OPI und Kerry Washington vereinen sich, um das 40-jährige Jubiläum von OPI zu feiern

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Kerry Washington schließt sich der Marke in einer einjährigen Geburtstagsfeier als OPI's 40th Anniversary Campaign Ambassador an.#40YearsOfColorOPI, die weltweit führende Nagelpflegemarke, hat bekannt gegeben, dass die Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Aktivistin Kerry Washington als Markenbotschafterin für das 40-jährige Jubiläum des Unternehmens in diesem Jahr fungieren wird. Washington kehrt zu OPI zurück, wo sie bereits 2016 als erste Kreativbotschafterin der Marke tätig war. In dieser Rolle arbeitete Washington mit OPI-Mitbegründerin Suzi Weiss-Fischmann zusammen, um die "Washington D.C."-Kollektion zu kreieren.Während des gesamten Jahres 2021 wird OPI 40 der ikonischsten Farbtöne der Marke in den Mittelpunkt stellen. Wenig überraschend ist unter den Top-Farbtönen auch Washingtons zuvor mitkreierter Farbton "We the Female", ein souveräner roter Nagellack, der Teil der vorherigen Zusammenarbeit war."Wir freuen uns sehr, dass Kerry in unserem Jubiläumsjahr erneut als Markenbotschafterin auftritt", so Weiss-Fischmann. "Sie ist eine Frau mit Stil und Substanz, die in allem, was sie unternimmt, kämpferisch ist, von der Schauspielerei bis zum Aktivismus." Washington ist Primetime-Emmy®-Award-Gewinnerin, Emmy®- und Golden-Globe®-Nominierte und wurde bereits fünfmal mit dem NAACP Image Award ausgezeichnet. Im Jahr 2014 wurde sie vom Time-Magazin zu einer der 100 einflussreichsten Personen ernannt und ist eine der Mitbegründerinnen von TIME's UP."Es ist immer wieder inspirierend, mit Suzi zu arbeiten, einer der ersten weiblichen Mitbegründerinnen eines großen Beauty-Unternehmens", so Washington. "Sie mag als 'First Lady of Nails' bekannt sein, aber sie ist auch eine wahre Verfechterin von Frauenanliegen - eine, deren Einfluss weit über ihre eigene Branche hinausgeht."Das 1981 gegründete Unternehmen OPI entstand während der Acrylnägel-Bewegung der 80er Jahre als Zulieferer für die Zahnmedizin. Als die Mitbegründer und Schwiegereltern George Schaeffer und Weiss-Fischmann erkannten, dass Zahnersatz und künstliche Nagelverlängerungen eine ähnliche Chemie aufweisen, sahen sie eine Marktlücke und nutzten sie. OPI begann, das "Gummiband-Special" in jedem Salon am Ventura Blvd. in Los Angeles abzugeben. Ein Tiegel mit Puder, Flüssigkeit und Grundierung - zusammen gummiert - wurde zum OPI Traditional Acrylic System und war ein Riesenerfolg, der die Wurzeln der Marke in der professionellen Nagelindustrie begründete. OPI brachte seine Produkte dann mit der Einführung von 30 bahnbrechenden Nagellackfarben zu den Verbrauchern. Mit der berühmten Flasche, den unglaublichen Farben, der hochwertigen Formel und den einzigartigen Namen revolutionierte OPI die Nagelpflegeindustrie. Einige dieser ursprünglichen Farbtöne - Alpine Snow, OPI Red, Malaga Wine - wurden so ikonisch, dass sie noch heute verkauft werden. Sie sind auch unter den 40 legendären OPI-Farben, die während der 40-Jahr-Feier im Rampenlicht stehen werden.Heute bieten die ikonischen, trendsetzenden Farbtöne und saisonalen Kollektionen von OPI Farben, die von attraktiven Reisezielen in den USA und auf der ganzen Welt inspiriert sind, die direkt vom Laufsteg kommen. OPI ist bekannt für kreative Partnerschaften mit Prominenten, Phänomenen der Popkultur, neuen Kinofilmen und gleichgesinnten klassischen Marken.Die Nagellacke sind zum Preis von 10,50 USD und Infinite Shine zum Preis von 13,00 USD in professionellen Salons und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie OPI.com und @OPI auf Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054944-1&h=1306148321&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054944-1%26h%3D306023254%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fopi%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram), TikTok (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054944-1&h=1254988074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054944-1%26h%3D2458163426%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tiktok.com%252F%2540opi%26a%3DTikTok&a=TikTok) und Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054944-1&h=1765426686&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054944-1%26h%3D2512948777%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FOPI%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Twitter@OPI_PRODUCTS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054944-1&h=4222601957&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054944-1%26h%3D1089796945%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fopi_products%26a%3D%2540OPI_PRODUCTS&a=%40OPI_PRODUCTS)!INFORMATION ZU OPIOPI Nagellack ist in mehr als 200 Farbtönen erhältlich. OPI Infinite Shine ist ein No-Light-Dreischritt-Lacksystem, das lange Haltbarkeit, hohen Glanz und einfaches Auftragen und Entfernen bietet und in mehr als 150 Farbtönen erhältlich ist. OPI ist in über 100 Ländern im Einzelhandel vertreten und bietet ein komplettes Sortiment an professionellen Produkten an, darunter OPI GelColor, Powder Perfection (passend zu den kultigen OPI-Lacken) mit bis zu dreiwöchiger Haltbarkeit, Nagelbehandlungen, Finishing-Produkte, Lotionen, Maniküre-/Pediküre-Produkte, Feilen, Werkzeuge, Gele und Acryl.INFORMATION ZUR WELLA COMPANYDie Wella Company ist eines der weltweit führenden Schönheitsunternehmen und besteht aus einer Familie von ikonischen Marken wie Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin and ghd. Mit 6.000 Mitarbeitern weltweit und einer Präsenz in über 100 Ländern ermöglichen die Wella Company und ihre Marken den Verbrauchern, ihr wahres Selbst zu sehen, zu fühlen und zu sein. Als Innovator in der Haar- und Nagelindustrie befähigt die Wella Company ihre Mitarbeiter, Verbraucher zu begeistern, Beauty-Profis zu inspirieren, Gemeinschaften zu engagieren und nachhaltiges Wachstum für ihre Stakeholder zu erzielen. 