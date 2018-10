OTSL stellt Produktpalette für 3D-Echtzeit-Sensorsimulator fertig, um eine Simulation autonomen Fahrens ohne toten Winkel realisieren zu können

Nagoya, Japan (ots/PRNewswire) -- Weltweit zeitgleiche Veröffentlichung von drei Produkten: neuerInfrarot-Simulator für weltweit Enabling erste dynamischeEchtzeit-Simulation, Kamerasimulator und Ultraschallsimulator -OTSL Inc., Entwickler und Vertreiber von drahtlosenKurzstreckensystemen und eingebetteten Systemen, hat COSMOsim, seineProduktpalette für 3D-Echtzeit-Sensorsimulatoren für autonomesFahren, erweitert und am 17. Oktober weltweit zum gleichen Zeitpunktdrei neue Arten von Simulator für Infrarot-/uBolometer (*), Kamerasund Ultraschallsensor eingeführt, die für die Verwendung durchAutohersteller, Lieferanten von Systembauteilen (Hersteller vonFahrzeugsensoren) und Halbleiter-Hersteller vorgesehen sind.(*)u=micro(Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104582/201810159174/_prw_PI1lg_Y9h9ffD6.PNG)Im vergangenen Jahr führte OTSL einenMillimeterwellen-Radarsimulator (Advanced Millimeter Wave RadarSimulator, AMMWR-Simulator) und einen Laserradar-/Lidar-Simulator(ALR-Simulator) ein und erschloss somit den Geschäftsbereich vonEchtzeit-Simulatoren für autonomes Fahren. Nun erweitert OTSL seineProduktreihe für Simulatoren durch einen AdvancedInfrared-/uBolometer-Simulator (*) (AIRB-Simulator), einen AdvancedCamera Image Sensor-Simulator (ACIS-Simulator) und einen AdvancedUltrasonic Simulator (AUS-Simulator) und bietet somit insgesamt fünfArten von Simulatoren an, die für sämtliche Sensorsysteme fürautonomes Fahren genutzt werden können."An autonomes Fahren werden weltweit zunehmend höhere Erwartungengestellt, was zu einem größeren Bedarf an leistungsstarkenSimulatoren führt, die Sicherheit und Genauigkeit in Umgebungenverifizieren können, die echten Fahrbedingungen sehr nahekommen", soShoji Hatano, CEO von OTSL. "Das Produktangebot an Simulatoren vonOTSL für autonomes Fahren bietet eine integrierte Plattform, über diefünf Arten von Simulatoren gleichzeitig in Echtzeit auf einemeinzelnen Bildschirm betätigt werden können. OTSL möchte so gut wiealle toten Winkel für autonomes Fahren beseitigen, die bei einemechten Fahrtest nur schwierig zu identifizieren sind. Dafür werdenverschiedene Simulationen durch Verwendung mehrerer Sensoren mitunterschiedlichen Funktionen kombiniert."Der AIRB-Simulator fügt die (Temperatur-) Fern-Infrarot-Datensämtlicher Straßenobjekte einer 3D-Karte hinzu und visualisiert diesein Echtzeit, während sie gleichzeitig zu beliebiger Geschwindigkeitfrei in eine beliebige Richtung bewegt werden. Da durchInfrarot-/uBolometer-Sensoren (*) nicht nur Objekte in der Nachterkannt werden können, sondern diese auch kaum durch schlechteWetterverhältnisse, wie Regen oder Schnee, beeinflusst werden, werdensie voraussichtlich vorwiegend in Europa und Amerika eingesetztwerden, wo die Straßenverhältnisse sich oftmals durch ungenügendeAutobahnbeleuchtung auszeichnen. Der AIRB-Simulator analysiert dieMaterialdaten von Objekten auf einer 3D-Karte anhand ihrerMolekularstrukturen und führt in Echtzeit eine anspruchsvolleBerechnung durch, um Daten, wie Absorptionsspektren, Wärmestrahlungbasierend auf dem Schwarzkörperstrahlungsmodell und durchStrahlungsenergie bedingte Temperaturanstiege, den echten(Temperatur-) Fern-Infrarot-Daten so gut wie möglich anzugleichen.Der AIRB-Simulator ist der weltweit erste Infrarot-Sensorsimulatorfür autonomes Fahren, der eine dynamische Echtzeit-Simulationermöglicht.Der ACIS-Simulator ermöglicht nicht nur für eine Kamera, sondernauch für Linsenkonfigurationen eine Simulation autonomen Fahrens. Daauf Kameras basierende Technologie für autonomes Fahren mit geringemKostenaufwand implementiert werden kann, bietet sich diese Lösung fürJapan und andere Regionen an, wo aufgrund einer breit verteiltenNachtbeleuchtungsinfrastruktur relativ gute Straßenverhältnisseherrschen. Allerdings ist mit herkömmlichen Kamerasimulatoren fürautonomes Fahren keine Konfiguration der einzelnen optischenEigenschaften möglich, die sich für jede Linse unterscheiden, wie z.B. optische Geistbilder, wo sich das durch die Linsenoberflächereflektierte Licht im Bild zeigt bzw. das Bild aufgrund vonLichtbrechung in der Linse verzerrt oder verformt dargestellt wird.D.h. Simulationsbilder unterscheiden sich weiterhin von realenBildern. Mit dem ACIS-Simulator können jedoch optische Eigenschaften,die sich für jede Linse unterscheiden, wie z. B. Aberration undTiefenschärfe, sowie die Einstellungen der Linsenmerkmale,einschließlich Aktivierung/Deaktivierung der Antireflexbeschichtung,konfiguriert werden, wodurch eine präzisere Echtzeit-Simulationrealisiert werden kann.Der AUS-Simulator ist für Ultraschallsensoren konzipiert, diehauptsächlich für autonomes Parken bzw. Parkassistent-Technologieeingesetzt werden. Da die Anzahl der Sensoren, die Befestigungshöheund der Befestigungswinkel frei eingestellt werden können, wird durchdas Detektionsvermögen, je nach Material der Befestigungsstelle sowieBefestigungsmethode, und den Winkel sowie die Intensität derUltraschallbestrahlung eine Echtzeit-Simulation in verschiedenenSituationen ermöglicht, die nicht auf Parken beschränkt ist, sondernauch autonomes Fahren umschließt.COSMOsim, OTSLs Produktreihe von 3D-Echtzeit-Sensorsimulatoren fürautonomes Fahren, ist weltweit die einzige Plattform, über die fünfArten von Simulatoren für Millimeterwellen-Radar, LIDAR, Kameras,Infrarot-/uBolometer (*) und Ultraschallsensoren gleichzeitig inEchtzeit auf einem einzelnen Bildschirm betrieben werden können.Autohersteller können eine Fahrsituation durch sensorbasierteModellierung simulieren und das Erkennungsvermögen bzw. die Kontrollevon autonomem Fahren überprüfen. Darüber hinaus können dieBefestigungsstellen der Sensoren an Fahrzeugen effizient verifiziertwerden, wodurch eine Testfahrt mit echten Fahrzeugen hinfällig wird.Lieferanten von Systembauteilen (Hersteller von Fahrzeugsensoren)können die Designparameter überprüfen und die Reichweite bzw. denErkennungsbereich durch Visualisierung des Verhaltens vonFahrzeugsensoren effizienter kontrollieren. Halbleiter-Hersteller,die Sensorgeräte entwickeln, können ein Gerät, das sich in derEntwicklung befindet, modellieren und simulieren und es bei hoherGeschwindigkeit verifizieren.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von OTSL unterhttps://otsl-biz.jp/en/product/cosmosimInformationen zu OTSLOTSL, gegründet 2003, ist ein Technologieunternehmen, das durchdie Planung und Entwicklung von eingebetteten Systemen,Echtzeitsystemen und drahtlosen Kurzstreckensystemen hoheTechnologiekompetenzen bietet. Entsprechend seiner Firmenphilosophiemöchte das Unternehmen "durch logisches Denken und das Anbietenhöchst zuverlässiger Systeme zur Entwicklung des Menschen beitragen,um Kunden dabei zu unterstützen, lebensbereichernde Produkteherzustellen." Zu den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens gehörenSystementwicklung, Softwareentwicklung, Beratung zurQualitätssicherung sowie die Bereitstellung vonBildungsmöglichkeiten.Pressekontakt:Toshiaki TorigoeOTSL Inc.Tel.: +81-52-961-1010E-Mail: marcom@otsl.jpOriginal-Content von: OTSL Inc., übermittelt durch news aktuell