,

untermauert das Unternehmen einmal mehr seine Position als Technologieführer.

- Der Hoch-Entaster STIHL HT 135 mit STIHL 4-MIX-Motor ist das leistungsstärkste

Gerät in dieser Produktgruppe im STIHL Sortiment. Es ist konzipiert für Profis

in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen zum Entasten von Bäumen,

Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt.

- Der seit Langem bewährte Sonderkraftstoff STIHL MotoMix für den Betrieb aller

STIHL 2-Takt-Motoren steht in Kürze in einer weiterentwickelten Formulierung

zur Verfügung. Das neue STIHL MotoMix ECO mit einem 10-prozentigen Anteil an

Rohstoffen aus regenerativen Quellen reduziert den CO2-Ausstoß um mindestens 8

Prozent im Vergleich zum klassischen MotoMix. STIHL MotoMix ECO enthält kein

Ethanol sowie nahezu keine Olefine und Aromaten. Der Kanister des

Sonderkraftstoffs besteht zu mindestens 50 Prozent aus Rezyklat.

Das Reiniger-Sortiment von STIHL bekommt Zuwachs durch die Hochdruckreiniger

STIHL RE 80 X, RE 80 und RE 90. Die Geräte in der Einstiegsklasse bieten bei

Reinigungsarbeiten im privaten Umfeld für jeden Bedarf die passende Lösung. Alle

drei Einstiegsreiniger zeichnen sich durch hochwertige Technik bei einem

gleichzeitig attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Beim RE 80 X handelt es

sich um ein tragbares Gerät ohne Fahrwerk. Der RE 80 verfügt über ein

integriertes Fahrwerk, genauso wie der RE 90, der zudem mit Kabel- und

Schlauchhaken sowie einer Parkposition zum Abstellen der Hochdrucklanze bei

Arbeitsunterbrechungen ausgestattet ist. Der ebenfalls neue Hochdruckreiniger

STIHL RE 140 PLUS mit bürstenlosem Induktionsmotor und hochwertiger

Aluminium-Pumpe ist nun der leistungsstärkste Hochdruckreiniger in der

Kompaktklasse von STIHL. Er verfügt über eine umfangreiche Serienausstattung,

die das komfortable Arbeiten mit dem Gerät unterstützt.

STIHL Markenshop macht Lust auf draußen

Pünktlich zur Freiluftsaison 2022 macht die neue STIHL COLLECTION im Markenshop

Lust auf draußen.Typisch für die neue Kollektion sind lässige Schnitte,

funktionales Design und erdige, natürliche Farben - etwa bei den vom

Workwear-Trend inspirierten Baumwolljacken oder den coolen T-Shirts für Groß und

Klein. Auch der Nachwuchs kommt auf seine Kosten: Die neue Spielzeug-Motorsäge

im Look & Feel der innovativen STIHL MS 500i bildet von der beweglichen,

austauschbaren Kette über die LED-Betriebsanzeige bis zum neuen Schienendesign

alle Funktionen der Motorsäge für die "Großen" spielerisch nach.

STIHL TIMBERSPORTS® Saison 2022: endlich wieder vor vollen Rängen

Nachdem der STIHL TIMBERSPORTS® Wettkampfkalender 2020 von der Pandemie bestimmt

wurde und 2021 nur wenig Normalität erlaubte, sollen mit der World Trophy sowie

der Einzel- und Team-Weltmeisterschaft die Highlight-Events im Sportholzfällen

2022 endlich wieder vor gefüllten Rängen stattfinden. Den Auftakt der

internationalen Wettkampf-Saison machen am 28. Mai 2022 die World Trophy sowie

am Vortag die Rookie-Weltmeisterschaft auf dem Rathausplatz in Österreichs

Hauptstadt Wien. Zum Saisonabschluss geht es am 28. und 29. Oktober 2022 ins

schwedische Göteborg, wo erstmals seit zwei Jahren wieder eine

Team-Weltmeisterschaft mit über 100 Athleten geplant ist. Als weitere

internationale Wettkämpfe sollen 2022 in Frankreich die European Trophy und in

der Schweiz der European Nations Cup ausgetragen werden.

Die Presseinformation sowie Fotos stehen auf der STIHL Homepage unter

https://corporate.stihl.de/presse.aspx zum Download zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner für die Tages- und Wirtschaftspresse::

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Stefan Caspari

Leiter Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Andreas-Stihl-Straße 4 / 71336 Waiblingen

Tel.: +49 - (0) 7151/26-1402

Fax: +49 - (0) 7151/26-81402

E-Mail: mailto:stefan.caspari@stihl.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64484/5205694

OTS: ANDREAS STIHL AG & Co. KG