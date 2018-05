OSRAM Licht AG Aktie: Das 5. Quartal in Folge gewachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

OSRAM ist im 1. Quartal das 5. Quartal in Folge gewachsen. Auf vergleichbarer Basis lag das Umsatzplus bei 5%. In der 2. Jahreshälfte soll sich das Wachstum beschleunigen. Wachstumstreiber bleibt das Segment mit optischen Halbleitern. Die Nachfrage ist anhaltend hoch, aber der Kapazitätsausbau und die Anlaufkosten für das neue Werk in Malaysia belasten die Marge temporär. Von dem globalen Trend, dass ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.