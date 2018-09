OSTWIND - ARIS ANKUNFT: Teaserplakat und Teasertrailer online (FOTO)

München (ots) -OSTWIND ist zurück! Das Pferdeabenteuer um den außergewöhnlichenschwarzen Hengst geht in die vierte Runde. Freuen Sie sich auf einWiedersehen mit alten Bekannten und auf neue Gesichter, die auf GutKaltenbach und in Andalusien wieder jede Menge Staub aufwirbeln.Constantin Film Verleih bringt die SamFilm-Produktion OSTWIND - ARISANKUNFT am 28. Februar 2019 in die deutschen Kinos. Ab sofort gibt eserste Bilder aus dem Film im brandneuen Teasertrailer zu sehen:https://youtu.be/-jXWl2vKLKIInhalt: Durch einen Zwischenfall werden Mika (Hanna Binke) und ihrOstwind auf eine harte Probe gestellt. Mikas Großmutter (CorneliaFroboess), Sam (Marvin Linke) und Herr Kaan (Tilo Prückner) versuchenunterdessen, Gut Kaltenbach am Laufen zu halten, wobei sieUnterstützung von der ehrgeizigen und scheinbar netten Isabell (LiliEpply) bekommen. Aber alles geht schief: Das Gestüt droht in fremdeHände zu fallen und Ratlosigkeit macht sich breit. Bis Fanny (AmberBongard) die impulsive und kratzbürstige Ari (Luna Paiano) nachKaltenbach bringt und damit für mächtigen Wirbel sorgt. Ari fühltsich sofort von Ostwind angezogen und scheint eine besondere Wirkungauf den berühmten Hengst zu haben. Ist es möglich, dass Ostwind undMika eine weitere Seelenverwandte auf Gut Kaltenbach finden? Und wirdAri es schaffen, Ostwind vor dem skrupellosen Pferdetrainer ThordurThorvaldson (Sabin Tambrea) zu schützen?Für OSTWIND - ARIS ANKUNFT haben die Produzenten Ewa Karlström undAndreas Ulmke-Smeaton die Regie an die preisgekrönte Theresa von Eltz("4 Könige") übergeben. Auch diesmal stehen mit Hanna Binke, AmberBongard, Marvin Linke, Tilo Prückner, Cornelia Froboess und NinaKronjäger bekannte Gesichter vor der Kamera. Neu mit dabei sind LunaPaiano ("Papa Moll") in der Rolle der wilden Ari, Lili Epply ("DasSacher") als intrigante Isabell, Sabin Tambrea ("Ku'Damm 59") undMeret Becker ("Der Geschmack von Apfelkernen"). Das Drehbuch stammtvon Bestseller-Autorin Lea Schmidbauer. Die SamFilm-ProduktionOSTWIND - ARIS ANKUNFT entstand in Co-Produktion mit Constantin Filmund Alias Entertainment und wurde gefördert von HessenFilm undMedien, FFF Bayern, MBB, FFHSH, FFA, und DFFF.Kinostart: 28. Februar 2019 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Luna Paiano, Hanna Binke, Marvin Linke, Amber Bongard,Tilo Prückner, Cornelia Froboess, Lili Epply, Sabin Tambrea, MeretBecker, Nina Kronjäger u.v.a.Drehbuch: Lea SchmidbauerRegie: Theresa von EltzProduzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton (SamFilm GmbH)Co-Produzenten: Martin Moszkowicz (Constantin Film), Bernd Schiller(Alias Entertainment)Unter www.constantinfilm.medianetworx.de steht das Teaserplakat,der Teasertrailer und in Kürze erstes Bildmaterial zum Download zurVerfügung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuendenAgenturen:lindenfels_public relations(TV, Print, Radio)Christina von Lindenfels, Nadine BottTelefon: 089 - 130100613Fax: 089 - 130100629Email: post@lindenfels-pr.dePURE Online Digitale Kommunikation(Online)Verena SchönhofenTelefon: 030 - 28 44 509 12Email: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell