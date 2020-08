Graz (ots) - Nach einer fast fünf Jahrzehnte dauernden Karriere haben wir uns entschieden, das Kapitel Opus Ende 2021 zu schließen. Wir hatten als österr. Band unglaublichen nationalen & internationalen Erfolg und sind sehr stolz und dankbar, mit unserer Musik so vielen Millionen Menschen Freude bereitet zu haben.Nun ist aber die Zeit des Abschieds gekommen, eine Zeit, die wir mit einem letzten großen Werk - die Doppel-CD & Fanbox OPUS MAGNUM erscheint im November 2020 - und vielen Konzerten bis Ende 2021 mit unseren Fans feiern wollen!Nach mehr als 1500 Auftritten werden wir am Höhepunkt unserer Schaffenskraft noch einmal bis zum allerletzten Konzert am 21.12.2021 in der Oper Graz unser Bestes geben!Erster musikalischer Abschiedsgruß ist die im positiven Reggae-Stil, aber auch im bewährten Opus-Sound gehaltene Single "Made My Day", die am 28.08.2020 veröffentlicht wird."Made My Day" Text-Zitat:"Music is my passion but not my whole lifebut it's making me and my life whole"Mit allerbesten GrüßenThe Opuspocus CircusPressekontakt:mailto:ewald.pfleger@opus.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147621/4687557OTS: Opus MusicOriginal-Content von: Opus Music, übermittelt durch news aktuell