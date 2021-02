OPKO Health Aktie: Insider kauft!

Vorsitzender Frost Phillip Md Et Al reichte am Montag, den 22. Februar ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider kaufte 28.802 Aktien von OPKO Health Inc (NASDAQ:OPK) zu einem Durchschnittspreis von $4,81. Nach der Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an OPKO Health Inc. auf 191.871.694 Aktien. OPKO Health wurde 1,3% niedriger als der vorherige Schlusskurs gehandelt.

