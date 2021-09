OTC-Aktie: Diese wenig bekannte Aktie heute um 77% gestiegen !

Was sich bewegt: Die Aktien des im Freiverkehr notierten Unternehmens AppSwarm Inc. (OTC:SWRM) sprangen am Donnerstag um 77,6% in die Höhe.

AppSwam ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Softwareplattformen und mobilen Anwendungen in Sektoren wie Gaming, Verbraucher und Einzelhandel sowie nette Geschäftsbereiche konzentriert.

Der Anstieg schien nach der Ankündigung von AppSwarm zu kommen, dass es plant, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung