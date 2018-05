- Das Unternehmen wird Simulatoren für Millimeterwellenradar undLIDAR speziell für das autonome Fahren vorführen; daneben werden zurInformation Infrarot- und Kamera-basierte Simulatoren imEntwicklungsstadium gezeigt.Nagoya, Japan (ots/PRNewswire) - OTSL Inc., ein Entwickler undVertreiber von Nahbereichs-Drahtlossystemen und integriertenSystemen, gab am 14. Mai bekannt, das es an zwei kommenden großenMessen teilnehmen wird: der "AutoSens 2018", einer Messe fürAutomobilsensorik vom 14. bis 17. Mai 2018 in den USA (Detroit,Michigan); und der "Autonomous Vehicle Technology World Expo 2018",einer Messe für Technologie autonomen Fahrens vom 05. bis 07. Juni2018 in Deutschland (Stuttgart).Im September 2017 präsentierte OTSL den "Advanced Millimeter WaveRadar Simulator" (AMMWR-Simulator), den weltweit erstenEchtzeitsimulator speziell für Millimeterwellenradar; sowie den"Advanced Laser Radar Simulator" (ALR-Simulator), einenLIDAR-basierten Simulator. Mit diesen Produkten machte dasUnternehmen offiziell seine Absicht deutlich, in der Branche fürSimulatoren für das autonome Fahren konkurrieren zu wollen. DerAMMWR-Simulator erzeugt aus Millimeterwellenradar-Daten einvirtuelles 3D-Bild, indem er errechnete Werte - darunter ausKalkulationen zur bestrahlten Fläche, zum Winkel, zur Entfernung, zurIntensität der reflektierten Wellen und zur Geschwindigkeit relativzu anderen Zielobjekten - in ein visuelles Format konvertiert. Mitdem Erzeugen von Fahrszenarien und dem Einsatz einer Spiel-Engine fürdie Videoanimation hat OTSL eine dynamische Echtzeitsimulationgeschaffen, die mit konventionellen Elektromagnetfeld-Simulatorenunmöglich war. Der ALR-Simulator konvertiert die Eigenschaften desreflektierten Lichts aus einem Nah-Infrarot-Laser, wie er in LIDARzum Einsatz kommt, um ein 3D-Bild zu errechnen. Die Material- undFarbmerkmale der Objekte, die der LIDAR-Laser reflektiert, lassensich so mit hoher Präzision simulieren.Zusätzlich zu den "AMMWR"- und "ALR"-Simulatoren plant dasUnternehmen, auf den Messen seinen "Advanced Camera Image SensorSimulator" und seinen "Advanced Infrared Simulator" vorzustellen(beide noch in Entwicklung), um auf die hochmodernen Funktionenaufmerksam zu machen, die beide Technologien ermöglichen werden. OTSLwird darüber hinaus eine anspruchsvolle Vorführung in Verbindung mitdem Fahrzeugverhalten durchführen - möglich durch eine gemeinsameInitiative unter Nutzung der Simulationssoftware "CarSim" derMechanical Simulation Corporation, einem in den USA ansässigenUnternehmen spezialisiert auf die Analyse und Bewertung vonFahrzeugbewegungen.Die Erwartungen an das autonome Fahren steigen weltweit. Diesführt zu einer höheren Nachfrage nach Hochleistungssimulatoren, diein Umgebungen, die die tatsächlichen Fahrverhältnisse realitätsnahnachempfinden, die Sicherheit verifizieren können. Mit Technologienvom Millimeterwellenradar bis hin zu Infrarot will OTSL eine führendeKraft für die frühe Akzeptanz des autonomen Fahrens sein - wirdHochleistungs-Echtzeitsimulatoren bereitstellen, die mit nahezu allenSensoren für das autonome Fahren kompatibel sind.Um das Geschäft mit Technologie für das autonome Fahren in denUSA, in Deutschland und anderen entwickelten Ländern anzukurbeln,plant OTSL zudem, forciert Entwickler und Ingenieure mit Fähigkeitenin den Bereichen autonomes Fahren und entsprechenderSimulationstechnologie einzustellen. Die Strategie des Unternehmenssieht vor, ein System für Forschung und Entwicklung zu schaffen, dasflexibel auf die Umstände und Anforderungen jedes Landes reagierenkann, und das Geschäft mit Simulatoren für das autonome Fahrenweltweit auszubauen.Die Zeitpunkte, Orte und Stände der Messen sind unten aufgeführt.AutoSens 2018https://auto-sens.com/14. bis 17. Mai 2018Michigan Science Center (5020 John R St, Detroit, MI 48202, USA)Stand Nr. 10Autonomous Vehicle Technology World Expo 2018http://www.autonomousvehicletechnologyworldexpo.com/05. bis 07. Juni 2018Messe Stuttgart (Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, 70629Stuttgart, Deutschland)AV10012Informationen zu OTSLOTSL, gegründet 2003, ist ein Technologieunternehmen, das durchdie Planung und Entwicklung von integrierten Systemen,Echtzeitsystemen und Systemen zur Nahbereichs-Drahtloskommunikationhohe Technologiekompetenzen anbietet. Seine Firmenphilosophie ist es,"durch logisches Denken zur Entwicklung des Menschen beizutragen undhoch zuverlässige Systeme anzubieten, die Kunden unterstützen,lebensbereichernde Produkte herzustellen." Zu denGeschäftsaktivitäten des Unternehmens gehören Systementwicklung,Softwareentwicklung, Qualitätssicherungsberatung sowie das Angebotvon Bildungsmöglichkeiten. Das Unternehmen will ein breites Spektruman Unterstützung anbieten, das fortschrittlichen Unternehmen hilft,die technologischen Vorteile von Informationstechnologie zu nutzenund ihre Produkte und Dienstleistungen mithilfe ihrer technologischenVorteile fortzuentwickeln.Website von OTSL: https://www.otsl.jp/english/index.htmlPressekontakt:Toshiaki TorigoeOTSL Inc.Tel.: +81-52-961-1010E-Mail: marcom@otsl.jpOriginal-Content von: OTSL Inc., übermittelt durch news aktuell