ORBIS: Wachstumskurs wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Orbis":

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research ist die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) organisch sowie durch Akquisitionen gewachsen und hat damit die Umsatzerwartung von GSC übertroffen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage stütze die Übernahme von Data One auch in diesem Jahr den Wachstumskurs. Zudem finde ORBIS ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung