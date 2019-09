OSRAM Licht: Völlig verrückter Bieterkampf

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Erinnern Sie sich womöglich noch an das Jahr 2010 und das Chipunternehmen 3PAR? Wenn nicht, lassen Sie mich Ihnen etwas auf die Sprünge helfen. Seinerzeit wollten sowohl Dell als auch Hewlett-Packard (HP) den Chipkonzern 3PAR übernehmen, was letzten Endes in einer monumentalen Schlacht endete. So überboten sich die beiden Technologiekonzerne mehrfach, was die Aktionäre von 3PAR freute. Warum ich das an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung