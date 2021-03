OPKO Health Aktien: Insider kauft!

OPKO Health Inc (NASDAQ:OPK) wurde 3,4% höher gehandelt als der vorherige Schlusskurs. Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Montag, den 8. März zeigte, dass & Chairman Frost Phillip Md Et Al 21.200 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $3,97 gekauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil der Führungskraft an OPKO Health Inc. auf 192.171.694 Aktien.

