OSRAM Licht: Kurz vor der Kursexplosion?

mit Kursen von über 70 Euro ist die Aktie der OSRAM Licht AG zuletzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Die Aktie des Lichttechnik-Konzerns, der einst aus dem Siemens-Konzern abgespalten wurde, hat dabei an der Börse eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich. Zunächst skeptisch empfangen, ging es mit der Aktie anschließend steil nach oben. Nach der Entscheidung des Managements, das ehemalige Kerngeschäft der Glühlampen aufzugeben und fortan nur noch auf LEDs zu setzen, kam es kurzfristig zu einer Kurshalbierung. Diese hat die Aktie inzwischen jedoch mehr als nur wieder aufgeholt.

Schwierige, aber goldrichtige Entscheidung!

Diese Entscheidung war sicherlich schwierig, letzten Endes jedoch wohl goldrichtig. Denn in absehbarer Zukunft wird wohl niemand mehr klassische Glühlampen einsetzen. Dass das Management dies erkannt hat, ist eine Sache. Dann jedoch so mutig zu sein und das traditionelle Kerngeschäft aufzugeben, nochmals eine ganz andere. Zumal die Anleger dies zuerst alles andere als honorierten und es zu einem totalen Ausverkauf („Sell Off“) der Aktie kam.

Vor diesem Hintergrund hat das Management des Unternehmens um CEO Dr. Olaf Berlien ein großes Lob verdient. Wie es ausschaut, gehört die ehemalige Lichttechnik-Tochter von Siemens zu den am besten gemanagten Unternehmen Deutschlands.

Charttechnik sendet massives Kaufsignal!

Fundamental erscheint die Aktie gegenwärtig mit einem KGVe von über 23 recht teuer. Auch wenn dieser relativ hohen Bewertung ein nachhaltig profitables Wachstum gegenüberstehen mag. Aus rein fundamentaler Sicht bewegt sich die Aktie sicherlich am oberen Ende dessen, was vielleicht gerade noch so vertretbar erscheint.

Ganz anders jedoch das Chartbild. Dieses sendet zurzeit, mit dem charttechnischen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, ein massives Kaufsignal. Zwar kann es kurzfristig ggf. noch einmal zu einem Rücksetzer auf den Ausbruchspunkt (in Form einer sogenannten Pullback-Bewegung) kommen, anschließend dürften jedoch deutliche Kursgewinne zu erwarten sein. Rücksetzer auf unter 70 Euro könnte daher einen günstigen Kaufzeitpunkt darstellen. Laut technischen Analysten liegt ein erstes Kursziel bei 85 Euro.

Ein Beitrag von Sascha Huber.