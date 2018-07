Unterföhring (ots) -2016 als bester Film mit dem OSCAR® ausgezeichnet: In dieserwahren Geschichte geht ein Journalisten-Team des "Boston Globe" umMichael Rezendes (Mark Ruffalo, im Bild) und Sacha Pfeiffer (RachelMcAdams) unnachgiebig einem tiefgreifenden Missbrauchs-Skandalinnerhalb der katholischen Kirche nach. Doch die offiziellen Stellenversuchen mit allen Mitteln, die Veröffentlichung der erschütterndenRecherche-Ergebnisse zu verhindern ... ProSieben zeigt "Spotlight" amSonntag, 29. Juli 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.© 2015 Paramount Pictures. All Rights Reserved. / Kerry HayesDieses Bild darf bis 29.07.2018 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen:089/9507-7299.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:089/9507-7299Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell