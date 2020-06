OTC-Geschäft in der Apotheke: Trotz Corona unabkömmlich / Neue Studie von aposcope

Berlin (ots) - Die Selbstmedikation hat aus Sicht vieler Apotheker*innen und PTA auch in Zukunft eine große Bedeutung. Doch welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf das OTC-Segment derzeit auf die Apotheken und die Teams? Antworten auf diese und zahlreiche weitere Fragen liefert die neue "OTC-Marktanalyse 2020 - So tickt das Apothekenteam" und bietet dabei spannende Einblicke - direkt aus der Apotheke. Bei der aposcope-Studie bewerteten mehrere hundert Eigentümer*innen und Angestellte die wichtigsten Hersteller. Den Spitzenplatz belegte erneut Bionorica.Auch in Zeiten von Corona ist die Bedeutung des OTC-Geschäftes in der Apotheke ungebrochen hoch: Nahezu alle (96 Prozent) der insgesamt 518 befragten verifizierten Apothekeninhaber*innen, Filialleiter*innen, angestellten Apotheker*innen und PTA schätzen diesen Bereich als wichtig für die eigene Apotheke ein. Für 60 Prozent des Apothekenpersonals wird sich daran auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Denn das OTC-Geschäft sorgt laut jeweils drei Viertel der Befragten für Kundenbindung oder Kundenzufriedenheit (75 Prozent) und für Zusatzverkäufe oder Zusatzempfehlungen (74 Prozent). Hinzu kommen für jeweils zwei Drittel Umsatzsteigerungen (66 Prozent) sowie die Möglichkeit, ihre Beratungskompetenz zeigen zu können (65 Prozent), zeigt die aposcope -Studie.Eine entscheidende Rolle für das OTC-Geschäft in der Apotheke spielen jedoch auch die unterschiedlichen Hersteller. Welche Unternehmen werden besonders häufig in der Sichtwahl geführt und welche Anforderungen haben die Teams an sie? Die Bewertung verschiedener OTC-Hersteller anhand von Kriterien wie Produktportfolio, Lieferfähigkeit, Retourenregelung ist ein zentraler Bestandteil der diesjährigen OTC-Studie. Dafür haben die Umfrageteilnehmer*innen Schulnoten in acht unterschiedlichen Leistungsbereichen sowie eine Gesamtbewertung vergeben. In der Liste der 60 ausgewählten OTC-Hersteller erhält Bionorica mit der Schulnote 1,63 die beste Gesamtbewertung und belegt bereits zum dritten Mal in Folge den ersten Platz. Welche Hersteller auf den weiteren Plätzen folgen und wie diese in den unterschiedlichen Bereichen abschneiden, erfahren Sie in den detaillierten Studienergebnissen, die am 16. Juni 2020 erschienen sind und ab sofort erworben werden können . Sie erhalten eine grafische Auswertung mit aufschlussreichen Informationen inklusive einem ausführlichen Tabellenband und einer Executive Summary. Studienergebnisse direkt bestellen! (https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/)Hinweis zur MethodikFür die aposcope -Studie "OTC-Marktanalyse 2020 - So tickt das Apothekenteam" wurden vom 29. Mai bis 2. Juni 2020 insgesamt 518 verifizierte Apotheker*innen und PTA online befragt. Dabei beantworteten die Teilnehmer*innen mehr als 40 Fragen zu verschiedenen Themen rund um den OTC-Markt. Neben der Bekanntheit verschiedener Hersteller sowie deren Bewertung mithilfe von Schulnoten wurden auch die Auswahlkriterien für eine Platzierung von OTC-Herstellern in der Sichtwahl, gewünschte Abverkaufshilfen und Informationskanäle abgefragt. Die gesamte Studie mit weiteren aufschlussreichen Informationen inklusive detaillierten Daten und Diagrammen kann zum Preis von 990,00 Euro netto unter https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/ erworben werden. Die Umfrage ist repräsentativ für die deutsche Apothekenlandschaft. Alle Informationen zur Studie gibt es hier (https://marktforschung.aposcope.de/otc-marktanalyse-2020/) .aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcopeWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139457/4625210OTS: aposcopeOriginal-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuell