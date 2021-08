OTC-Wertpapiere: Wurden im Juli am meisten gehandelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

Im Juli war das Handelsvolumen an den OTC-Märkten etwas geringer als im Juni, was auf eine mögliche Zurückhaltung der Anleger und Händler hindeutet. Die Märkte könnten durch die Delta-Variante des COVID-19-Coronavirus verunsichert sein, die einige Bundesstaaten und Städte in den Vereinigten Staaten dazu veranlasst hat, Beschränkungen wieder einzuführen. Einige der Hauptakteure im Juni blieben auf ihren jeweiligen Plätzen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung