OPTIS führt VRX 2018 ein und stellt Fahrsimulation ins Zentrum intelligenter Beleuchtung

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Neue Version von Virtual-Reality-Software ermöglicht es derTransportindustrie, Scheinwerfersysteme virtuell zu testen und denKunden intelligentere und sicherere Beleuchtung zu bietenOPTIS (http://www.optis-world.com), ein globales Unternehmen fürvirtuelle Prototypen, enthüllt heute die neueste Version seinesFahrsimulators VRX 2018, der virtuell die Leistung und das Verhaltenvon modernsten Beleuchtungssystemen, einschließlich des AFS- undADB-Matrixstrahls sowie des Pixelstrahls, reproduziert. Dieaktualisierte Version umfasst ein neues Funktionsset speziell fürErstausrüster und ihre Anbieter und bietet Tests und Validierung fürPixel-Scheinwerfer, Justierung der Kontroll-Logik der Scheinwerferund die virtuelle Auswertung von IIHS-Tests (Insurance Institute forHighway Safety).Scheinwerfer werden zunehmend komplexer und die Komplexität beiihrer Entwicklung erfordert intensivere Tests, was mehrere physischePrototypen in Konstruktionsabteilungen und auf Teststreckenerforderlich macht, um an den Beleuchtungsfähigkeiten des EndproduktsFeineinstellungen vorzunehmen. Diese Systeme wiederholt anverschiedenen Prototypen zu testen, kann eine teure und potenziellgefährliche Angelegenheit auf echten Strecken darstellen. Um dies zuvermeiden, ermöglicht es die virtuelle Lösung von OPTISTransporterstausrüstern und ihren Direktlieferanten, die Leistungihrer Scheinwerfer mit virtuellen Prototypen auf virtuellenTeststrecken zu testen und zu erleben, wobei realistischeVerkehrsbedingungen geschaffen werden, einschließlich Wetter,entgegenkommende Fahrzeuge und Fußgänger. Die neuen Produktfunktionenermöglichen auch eine Justierung der Kontroll-Logik der Scheinwerfer,um sowohl Visibilität als auch wahrgenommene Qualität zu verbessern."Mit VRX 2018 können Erstausrüster den Kunden und jedem imStraßenverkehr hochwertige und intelligente Beleuchtung bieten, diesich allen Bedingungen anpasst", sagte Nicolas Orand, ProductDevelopment Director bei OPTIS. "Beleuchtungssysteme virtuell zutesten und Kontroll-Logikfunktionen hinzuzufügen, resultiert in einemsichereren Endprodukt, das auf der Reputation der Marke fürSicherheit und hohe Qualität aufbaut und die Markteinführungszeitenbedeutend verkürzt."VRX 2018 führt auch die Auswertung der Beleuchtungssysteme gegenIIHS-Standards (Insurance Institute for Highway Safety) ein. Jetztist es möglich, Beleuchtungssysteme zu optimieren, die Einstellungenzu kontrollieren und den virtuellen Prototypen zu programmieren, wasdie zukünftigen IIHS-Bewertungen aufgrund von akkurater undvollständiger Analyse verbessern wird."Das IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) ist eine dereinflussreichsten Organisationen für Auto-Bewertungen. Einebeträchtliche Anzahl von Fahrzeugherstellern bestand dieIIHS-Scheinwerfer-Tests für ihre 2016-Modelle nicht. Mit diesenModellen im Hinterkopf entwickelte OPTIS VRX 2018, umsicherzustellen, dass Fahrzeughersteller nie wiederVerbraucher-Ratings nicht bestehen und um ihnen so ihren Platz unterden Spitzenfahrzeugen zu garantieren", sagte Orand.Über OPTIS (http://www.optis-world.com/product-offering-light-simulation-virtual-reality-software/OPTIS-HPC)