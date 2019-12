OPTIMAL SYSTEMS veröffentlicht neue Version von enaio®

Berlin (ots) - Der Software-Spezialist OPTIMAL SYSTEMS hat Anfang Dezember einneues Release der Enterprise Content Management Software enaio® auf den Marktgebracht. Der Schwerpunkt des Updates 9.10 liegt vor allem auf dem visuellen undfunktionellen Ausbau für optimiertes mobiles Arbeiten.So bietet der enaio® webclient jetzt die Möglichkeit, Indexdaten in allenbeliebigen Sprachen der Welt zu verwalten, zum Beispiel in kyrillischen,chinesischen oder indischen Schriftzeichen. Damit können auch ausgewählteProjekte mit Unicode-Unterstützung realisiert werden.One Client only dank gleicher CodebasisEine einheitliche Codebasis für alle Applikationen erleichtert ab sofort alleentwicklungsspezifischen Anpassungen innerhalb der verschiedenen Clients. DieVerwendung verschiedener nativer Apps ist damit Vergangenheit.Darüber hinaus: Mit dem enaio® webclient als Desktop-Anwendung kann jetzt überdie bewährten Konnektoren so einfach wie beim Desktop-Client mit SAP interagiertwerden. Und das enaio® Outlook Add-In ermöglicht effizientes E-Mail-Management,indem Microsoft Outlook E-Mails direkt in der Desktop-Anwendung des enaio®webclient ablegt werden - inklusive automatischer Metadaten-Extraktion.Smartphone-App enaio® mobileAuf dieser technischen Grundlage wurde auch die Smartphone-App (enaio® mobile)komplett neu entwickelt. Diese steht mit dem bekannten Funktionsumfang als iOS-und Android-App in den jeweiligen Stores zum Download für Smartphones undTablets bereit. Die enaio® mobile Smartphone-App lässt sich bequem mit einemMobile-Device-Management-Tool verwalten. Eine optimierte Bedienbarkeit fürSystem-Administratoren (z. B. in der Rechteverwaltung) sowie ein verbesserterSchutz durch verschlüsselte https-Kommunikation runden die Neuerungen ab.Andreas Kamp, Senior Product Manager: "Mit der aktuellen Version von enaio®bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl zusätzlicher Features, die das bewährteLeistungsspektrum unserer ECM-Technologie weiter bereichern. Mehr Mobilität,mehr Sicherheit und mehr Flexibilität sind die zentralen Aspekte unsererSoftwareentwicklung, um auch in Zukunft den Erfordernissen modernenInformationsmanagements gerecht werden zu können."Weitere Informationen: https://www.optimal-systems.de/software/releases/Pressekontakt:Sven KaiserGeschäftsbereichsleiterMarketing & MarkenstrategieTel. +49 30 895708-0Mail: kaiser@optimal-systems.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74462/4474876OTS: OPTIMAL SYSTEMS GmbHOriginal-Content von: OPTIMAL SYSTEMS GmbH, übermittelt durch news aktuell