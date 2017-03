OSRAM Licht AG: 3-Stufen-Analyse vom 22.03.2017!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Das deutsche Unternehmen OSRAM aus der Branche der Lichttechnik ist seit dem letzten Handelstag um 1,2% gefallen. Der aktuelle Kurs beträgt somit 56,93€. Seit der letzten Woche ist der Kurs um 1,57% gestiegen und seit Jahresbeginn um 16,68% gestiegen.

1. Stufe: Fundamental

Osram Licht AG ist sowohl im historischen Vergleich (Key Performance Indicator: die Dividendenrendite) als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern (KPI: das KUV) überbewertet. Im Endeffekt erscheint diese Aktie daher derzeit überbewertet. Allerdings wäre Osram Licht AG ab einem Kurs unter 51,11 € unterbewertet.

Bewertung: Sell!

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Osram-Aktie gibt es aktuell 6 Buy, 12 Hold, 2 Underperform und 2 Sell Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 54,10€. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs um -4,97% fallen würde.

Bewertung: Hold!

3. Stufe: Sharewise-Crowd

Die Anleger sind der Aktie grundsätzlich positiv eingestellt. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt bei 60,30€, d.h. der aktuelle Kurs von Osram Licht könnte sich um 5,92% verändern.

Bewertung: Hold!

Fazit: Die Osram-Aktie bekommt im 3-Stufen-Check ein Hold!

Ein Beitrag von Thomas Liebigman.