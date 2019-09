Stuttgart (ots) - Zahlreiche Spitzenvertreter der deutschenWirtschaft werden bei der Digitalisierungskonferenz für denMittelstand erwartet: Auch der Spezialist fürInformationsmanagement-Software OPTIMAL SYSTEMS wird als Ausstelleram Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. September, beim 2. ForumDeutscher Mittelstand seine Expertise teilen. Die Konferenz mit einerFachausstellung des Instituts für Produktionsmanagement (IPM) imInternationalen Congresscenter Stuttgart steht unter dem Motto"Mittelstand der Zukunft: Digital, agil und automatisiert?"."Wir freuen uns auf angeregte Diskussionen und sind stolz, dasForum mit einem Workshop beziehungsweise einer Panel Discussionbereichern zu können", so Wolfgang Schächtl, Bereichsleiter Sales &Partner Management, OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbHStuttgart: "Die anhaltende digitale Transformation ist ein Thema, mitdem sich auch der Mittelstand auseinandersetzen muss. PassendeLösungen zu haben, wird für Mittelständler immer unerlässlicher, umweiter erfolgreich zu bleiben", ergänzt Schächtl.Die Digitalisierung revolutioniert die Wirtschaft, stellt vor oftunbekannte Aufgaben und eröffnet neue Möglichkeiten. OPTIMAL SYSTEMSunterstützt mit seinen Lösungen Unternehmen dabei, dieHerausforderungen zu bewältigen. Auf dem Forum für Digitalisierung imMittelstand werden vier Themengebiete ins Auge gefasst, die direktdurch die digitale Transformation beeinflusst werden:Geschäftsmodelle und Wettbewerb, IT Architektur und Technologie,Unternehmenskultur, Mensch und Gesellschaft sowie Global ProductionFootprint.Auf die Besucher warten 21 anwenderorientierte Keynotes undFachvorträge, vier Diskussionsforen, vier Workshops und zweiPodiumsdiskussionen. Das 2. Forum Deutscher Mittelstand wurde aufInitiative von Siemens mit dem Ziel ins Leben gerufen, digitaleLösungsanbieter mit Industriepartnern aus dem Mittelstand zuverbinden. Über 500 Konferenzteilnehmer aus den Branchen IT &Software, Automobil, Bahn und Logistik, Luft- und Raumfahrt,Maschinenbau, Wissenschaft und Bildung sowie 80 Sponsoren undAussteller werden dieses Jahr die ganze Bandbreite des ThemengebietsDigitalisierung und Wirtschaft abbilden.Weitere Informationen: http://ots.de/nQFd4VKontakt:kk@wordfinderpr.comOriginal-Content von: OPTIMAL SYSTEMS Gesellschaft für innovative Computertechnologien mbH, übermittelt durch news aktuell