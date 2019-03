Finanztrends Video zu



- Spiel präsentiert charmanten Kunststil für Nintendo Switch(TM)in Europa -Tokyo (ots/PRNewswire) - ORENDA Inc. mit Sitz in Tokyo hat dasShooter-Spiel "Alien Cruise" für Nintendo Switch (TM) am 14. März2019 (Donnerstag) gleichzeitig auf der ganzen Welt veröffentlicht.Link zum Herunterladen von Bildernhttps://drive.google.com/file/d/10ewpIlDkNxNiP0cyZgIo_K96C24n6wtM/view?usp=sharingWas ist Alien Cruise?Alien Cruise präsentiert sich wie ein von Hand gezeichnetesShooter-Spiel mit einem Pop-Design, das ein nostalgisches Feelingaufkommen lässt. Trotz der Erscheinung macht das Spiel wegen dervielen Gags, die an Meisterwerke aus der Vergangenheit erinnern,sowie der originellen Überraschungsattacken der Feinde großen Spaß.Link zum Herunterladen von Bildernhttps://drive.google.com/drive/folders/1Q-Wr78MhbNGlJocJIVZXoC22Bvft7x3nVier Gemüsepiloten bringen Chaos und Verwüstung auf verschiedenenPlanetenDie Spieler steuern die Raumschiffe von vier Gemüsepiloten. Mankann aus einer gesunden Auswahl von Figuren (Bohnen-, Karotten-,Kartoffel- oder Tomaten-Alien) sowie ein Raumschiff für jeden Pilotenauswählen.Link zum Herunterladen von Bildernhttps://drive.google.com/drive/folders/1fDgIDqx7V5RYm8giUp9gvvSw-hxjTWUpHervorragende Gegner mit 2 Spielern bekämpfenIm Multiplayer-Modus dieses Spiels können 2 Spieler lokalzusammenarbeiten. Wenn ein Spieler alle Leben verspielt hat, kanndieser mittels der verbleibenden Leben des anderen Spielerswiederbelebt werden. Zusätzlich zu diesem Element können Gegenständevoneinander übernommen werden. Die Spieler können also entweder ihreKräfte vereinen oder gegeneinander antreten, was für Vielfalt undEinzigartigkeit im Multiplayer-Modus sorgt. Man sollte also unbedingtausprobieren, das Spiel zusammen mit einem Freund zu spielen.Link zum Herunterladen von Bildernhttps://drive.google.com/drive/folders/1jNGniCAVSsEa83nB6F0UPiIHPdEZTFGXProduktzusammenfassung von Alien Cruise (europäische Version)Titel: Alien CruiseHerausgeber: ORENDA Inc.Veröffentlichungsdatum: Donnerstag, 14. März 2019Preis: EUR 9.99Erwerbsmöglichkeiten: Nur als Download erhältlichGenre: Shooter-SpielAngemessenes Alter: Ab 13 JahrenPlattform: Nintendo Switch (TM)Anzahl Spieler: 1-2Sprachunterstützung: Japanisch, Englisch, Chinesisch (traditionell, vereinfacht),Italienisch, Französisch, Deutsch, SpanischOffizielles Werbevideo: https://www.youtube.com/watch?v=RHScNjvClOY&feature=youtu.be(C) 2019 Cotton Game.Herausgegeben vonORENDA Inc.Offizielle Webseite: https://orenda.co.jp/ORENDA offizieller YouTube-Kanal:https://www.youtube.com/channel/UCBufg0p8bu-R0-5ynPaPVzgPressekontakt:Chizuru MakitaPR-BeauftragterORENDA Inc.Tel.: +81-3-6276-3191E-Mail: press@orenda.co.jpOriginal-Content von: ORENDA Inc., übermittelt durch news aktuell