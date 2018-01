OPTIS und LeddarTech setzen bei CES 2018 auf LiDAR-Simulation, um das autonome Fahren voranzubringen

Las Vegas (ots/PRNewswire) -OPTIS, Mitglied des Leddar-Ökosystems, kollaboriert mit LeddarTechbeim virtuellen Testen fortschrittlicher LiDAR-Systeme, um denDesignprozess für intelligente und autonome Fahrzeuge zumodernisieren.OPTIS, ein führendes Unternehmen im Bereich der virtuellenPrototypisierung, und LeddarTech Inc., Entwickler und Eigentümer vonLeddar, eine patentierte Technologie zur digitalen Signalverarbeitungfür Solid-State-LiDARs in Fahrzeugen, haben heute eine Partnerschaftverkündet, mit der die industrielle Simulation fortschrittlicherLiDAR-Lösungen ermöglicht werden soll.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/554927/OPTIS_Logo.jpg )Durch die Kollaboration können Transportunternehmen ihreLiDAR-Systeme der nächsten Generation auf Basis des LeddarCoreIntegrated Circuit (IC) vor der eigentlichen Lancierung virtuellenTests und Integrationsszenarien unterziehen.Bei Systemen für autonomes Fahren kommt der Umgebungswahrnehmungeine bedeutende Rolle zu. OPTIS ermöglicht mit seinenSimulationslösungen die virtuelle Abbildung von Kameras undLiDAR-Abläufen in autonomen Fahrzeugen und ihre simulierte Anwendungunter realgetreuen Bedingungen. Dies ermöglicht mehr Sicherheit undKosteneffizienz bei virtuellen Tests von LiDAR-Systemen, die aufLeddarCore ICs basieren."Systeme für autonomes Fahren entwickeln sich mit rasenderGeschwindigkeit weiter. Im Rennen um die Kommerzialisierung vonMassenmarktlösungen für die automobile Serienproduktion bietet jedeLösung, mit der die Entwicklungs- und Integrationszyklen neuerTechnologien optimiert werden, einen bedeutenden Mehrwert", sagteMichael Poulin, Automotive Solutions General Manager bei LeddarTech."Die optischen Simulationswerkzeuge von OPTIS tragen maßgeblich dazubei, dass sich Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer, die Systeme aufBasis von LeddarCore ICs entwickeln, einen Vorsprung verschaffenkönnen. Der autonome Fahrzeugsimulator trifft die gleichenEntscheidungen wie ein reales vernetztes Fahrzeug und macht sokostspielige und riskante Tests neuer LiDAR-Systeme unterAlltagsbedingungen überflüssig. Gleichzeitig wird die Marktreifebeschleunigt."LeddarTechs fortschrittliche optische Abtastungstechnologie istdie ideale Ergänzung zu den SPEOS- und VRX-Simulationsfunktionen vonOPTIS. OPTIS greift auf reale Materialmessungen zurück, um dasLiDAR-Modell zu validieren und die korrekte Reaktion des LiDAR inEchtzeit zu simulieren. Dazu wird eine virtuelle Simulation einesgeschlossenen Kreislaufs mit automatisierten Fahrfunktionendurchgeführt."Aus der technologischen Kollaboration zwischen unseren beidenUnternehmen resultiert eine funktionsstarke Lösung, von der Kundenund der Markt für autonomes Fahren insgesamt profitieren", sagteGilles Gallée, Business Development Director for Autonomous Drivingand Simulation bei OPTIS.OPTIS führt seine Technologie auf der 2018 CES im Leddar EcosystemPavillon vor (Tech East LVCC Central Plaza-CP 23).Informationen zu OPTIS (http://www.optis-world.com)Pressekontakt:Amber RichardsUproar PR für OPTISarichards@uproarpr.com321-236-0102oder Marine Tixier | Communication Officermtixier@optis-world.com+33-494-086-690Original-Content von: OPTIS, übermittelt durch news aktuell